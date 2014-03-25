Google Now Bildirimleri, Chrome ile Mac'lerle buluşuyor

Google’ın yenilikçi servisi Now, tüm Mac kullanıcılarının kullanımına sunuldu

Ocak ayından bu yana süre beta testlerini tamamlayan Google, kişisel asistan servisi Now’ı Chrome için Mac üzerinden Mac kullanıcılarının kullanımına sundu.

Bundan böyle tüm Mac kullanıcıları, Chrome üzerinden Now bildirimlerini Chrome’un bildirim ekranından görüntüleyebilecek. Now bildirimleri ile kullanıcılar, hava durumu, spor organizasyonları, takvim, hatırlatıcı ya da navigasyon gibi bildirimleri alabilecekler.

Google Now’la ilgili detaylı yardım dökümanına buradan ulaşabileceksiniz.