Google Nexus 10 resmiyet kazandı: Exynos 5250 çipset, 2560 x 1600 piksel çözünürlük

Samsung tarafından üretilen ilk Nexus tablet bilgisayar modeli bugün resmiyet kazandı. Google'ın resmi blogu üzerinde duyurduğu Nexus 10 adlı cihaz, WQXGA (2560 x 1600 piksel) çözünürlüklü 10.055 inç büyüklüğündeki 4 milyon pikselli ekranıyla 300ppi seviyesinde bir piksel derinliği sağlıyor ve böylece piyasadaki en yüksek çözünürlüklü tablet ünvanını ele geçiriyor. Bununla birlikte Güney Koreli üreticinin geliştirdiği ve ilk olarak 249$'lık Chromebook'lara güç veren Exynos 5250 çipset ile Nexus 10, tablet sektörünün en performanslı çözümü olmaya aday.

Corning Gorilla Glass 2 ile korunan True RGB PLS ekranının yanı sıra çift ARM Cortex-A15 işlemci, yeni nesil dört çekirdekli ARM Mali-T604 GPU, 2GB RAM, 5MP arka, 1.9MP ön kameralar, LED flaş, Wi-Fi b/g/n, MIMO akıllı anten teknolojisi ile daha yüksek hızlarda veri alışverişi desteği, Bluetooth, ön ve arkada iki NFC çipi, microUSB, microHDMI, manyetik Pogo şarj portu, mikrofon, GPS, ön yüzde çift hoparlör gibi özellikleri bünyesinde barındıran Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemli Nexus 10, 9,000 mAh'lik pili ile kullanıcısına ultra yüksek çözünürlüklü ekranını uzun süre kullanma fırsatı sunacak. Açıklanan rakamlar tabletin 500 saate kadar bekleme, 9 saate kadar video izleme süresi vaat ettiğini gösteriyor.

Yalnızca 8.9mm kalınlığında ve 603 gram ağırlığında dizayn edilen tabletin arka kısmında büyük bir Nexus kabartması yer alıyor. Kablosuz teknolojiler için arka kısmının üst bölümünde Nexus 7'ye benzer bir materyalin kullanıldığı çıkarılabilir bir kapak yer alan Nexus 10, sert plastik kasasıyla genel anlamda yüksek dayanıklılığa sahip bir ürün haline geliyor.

Wi-Fi destekli 16GB'lık sürümü 399$, 32GB hafızaya sahip modeli ise 499$'dan Google Play Store aracılığıyla 13 Kasım'da Amerika, İngiltere, Kanada, Fransa, İspanya, Japonya, Almanya ve Avustralya'da piyasaya sürülecek. Yeni versiyonlarının satışa sunulup sunulmayacağı hususunda herhangi bir açıklama yapılmazken şimdiden belirtilen ülkelerin Google Play mağazalarında listelenmeye başladı. Yüksek çözünürlüklü, yeni nesil yongaya sahip Samsung Nexus 10'un diğer görüntülerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

http://googleblog.blogspot.com/2012/10/nexus-best-of-google-now-in-three-sizes.html