Google Maps, iOS'de 64-bit desteği sunmaya başladı

iPhone 5s'le birlikte hayatımıza giren mobil cihazlarda 64-bit desteğine Google'ın sevilen hizmeti Maps'de katılıyor. Google, bugün yayınladığı yeni Google Maps SDK 1.6 ile iOS tarafında 64-bit desteği sunmaya başladı.

64-bit mimarisine tam destek sunan yeni Google Maps yazılım geliştirme kiti, bunun yanın sıra opaklığı arttırılmış işaretleyici ve minimum ve maksimum yakınlaştıma konularında iyileştirmeleri beraberinde getiriyor.

iOS geliştiricileri, Xcode'un temel ayarlarına göre Google Maps SDK'in 32-bit ya da 64-bit'lik ikililerinde kolaylıkla çalışma yapabilecek; dilerlerse iPhone 5s'in için uygulamalarını özelleştirip 64-bit desteği ile kullanıcılarına daha yüksek performanslı deneyim sunabilecek.

Google Maps SDK'i ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.