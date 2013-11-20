Google Maps, iOS'de 64-bit desteği sunmaya başladı

iPhone 5s'le birlikte hayatımıza giren mobil cihazlarda 64-bit desteğine Google'ın sevilen hizmeti Maps'de katılıyor. Google, bugün yayınladığı yeni Google Maps SDK 1.6 ile iOS tarafında 64-bit desteği sunmaya başladı.
64-bit mimarisine tam destek sunan yeni Google Maps yazılım geliştirme kiti, bunun yanın sıra opaklığı arttırılmış işaretleyici ve minimum ve maksimum yakınlaştıma konularında iyileştirmeleri beraberinde getiriyor.
iOS geliştiricileri, Xcode'un temel ayarlarına göre Google Maps SDK'in 32-bit ya da 64-bit'lik ikililerinde kolaylıkla çalışma yapabilecek; dilerlerse iPhone 5s'in için uygulamalarını özelleştirip 64-bit desteği ile kullanıcılarına daha yüksek performanslı deneyim sunabilecek.
Google Maps SDK'i ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
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pireler berber mi oluyor !? :D
+1
türkiye'de yok, ayarlardan amerika'ya değiştirip indirmen gerekiyor.
Kardeşim bu ayarlar telefonu ilk kurarken yaptığımız ayarlar mı yoksa sonradan değiştirebileceğimiz bir ayar mi detaylı bir bilgilendirme yaparsan çok seviniriz.
yer bulmak için çok sorunlu ancak google maps'e göre yerimi vs kullanımı çok daha kolay. ikisi de ayrı işler için kullanılıyor yani ;)
bu arada türkçe karakterlerde problemli olan yer isimlerini düzelmiş gördüm ios haritalar'da.
Google Maps rakipsiz yine.
HERE Maps