Google Navigasyon İnceleme

Google Maps ya da Türkçe adıyla Google Haritalar uygulaması geçtiğimiz aylarda Türkiye'de hizmete girdi. Beta sürümünde olan uygulamayı sizler için en ince ayrıntısına kadar inceledik.

Herkese Merhabalar

Google haritalar servisinin kullanımı oldukça basit. Bunun için Android cihazınızda yerleşik gelen Haritalar uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulamayı açtıktan sonra ise gitmek istediğiniz lokasyonu arama çubuğuna yazmanız yeterli. POİ yani Point of Interest, Türkçe anlamı ile ihtiyaç noktaları açısından Google Haritalar servisi dünyanın en gelişmiş Poi desteğine sahip uygulamalarından bir tanesi. Herhangi bir Poi aramak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz. Örneğin yakınlardaki benzin istasyonları için “Benzin İstasyonları Kadıköy” yazmanız yeterli. Türkiye üzerinde bir restoran, örneğin size yakın bir Çin lokantası aramak istediğinizde ise arama çubuğuna giriş yapabilirsiniz.

Haritalar üzerinden ev ve iş yeri adresinizi girmenizi tavsiye ederim çünkü bu özellikler Google Now servisi ile beraber kullanıldığı zaman oldukça fayda sağlayabiliyor. Google Now şu an için tüm fonksiyonları ile beraber kullanılmasa da ülkemizde açık durumda. Yalnız aktive etmek için cihazın dilini bir kereliğine İngilizce yapmak daha sonra home tuşuna veya sanal tuşlara basılı tutmak lazım. Now seçeneği aktif olduktan sonra ise cihaz dilini yeniden Türkçe yapabilirsiniz. Now kartları size sürekli olarak ev ve işyerinize olan mesafelerinizi gösterebiliyor ve bu kart üzerinden hemen navigasyon başlatabiliyorsunuz.

Lokasyon servislerinde izin vermeniz halinde Google sizin dolaştığınız tüm yerlerin bir kaydını tutuyor. Bu kayıtlara uygulama veya web üzerinden daha sonra ulaşabiliyorsunuz. Arzu ederseniz de ayarlar içerisinden bu kayıtları silmeniz mümkün.

Google Haritalar üzerinden istediğiniz yeri kolay bir şekilde paylaşabiliyorsunuz. Aynı şekilde burayı kaydederek daha sonra yerlerim kısmından kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz.

Google Haritalar, internet üzerinden çalışan bir uygulama ancak haritaları çevrimdışı olarak cihazınıza indirerek kullanma şansınız var. Bunun için çevrim dışı alanlar üzerinden istediğiniz bölgenin haritasını cihaza indirebilirsiniz. İndirmek istediğiniz alan çerçeve içerisinde olan yer ile sınırlı olacak. Başka bir yeri indirmek istediğinizde yeniden indirme yapmanız gerekli. Çevrim dışı modda trafik hizmeti gibi internet bağlantısı ihtiyacı duyan servisleri de kullanamayacağınızı ayrıca belirtmek isterim.

Haritalar uygulamasında iki parmağınızı ekrana bastırıp yukarı doğu çekerek bazı binaların 3 boyutlu görüntülerini de ayrıca görebilirsiniz.

Uygulama belirlediğiniz mesafeler arasındaki uzaklık birimlerini de size sunabilme yeteneğine sahip. Bunun için uygulama içerisinde bir yeri işaretledikten sonra en alta gelerek hedef işaretini haritada istediğiniz yere sürükleyebilir ve başlangıç noktasına olan uzaklığını KM bazında ölçebilirsiniz.

Whatsapp üzerinden herhangi biri size bulunduğu lokasyonu gönderdiği zaman bunu direk olarak Google Haritalar üzerinden açabilir ve bu bölgeye trafikli navigasyon başlatabilirsiniz.

Google Haritalar Trek adında yeni bir proje ile Off-Road yani yol dışında kalan alanlarda da Maps hizmeti vermeye başladı. Web üzerinden görüntüleyebileceğiniz bu belirli bölgelerde bina içlerinde ya da belirli alanlarda gezinti yapabilirsiniz. Google, mekan çekimleri için Türkiye içerisinden de kiralama hizmeti yapabilmenize olanak sağlıyor. Hali hazırda bir çok mekan bu özelliği kullanmaya başlamış durumda.

Web üzerinden canlı trafik bilgisini takip edebileceğiniz gibi aynı zamanda tipik trafik işaretini seçerek ilerleyen saatlerde tahmini trafiğin nasıl olacağını da görebilirsiniz.

Web üzerinden görüntülediğiniz herhangi bir mekanı da kolay bir şekilde cep telefonunuza gönderebilirsiniz.

Arama kısmında daha önceden yaptığınız aramalara kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Aranan lokasyon çıktığı zaman uygulama size ayrıca sokak görünümünü de sunuyor . Haritalar uygulaması üzerinden arzu ederseniz gitmek istediğiniz lokasyonu sokak görünümü ile görüntüleyebiliyorsunuz. Navigasyon tuşu ile beraber ise size alternatif rotalarında yer aldığı önerile r sunuluyor. Gri ile işaretlenen yerler alternatif yollar, renkli olan kısım ise ana gideceğiniz rota. Alternatif yolları kullandığınız taktirde en kısa yola oranla yaşayacağınız gecikmelerde belirtiliyor. İsterseniz rotanıza yürüyerek olan mesafeyi de ölçebiliyorsunuz. Toplu taşıma ise henüz ülkemizde çalışmıyor. Navigasyon işareti ile beraber yönlendirmeler başlıyor. Alt kısımda yer alan bölgede gideceğiniz mesafeye olan süreniz ve KM bazında mesafe gösteriliyor. Kırmızı renkli süre göstergesi, trafik yoğunluğunun olduğunu belirtiyor. Yolun uydu görüntüsünü de ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlar içerisinde ise Türkçe olarak yapılan yönlendirme sesini Bluetooth üzerinden aracınıza ya da başka bir cihaza verilmesini sağlayabiliyorsunuz. Ses işaretine dokunarak ise sesli yönlendirmeyi kapatabiliyorsunuz.Son olarak Google Haritalar servisi üzerine yer alan Haritalarım bölümünden kendinize özel haritalar veya sürüş mesafeleri oluşturarak bunları sosyal ağlarda paylaşabilir ya da kendi cihazlarınız üzerinde görüntüleyebilirsiniz.