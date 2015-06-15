Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Sheets faydalı özellikler kazandı

3 yıl
1,3b
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google Sheets faydalı özellikler kazandı
 
Google'ın Microsoft Excel benzeri çalışma gösteren internet tabanlı faydalı servislerinden Sheets, genel kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkileyecek özellikler kazandı.
Google tarafından eklenen bu özellikler sayesinde Sheets, öncelikle yapılan çizelgelere hazırlanan verilen eklenmesine imkan tanmaya başladı. Ayrıca yine çizgele odaklı veri şekillerini (Yıldız, üçgen ya da beşgen gibi) de değiştirebilen servis, yine faydalı bir özellik olarak oluşturulan formülleri daha yazarken gözler önüne sermeye başladı. Bu sayede formül hatalarının tespitini kolaylaştırmayı hedefleyen Google, "GETPIVOTDATA" özelliğiyle de tablolarlardan veri alışını daha kolay hale getirdi.
Satır ve sütunlara getirilen filtreleme özelliğiyle sadece istenilen verileri gösteren Google Sheets, son olaraksa hatalı değişiklik ve silmelere karşı kullanıcılarına uyarı mesajları göstermeye başladı. Konu hakkında Google tarafından hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://thenextweb.com/google/2015/06/15/google-sheets-updates-charting-filtering-and-pivoting-features-to-take-on-excel/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl SSD fiyatları düşüyor! OCZ Trion 100 video ön inceleme 3 yıl GeForce GTX 980 Ti'a hibrit soğutma: Zotac'ın Arctic modeli video ön inceleme 3 yıl Dünyanın en güçlü AIO bilgisayarı ile tanışın: MSI Gaming serisinin yeni üyesi video ön inceleme 3 yıl FLY Mobile ile Pazar Faaliyetlerini ve Gelecek Planlarını Konuştuk! 3 yıl Buzz Launcher video inceleme "Android cep telefonunuzu %100 kişiselleştirin" 3 yıl İnce, hafif ve güçlü: Gigabyte'ın performans odaklı yeni dizüstü bilgisayarı video ön inceleme 3 yıl AMD'den önemli adım: FreeSync teknolojisi artık HDMI üzerinde de çalışıyor video ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim