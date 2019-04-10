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Google, Pixelbook ailesine yeni laptoplar ve tabletler ekleyecek

Google'ın pek de popüler olmayı başaramayan ve genel olarak aşırı fiyatlandırılmış denilen Pixelbook modeli ve Pixel Slate tableti, aile içinde yeni bir üyeyi yakın zamanda görebilir.
1 ay
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Geçen ay Business Insider tarafından yayınlanan bir habere göre Google çalışanlarını laptop ve tablet bölümünden başka departmanlara yerleştiriyordu. Google o zaman haber hakkında yorum yapmamayı tercih etse de The Verge ile iletişime geçen firma, donanım bölümünün yeni laptop ve tabletler geliştirmeye devam ettiğini söyledi.
Detayları belirtmeyen ve tarih vermeyen Google, dün büyük bir tüyo daha verdi. Cloud Next 2019 konferansında firma, “İş için Google Donanımı” başlığı altında saha çalışanlarının yeni bir cihazdan yardım alarak Google Pixelbook ve Pixel Slate modellerinin ulaşamadığı yerlere gideceğini belirtti.
Pixelbook Grubu ürün yönetim lideri Steven Jacobs rapora göre konuşmasında şöyle diyor: “Pixelbook ve Pixel Slate cihazlarına kıyasla saha çalışanlarına çok farklı cihazlar verebiliriz. Şuan içinde olduğumuz önce bulut çağında bu cihazlar onların hayatlarını kolaylaştıracaktır.”
Bu konuşmaya ek olarak, ilginç şekilde, Steven Jacobs’un LinkedIn profilinde üç farklı cihaz kategorisi geçiyor. Bunlardan biri Pixelbook, diğeri Pixel Slate, sonuncusu ise Emerging, yani gelişen, gelişmekte olan. 
Bunun tam olarak anlamını bilmesek de yetkilinin Cloud Next etkinliğindeki konuşması ve kişisel bilgisayarlar konusundaki tecrübesi göz önüne alındığında Google yeni bir PC ortaya çıkarabilir diyebiliriz. 
Google bildiğiniz üzere bunlar dışında bir de Android ve Chrome OS platformlarının yerine geçme potansiyeli olan yeni bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Fuchsia adlı bu işletim sistemi, tüm platformları birleştirmeyi hedefliyor.

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tesbihcekenhoroz 1 ay
Gereksiz. Chromebook ilk çıktığında herşey çok güzeldi ucuzdu 199$ a pc aliyodun hafifti os sayesinde pil süresi +10 saatti play store gelişi pek iyi olmadı pil süresi azaldı yeni modellerde pil kapasitesi arttı mecburen android isin girince işlemci yetmemeye başladı bunlarda fiyatları arttırdı. sonra pixelbook çıktı ve fiyatı 999$. Insanin Akıl sağlığınin yerinde olmaması lazim pixelbooka bu parayı vermesi icin. Aynı fiyat politikası stadiadada uygulanırsa tez zaman o projenin sonuda Google+ gibi olucak.
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EinemStick 1 ay yeni yorumcu
Ah ah keşke MacOs her yerde olsa
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alaz1903 1 ay
Windows desteği olmazsa pek rağbet görmez. Chrome Os'la bir yere kadar.
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Riyaziyeci 1 ay alaz1903
Onlarda chrome OS' in yetersizliklerini çözemeye çalışıyorlar. Yakın bir gelecekte windowstan daha iyi olacağını düşünüyorum.
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