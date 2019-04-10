YouTube da interaktif orijinal içerik işine giriyor

Bloomberg’e göre YouTube, interaktif programlama ve canlı özel içerik geliştirilecek bir ekip oluşturma işine girişmiş. YouTube’un interaktif reklam hazırlamak konusunda tecrübesi olduğu zaten biliniyordu. Ancak hazırlanacak içeriğin çoklu seçenekler içermeye başlayacak olmasıyla birlikte, YouTube için işlerin reklamlara kıyasla biraz daha farklı gelişebileceği ifade ediliyor.
Çoklu senaryolar oluşturma ve bunları birbirine bağlama işinin, teknik ve sanatsal açıdan ustalık istediği bir gerçek. YouTube’un da bu sebeple orijinal içerik sayısında azalmaya gittiği ve yeni projeler için alan açma gayretinde olduğu belirtilmiş. Ekip lideri olarak ise şirkette 8 yıldır çalışan ve önceden yazılan bir senaryoya bağlı olmayan içerikleri denetleyen Ben Relles ismi uygun görülmüş.
Rakiplerine kıyasla sayıca az bile olsa, şirket orijinal içerik üretmeye devam edeceğini özellikle vurguluyor. Youtube’un sektördeki rekabetten geri kalmamak adına; önümüzdeki birkaç hafta içinde New York’da düzenlenecek bir etkinlikte, yeni içeriklerle ilgili açıklama yapacağı ise paylaşılan diğer bilgiler içinde yer alıyor.
https://wccftech.com/youtube-reportedly-working-on-interactive-originals/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
interaktif filmde seçim yapılır ve o seçimin sonucu görülür. filmi siz yönlendirmezsiniz sadece seçimlere göre senaryonun gidişatı değişir. yani ben şunu seçtim filmin sonu bu olur diyemiyorsunuz.
ve sinemanın büyüsünü bitirmeye çalışıyorlar!
neden radyo dinleriz !?
çünkü bir sonra çalacak müziği bilemediğimiz için
az sonra yeni bir müzikle yeni bir şeyler yaşayabileceğimiz hissi
bizi az sonra çalacak müzikten daha iyi hayaller görmemizi sağlar !