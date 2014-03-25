Google Now Bildirimleri, Chrome ile Mac'lerle buluşuyor

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Google’ın yenilikçi servisi Now, tüm Mac kullanıcılarının kullanımına sunuldu
Ocak ayından bu yana süre beta testlerini tamamlayan Google, kişisel asistan servisi Now’ı Chrome için Mac üzerinden Mac kullanıcılarının kullanımına sundu.
Bundan böyle tüm Mac kullanıcıları, Chrome üzerinden Now bildirimlerini Chrome’un bildirim ekranından görüntüleyebilecek. Now bildirimleri ile kullanıcılar, hava durumu, spor organizasyonları, takvim, hatırlatıcı ya da navigasyon gibi bildirimleri alabilecekler.
Google Now’la ilgili detaylı yardım dökümanına buradan ulaşabileceksiniz.
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Normalde Windowsta bende Chrome kullanıyordum ama 3-4 ay dır imac almış biri olarak bende safariye gectim tabikide ama chromda yukledim ..Google Now kurmakta soruna gormuyorum bulundun bakalım
Mac de chrome safariden cok daha hizli... ayrica Safari google daki cok basit bi aramayi sonuclandirmasi normalden coook uzun suruyor bazen....