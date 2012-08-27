Google Nexus 7'nin dört çekirdekli Tegra 3 çipseti 2.0GHz hızına aşırtıldı

Google'ın bütçe dostu tablet bilgisayarı Nexus 7, 2.0GHz hızına aşırtıldı. xda-developers forumundaki clemsyn takma adlı bir geliştirici tarafından paylaşılan Kernel sayesinde, ASUS üretimi ME370T'nin standart olarak 1.3GHz'de çalışan yongasını daha yüksek seviyelerde kullanmak mümkün olabiliyor.

NVIDIA'nın Kai platformu kapsamındaki 4+1 işlemci ve 12 çekirdekli GeForce GPU'ya sahip Tegra 3 T30L çipsetinin güç verdiği Google markalı tablet, daha önce 1.6 ve 1.7GHz hızlarında stabil bir şekilde kullanılabilmişti. Düzenlenen yeni çekirdek sürümüyle hız, 2.0GHz'e kadar çıkabilecek. Voltaj değerlerinde ve diğer ayarlarda bazı değişiklikler yapan clemsyn, normalde 416MHz olan grafik işlemci hızını 484MHz, 520Mhz ve hatta 650MHz'e yükselten farklı Kernel paketleri de dağıttı.

Tabletin ısınmasına sebep olan 1.3GHz sonrasındaki hızlara yük altında çıkılmasını istiyorsanız SetCPU ve benzeri uygulamalardan gerekli yapılandırmaları kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Yüksek hızda Quadrant test aracında 8000 puan barajını deviren Nexus 7'nin bu seviyede aşırı ısınabileceği bildirilmiş.

Hız aşırtmaya uygun Kernel hakkında detaylı bilgi, indirme bağlantıları ve yükleme işlemlerine aşağıdaki kaynak bağlantısından ulaşabilirsiniz.

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1831780