Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Now Bildirimleri, Chrome ile Mac'lerle buluşuyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
490
1
5
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google Now Bildirimleri, Chrome ile Mac'lerle buluşuyor

Google’ın yenilikçi servisi Now, tüm Mac kullanıcılarının kullanımına sunuldu

Ocak ayından bu yana süre beta testlerini tamamlayan Google, kişisel asistan servisi Now’ı Chrome için Mac üzerinden Mac kullanıcılarının kullanımına sundu.

Bundan böyle tüm Mac kullanıcıları, Chrome üzerinden Now bildirimlerini Chrome’un bildirim ekranından görüntüleyebilecek. Now bildirimleri ile kullanıcılar, hava durumu, spor organizasyonları, takvim, hatırlatıcı ya da navigasyon gibi bildirimleri alabilecekler.

Google Now’la ilgili detaylı yardım dökümanına buradan ulaşabileceksiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Götterfunken 5 yıl
Tiksinti geldi.Yq sabır 2 aya apple safaride kullanır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor5945 5 yıl
safari varken chrome u kim kullanır ya
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RichardB 5 yıl doctor5945
doctor5945

safari varken chrome u kim kullanır ya

Normalde Windowsta bende Chrome kullanıyordum ama 3-4 ay dır imac almış biri olarak bende safariye gectim tabikide ama chromda yukledim ..Google Now kurmakta soruna gormuyorum bulundun bakalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkbluestaz 5 yıl doctor5945
doctor5945

safari varken chrome u kim kullanır ya

Mac de chrome safariden cok daha hizli...
ayrica Safari google daki cok basit bi aramayi sonuclandirmasi normalden coook uzun suruyor bazen....
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Sony Xperia Z1, Android 4.4 KitKat'a kavuştu: İşte yenilikler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim