Google Sheets faydalı özellikler kazandı

Google'ın Microsoft Excel benzeri çalışma gösteren internet tabanlı faydalı servislerinden Sheets, genel kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkileyecek özellikler kazandı.

Google tarafından eklenen bu özellikler sayesinde Sheets, öncelikle yapılan çizelgelere hazırlanan verilen eklenmesine imkan tanmaya başladı. Ayrıca yine çizgele odaklı veri şekillerini (Yıldız, üçgen ya da beşgen gibi) de değiştirebilen servis, yine faydalı bir özellik olarak oluşturulan formülleri daha yazarken gözler önüne sermeye başladı. Bu sayede formül hatalarının tespitini kolaylaştırmayı hedefleyen Google, "GETPIVOTDATA" özelliğiyle de tablolarlardan veri alışını daha kolay hale getirdi.

Satır ve sütunlara getirilen filtreleme özelliğiyle sadece istenilen verileri gösteren Google Sheets, son olaraksa hatalı değişiklik ve silmelere karşı kullanıcılarına uyarı mesajları göstermeye başladı. Konu hakkında Google tarafından hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://thenextweb.com/google/2015/06/15/google-sheets-updates-charting-filtering-and-pivoting-features-to-take-on-excel/