Google Stadia kullanıcı gizliliğine önem verecek

Diğer hizmetlerde olduğu gibi, Google ürünlerini ve hizmetlerini kullanan herkes, kişisel bilgilerinin şirket tarafından kaydedildiğinin farkındadır. Pek tabii ki bu durum şirketin yeni bulut tabanlı oyun servisi Google Stadia için de geçerli. Peki bu yeni hizmet kullanıcıların hangi verilerini kayıt altına alacak?

Farklı bir profil oluşturulabilecek

İyi haber şu ki, Google kullanıcıların gizliliğini koruyacaklarını ve saygı duyacaklarını açıkladı. Google Stadia'nın başındaki isim Phil Harrison yaptığı röportajda, kullanıcıların normal Google hesabından tamamen farklı bir çevrimiçi kişilik yaratabileceklerini belirtiyor. Harrison yaptığı açıklamada: "Bu, Google’ın çok sağlam gizlilik ve kişisel bilgi politikasının üstüne inşa edilmiştir ve bu politikayı Stadia aracılığıyla değiştirmeyeceğiz. Stadia için kullandığınız hesap, Google hesabınızın üzerine kuruludur, ancak elbette Google profilinizden farklı bir çevrimiçi profiliniz olabilir. Her adımda kullanıcıların gizliliğini korumayı ve bunlara saygı göstermeyi taahhüt ediyoruz." ifadelerini kullandı.

https://www.gamesindustry.biz/articles/2019-04-02-google-were-committed-to-protecting-and-respecting-privacy-with-stadia

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Tam olarak bununveya kullanıcıların bunu yapmak için nasıl bir yol izlemeleri gerektiği şimdilik belirsiz. Ancak, Stadia hesabınızla yaptıklarınız potansiyel olarakhesabınızıntutulabilir. Şirket hizmetin ne zaman başlayacağını isek açıklamış değil.