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Google Nexus 7'nin dört çekirdekli Tegra 3 çipseti 2.0GHz hızına aşırtıldı

6 yıl
3,4b
1
32
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google'ın bütçe dostu tablet bilgisayarı Nexus 7, 2.0GHz hızına aşırtıldı. xda-developers forumundaki clemsyn takma adlı bir geliştirici tarafından paylaşılan Kernel sayesinde, ASUS üretimi ME370T'nin standart olarak 1.3GHz'de çalışan yongasını daha yüksek seviyelerde kullanmak mümkün olabiliyor.
NVIDIA'nın Kai platformu kapsamındaki 4+1 işlemci ve 12 çekirdekli GeForce GPU'ya sahip Tegra 3 T30L çipsetinin güç verdiği Google markalı tablet, daha önce 1.6 ve 1.7GHz hızlarında stabil bir şekilde kullanılabilmişti. Düzenlenen yeni çekirdek sürümüyle hız, 2.0GHz'e kadar çıkabilecek. Voltaj değerlerinde ve diğer ayarlarda bazı değişiklikler yapan clemsyn, normalde 416MHz olan grafik işlemci hızını 484MHz, 520Mhz ve hatta 650MHz'e yükselten farklı Kernel paketleri de dağıttı.
Tabletin ısınmasına sebep olan 1.3GHz sonrasındaki hızlara yük altında çıkılmasını istiyorsanız SetCPU ve benzeri uygulamalardan gerekli yapılandırmaları kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Yüksek hızda Quadrant test aracında 8000 puan barajını deviren Nexus 7'nin bu seviyede aşırı ısınabileceği bildirilmiş.  
Hız aşırtmaya uygun Kernel hakkında detaylı bilgi, indirme bağlantıları ve yükleme işlemlerine aşağıdaki kaynak bağlantısından ulaşabilirsiniz. 

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1831780 Yorum Yaz
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diosfer 6 yıl en beğenilen
reklam,gereksiz gibi yorum atanlar boş konuşmayın adamlar telefonun işlemcisinin ne kadar sağlam olduğunu kanıtlamışlar yoksa 2.0 da kullanacak değiller
reklam,gereksiz gibi yorum atanlar boş konuşmayın adamlar telefonun işlemcisinin ne kadar sağlam olduğunu kanıtlamışlar yoksa 2.0 da kullanacak değiller
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Roman İbrahimoviç 6 yıl
o sıcaklıkta kullanılmaz yahu en temizi var olan hızında kullanmak
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FrontLiner 6 yıl
Alet çoğunlukla 4 çekirdek kullanmayı bırak 2 çekirdek bile kullanmıyor. Genelde tek çekirdek kullanıyor ve çok zorlandığı durumlarda 2 ve 4 çekirdek kullanıyor. Bu hem pil ömrü ve düşük sıcaklık avantajı olarak geri dönüyor. Interactive CPU scheduling kullanımının dezavantajı yük gerektiren işlemlere başlandığında (yani çoklu çekirdek kullanımına geçilmesi gerektiğinde), arayüzün ufak kasmalara uğramasıydı fakat Jelly Bean ile müthiş bi şekilde çoklu çekirdek kullanımına geçişlerde o sekteye uğrama problemin ortadan kalkmış. Cihaz en güzel şekilde gerektiğinde tam güç, gerekmediğinde optimum hızla çalışıyor..
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nurettinaz 6 yıl
Tegra 3 üstesinden layıkıyla gelir.
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DH Misafiri 6 yıl
Nexus 7 kullaniyorum ancak cihazin orijinal hizi fazlasiyla yetiyor. 2.0 a kadar da cikabiliyorsa cihaz bi donanim ve yazilimin basarisidir...
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DH Misafiri 6 yıl
tegra 3 alev alıp evi yaktıgı zaman itfaiyeye anlatırsın evin nasıl yandıgını :)
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berkaytunali 6 yıl
güzel bi gelişme 1.3 GHz de dahi acayip hızlı bi cihaz OTG kablo ile mouse a bağladım sanki laptop aldığıma memnumun
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smart1978 6 yıl
Boş işler... Bu tip overclok lar günlük kullanımda cihazı kısa sürede bozar...

Aşırı ısınma ...

Ayrıca bunun bir diğer bedeli de daha çabuk biten pil.

İyi anladık : 2.0 Ghz e ulaşmış ...
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E_Aydin35 6 yıl
Evet reklam diyenler doğru demiş, özellikle bu aşırtmanın Nexus 7'de yapılması hem tabletin göz doldurması ve albeni yaratması için iyi bir fırsat. Ancak Tegra 3'ün başarısı atlanılmıyacak bir ayrıntı...
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brandomercury2 6 yıl
Şu an gereksiz bile olsa bundan 3 yıl sonra o overclock olmadan oyun oynanmayabilir.
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acmtncy 6 yıl
416mhz'de çalışan gpu'yu 650mhz'e oc yapınca mobilde crysis hayali gerçek olabilir :D
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl
BrokenCross
Psydia
commodore34buradaki tegra 3 revize edilmiş bir tegra 3 mü?
Tegra 3 Plus
Standart Tegra 3 bu. Tegra 3+ daha piyasaya çıkmadı.
Tegra 3 ün biraz kırpılmış hali(Daha düşük maliyetli )
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hece_he 6 yıl
şu an işlemci 1.6 GHz, ekran kartı 484 MHz overclock ile kullanıyorum. ısınma ve stabilite problemine rastlamadım. pil tüketiminde de öyle gözle görülür bir artış olmadı.

2.0 GHz biraz abartılı olabilir. bu saat hızı günlük kullanıma uygun olmayacaktır ama yine de o hızlarda canavar gibi benchmark skorlarını görmek bile güzel
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Krauser DMC 6 yıl
buradaki tegra 3 revize edilmiş bir tegra 3 mü?
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ardaalisahin 6 yıl
1.3'ten 2.0 ghz'e vay bee zaten cihaz mükemmel bi de overlockla adeta uçar gerçi günlük kullanıma uygun olmasa da en az 1.6'da kullanılır diye düşünüyorum Türkiye'ye gelsin de bizde alak şundan
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Psydia 6 yıl Krauser DMC
commodore34
buradaki tegra 3 revize edilmiş bir tegra 3 mü?

Tegra 3 Plus
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