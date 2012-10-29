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Google Nexus 10 resmiyet kazandı: Exynos 5250 çipset, 2560 x 1600 piksel çözünürlük

6 yıl
6,2b
1
109
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google Nexus 10 resmiyet kazandı: Exynos 5250 çipset, 2560 x 1600 piksel çözünürlük
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Samsung tarafından üretilen ilk Nexus tablet bilgisayar modeli bugün resmiyet kazandı. Google'ın resmi blogu üzerinde duyurduğu Nexus 10 adlı cihaz, WQXGA (2560 x 1600 piksel) çözünürlüklü 10.055 inç büyüklüğündeki 4 milyon pikselli ekranıyla 300ppi seviyesinde bir piksel derinliği sağlıyor ve böylece piyasadaki en yüksek çözünürlüklü tablet ünvanını ele geçiriyor. Bununla birlikte Güney Koreli üreticinin geliştirdiği ve ilk olarak 249$'lık Chromebook'lara güç veren Exynos 5250 çipset ile Nexus 10, tablet sektörünün en performanslı çözümü olmaya aday.
Corning Gorilla Glass 2 ile korunan True RGB PLS ekranının yanı sıra çift ARM Cortex-A15 işlemci, yeni nesil dört çekirdekli ARM Mali-T604 GPU, 2GB RAM, 5MP arka, 1.9MP ön kameralar, LED flaş, Wi-Fi b/g/n, MIMO akıllı anten teknolojisi ile daha yüksek hızlarda veri alışverişi desteği, Bluetooth, ön ve arkada iki NFC çipi, microUSB, microHDMI, manyetik Pogo şarj portu, mikrofon, GPS, ön yüzde çift hoparlör gibi özellikleri bünyesinde barındıran Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemli Nexus 10, 9,000 mAh'lik pili ile kullanıcısına ultra yüksek çözünürlüklü ekranını uzun süre kullanma fırsatı sunacak. Açıklanan rakamlar tabletin 500 saate kadar bekleme, 9 saate kadar video izleme süresi vaat ettiğini gösteriyor.
Yalnızca 8.9mm kalınlığında ve 603 gram ağırlığında dizayn edilen tabletin arka kısmında büyük bir Nexus kabartması yer alıyor. Kablosuz teknolojiler için arka kısmının üst bölümünde Nexus 7'ye benzer bir materyalin kullanıldığı çıkarılabilir bir kapak yer alan Nexus 10, sert plastik kasasıyla genel anlamda yüksek dayanıklılığa sahip bir ürün haline geliyor.
Wi-Fi destekli 16GB'lık sürümü 399$, 32GB hafızaya sahip modeli ise 499$'dan Google Play Store aracılığıyla 13 Kasım'da Amerika, İngiltere, Kanada, Fransa, İspanya, Japonya, Almanya ve Avustralya'da piyasaya sürülecek. Yeni versiyonlarının satışa sunulup sunulmayacağı hususunda herhangi bir açıklama yapılmazken şimdiden belirtilen ülkelerin Google Play mağazalarında listelenmeye başladı. Yüksek çözünürlüklü, yeni nesil yongaya sahip Samsung Nexus 10'un diğer görüntülerine aşağıdan göz atabilirsiniz.
Google Nexus 10 resmiyet kazandı: Exynos 5250 çipset, 2560 x 1600 piksel çözünürlük
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Google Nexus 10 resmiyet kazandı: Exynos 5250 çipset, 2560 x 1600 piksel çözünürlük
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http://googleblog.blogspot.com/2012/10/nexus-best-of-google-now-in-three-sizes.html Yorum Yaz
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Onurhan61 6 yıl en beğenilen
e_capkan
batarya az sanki biraz.ama işlemci az enerji harcıyor diye biliyorum.ekranda az enerji harcıyorsa idare eder. işlemci 1.7ghz çift çek. a15 ne kadar iyi ? gpu 4 çekirdek yeterli mi ? 4.gen ipad ile eşdeğer mi ? ram -ekran -gps nfc hoparlörler gayet iyi. android 4.2 arkası alimünyum sorunsuz bir ciha ise süper ama tek bir sorun var 2560x1600 boyutundaki uygulamalar nasıl olucak ? 1080p ekran olsa sanki daha mi olurdu ?

arkadaş birşeyede şükredin ya adamlar 1080p yapsa ipadın gerisinde ekran olarak derdiniz...6000x3000 yapsalar ne gerek var diyeceksiniz adamlar yapmış işte.
e_capkanbatarya az sanki biraz.ama işlemci az enerji harcıyor diye biliyorum.ekranda az enerji harcıyorsa idare eder. işlemci 1.7ghz çift çek...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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ec865 6 yıl
Çözünürlük, işlemci, gpu ve nexus markası sayesinde sonunda iPad'i birazda olsun sarsacak bir tablet geldi. Ve fiyatıda 100$ daha aşağıda.

Not: PPI'ı 300 yapmak için ekranı 10.055 inç yapmaları gözümden kaçmadı
Çözünürlük, işlemci, gpu ve nexus markası sayesinde sonunda iPad'i birazda olsun sarsacak bir tablet geldi. Ve fiyatıda 100$ daha aşağıda.Not: PPI'...
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WhiteLotus 6 yıl
tasarım ve teknik özellikleri çok iyi ama en çok ilgimi o bataryası çekti çok işimize yaracak uzun süre kullanabiliceğiz
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DH Misafiri 6 yıl
Merhaba arkadaşlar,
yeni bir tablet almak istiyorum fakat 4. jenerasyon ipad ile nexus 10 arasında kaldım. Her ikisininde ekranı gayet güzel aradada dağlar kadar fark yok ama androiddeki tablet uygulama sıkıntısı beni biraz düşündürüyor. iPad in tasarımı güzel ama nexus ada alışabileceğimi düşünüyorum. her iki cihazında donanımsal özellikleri iyi o konuda sıkıntı olacağını zannetmiyoorum ama android dünyasında donanım sürekli artığı için nexusun uzun bir süre bütün ounları kaldırıp kaldıramayacağı hakkında bilgi edinmek isterim. Tabii ki tablet nexu olduğu için güncelleme sıkıntısı olmaz, o konuda içim rahat :) Sizce sırf uygulama bollugu için iPad almaya değermi(uygulamahaber begendiğim çuğu oyun sadece ıos a vardı). Cevaplarınızı bekliyorum. :)
donanımhaber okuru.
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FRAPS 6 yıl
Surface varken bu tip android veya ios yuklu tabletlere para verilmez. surface ile tablet olayi cok farklilasti
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manyakurt 6 yıl
Nexsus10 un test sonuclari gercekten kotu cikti bayagi..
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ardaalisahin 6 yıl
arkadaşlar tf300 tabletim varbir sorun çıktı iade edebilme şansım var elime geri 1000tl para gelecek sizce iade edip parayı alıp nexus 10u bekleyeyim mi ne zaman resmi olarak gelir ya da amerikadan getirenler ne kadara getirebilir ki
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revelax 6 yıl
burada ki yorumlar uçmış. ortalık arenaya dönmüş biri çıkmamış ürün aralıkta elimde der biri digerine salata tarifi veirir

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OverClocK1ng 6 yıl
Ve....
iPad biteeeeeerrrrr....
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hada 6 yıl
sorunsuz bir ciha ise süper .... böyle bir yorum var ya! Bu sözün üstüne daha ne söylenebiir ki?
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_Athelas_ 6 yıl
Apple tırsmıyosa şerefsizim bak :D
Üşüyoruz Steve reizzz ;)
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DH Misafiri 6 yıl
ahanda
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drserk 6 yıl
One_Shot
Google Allah ne verdiyse koymuş cihaza

tek eksiği sd kart desteği olmaması..
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
kenardaki boşluklar çok değilmi ?
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One_Shot 6 yıl
Google Allah ne verdiyse koymuş cihaza
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