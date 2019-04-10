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YouTube da interaktif orijinal içerik işine giriyor

Netflix'te yayınlanan Black Mirror: Bandersnatch adlı yapımın başarısından etkilenen YouTube'un da benzer içerikler geliştirmek maksadıyla bir ekip oluşturduğu ifade ediliyor. Detaylar haberimizde.
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Web Siteleri
Gökhan G.
Editör
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YouTube da interaktif orijinal içerik işine giriyor
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Netflix’te yayınlanan Black Mirror: Bandersnatch adlı içeriğin, adına “kendi maceranı seç” denebilecek bir eğlence türünün önünü açtığı birçoğumuzun malumu. Aslında yeni sayılmayan ve insanların kendi macerasını oluşturmasına izin veren kavram, kitaplar aracılığıyla bizlerin beğenisine uzunca bir süredir sunuluyor. Ancak söz konusu konseptin TV’ye uyarlanması ise teknolojik kısıtlamalar sebebiyle bugüne kadar çok mümkün gözükmüyordu. Halen söz konusu içeriğin izlenemediği Chromecast ve Apple TV gibi cihazlar mevcutken, YouTube bir risk alıp “kendi maceranı seç” türü içerik hazırlamaya karar vermiş görünüyor.

Bloomberg’e göre YouTube, interaktif programlama ve canlı özel içerik geliştirilecek bir ekip oluşturma işine girişmiş. YouTube’un interaktif reklam hazırlamak konusunda tecrübesi olduğu zaten biliniyordu. Ancak hazırlanacak içeriğin çoklu seçenekler içermeye başlayacak olmasıyla birlikte, YouTube için işlerin reklamlara kıyasla biraz daha farklı gelişebileceği ifade ediliyor. 

Çoklu senaryolar oluşturma ve bunları birbirine bağlama işinin, teknik ve sanatsal açıdan ustalık istediği bir gerçek. YouTube’un da bu sebeple orijinal içerik sayısında azalmaya gittiği ve yeni projeler için alan açma gayretinde olduğu belirtilmiş. Ekip lideri olarak ise şirkette 8 yıldır çalışan ve önceden yazılan bir senaryoya bağlı olmayan içerikleri denetleyen Ben Relles ismi uygun görülmüş.

Rakiplerine kıyasla sayıca az bile olsa, şirket orijinal içerik üretmeye devam edeceğini özellikle vurguluyor. Youtube’un sektördeki rekabetten geri kalmamak adına; önümüzdeki birkaç hafta içinde New York’da düzenlenecek bir etkinlikte, yeni içeriklerle ilgili açıklama yapacağı ise paylaşılan diğer bilgiler içinde yer alıyor.


https://wccftech.com/youtube-reportedly-working-on-interactive-originals/ Yorum Yaz
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XPerience 1 ay en beğenilen SEO-Uzmanı
Bu kadar ünlemli yazı beni gerdi resmen açıklayıcılıktan ziyade itici görünüyor.
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Mesutzgvn 1 ay
interaktif filmi yanlış anlamış bazı kişiler. steam de late shift bence en güzel örneklerden.
interaktif filmde seçim yapılır ve o seçimin sonucu görülür. filmi siz yönlendirmezsiniz sadece seçimlere göre senaryonun gidişatı değişir. yani ben şunu seçtim filmin sonu bu olur diyemiyorsunuz.
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DH Misafiri 1 ay
Film izlemek pasif bir eylemdir. Hikayeye kendim yön vermek istesem bir sürü hikaye bazlı oyun var, onları oynarım. İşten sonra eve gelip rahatlamak için izlediğim filmde sürekli bana suçu mu seçiyorsun bunumu seçiyorsun şeklinde sorular sorması son isteyeceğim şey, ben kafa dinlemek istiyorum yahuu!
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SEO-Uzmanı 1 ay
bu iş boş iş !
ve sinemanın büyüsünü bitirmeye çalışıyorlar!
neden radyo dinleriz !?
çünkü bir sonra çalacak müziği bilemediğimiz için
az sonra yeni bir müzikle yeni bir şeyler yaşayabileceğimiz hissi
bizi az sonra çalacak müzikten daha iyi hayaller görmemizi sağlar !
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XPerience 1 ay SEO-Uzmanı
Bu kadar ünlemli yazı beni gerdi resmen açıklayıcılıktan ziyade itici görünüyor.
1 Yanıt Yanıtla +6
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