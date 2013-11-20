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Google Maps, iOS'de 64-bit desteği sunmaya başladı

5 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Google Maps, iOS'de 64-bit desteği sunmaya başladı

iPhone 5s'le birlikte hayatımıza giren mobil cihazlarda 64-bit desteğine Google'ın sevilen hizmeti Maps'de katılıyor. Google, bugün yayınladığı yeni Google Maps SDK 1.6 ile iOS tarafında 64-bit desteği sunmaya başladı.

64-bit mimarisine tam destek sunan yeni Google Maps yazılım geliştirme kiti, bunun yanın sıra opaklığı arttırılmış işaretleyici ve minimum ve maksimum yakınlaştıma konularında iyileştirmeleri beraberinde getiriyor.

iOS geliştiricileri, Xcode'un temel ayarlarına göre Google Maps SDK'in 32-bit ya da 64-bit'lik ikililerinde kolaylıkla çalışma yapabilecek; dilerlerse iPhone 5s'in için uygulamalarını özelleştirip 64-bit desteği ile kullanıcılarına daha yüksek performanslı deneyim sunabilecek.

Google Maps SDK'i ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.


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TechnoMobile 5 yıl
Arkadaşlar AppStore'da Google Maps var mı ya ? Ya da diğer ülkelerde varsa bizde niye yok ?
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SEO-Uzmanı 5 yıl
64-bit bir olunca,
pireler berber mi oluyor !? :D
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MasteR 5 yıl
Yaw ne saçmalık türkiye apple store niye eklemiyorlar daha anlamıyorum.
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balcis 5 yıl
plateau
App storeda google maps varmı ki?

türkiye'de yok, ayarlardan amerika'ya değiştirip indirmen gerekiyor.
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TechnoMobile 5 yıl balcis
balcis
plateau
App storeda google maps varmı ki?

türkiye'de yok, ayarlardan amerika'ya değiştirip indirmen gerekiyor.

Kardeşim bu ayarlar telefonu ilk kurarken yaptığımız ayarlar mı yoksa sonradan değiştirebileceğimiz bir ayar mi detaylı bir bilgilendirme yaparsan çok seviniriz.
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balcis 5 yıl
senersongur
Uyduruk Apple Mapsi kimse kullanmıyor zaten. Google Maps rakipsiz yine.

yer bulmak için çok sorunlu ancak google maps'e göre yerimi vs kullanımı çok daha kolay. ikisi de ayrı işler için kullanılıyor yani ;)
bu arada türkçe karakterlerde problemli olan yer isimlerini düzelmiş gördüm ios haritalar'da.
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plateau 5 yıl
App store'da google maps varmı ki?
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senersongur 5 yıl
Uyduruk Apple Maps'i kimse kullanmıyor zaten.

Google Maps rakipsiz yine.
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Nokia Specialist 5 yıl senersongur
senersongur
Uyduruk Apple Maps'i kimse kullanmıyor zaten.

Google Maps rakipsiz yine.

HERE Maps
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Arwen Undomiel 5 yıl
Kim ne derse desin Apple
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