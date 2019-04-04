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Google Stadia kullanıcı gizliliğine önem verecek

Teknoloji devi Google'ın henüz yeni tanıttığı bulut tabanlı oyun servisi Google Stadia kullanıcı gizliliğini ön planda tutacak. Projenin başındaki isim Phil Harrison konuyla ilgili açıklamalar yaptı.
1 ay
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18
Diğer
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Diğer hizmetlerde olduğu gibi, Google ürünlerini ve hizmetlerini kullanan herkes, kişisel bilgilerinin şirket tarafından kaydedildiğinin farkındadır. Pek tabii ki bu durum şirketin yeni bulut tabanlı oyun servisi Google Stadia için de geçerli. Peki bu yeni hizmet kullanıcıların hangi verilerini kayıt altına alacak?

Farklı bir profil oluşturulabilecek

İyi haber şu ki, Google kullanıcıların gizliliğini koruyacaklarını ve saygı duyacaklarını açıkladı. Google Stadia'nın başındaki isim Phil Harrison yaptığı röportajda, kullanıcıların normal Google hesabından tamamen farklı bir çevrimiçi kişilik yaratabileceklerini belirtiyor. Harrison yaptığı açıklamada: "Bu, Google’ın çok sağlam gizlilik ve kişisel bilgi politikasının üstüne inşa edilmiştir ve bu politikayı Stadia aracılığıyla değiştirmeyeceğiz. Stadia için kullandığınız hesap, Google hesabınızın üzerine kuruludur, ancak elbette Google profilinizden farklı bir çevrimiçi profiliniz olabilir. Her adımda kullanıcıların gizliliğini korumayı ve bunlara saygı göstermeyi taahhüt ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Tam olarak bunun ne anlama geldiği veya kullanıcıların bunu yapmak için nasıl bir yol izlemeleri gerektiği şimdilik belirsiz. Ancak, Stadia hesabınızla yaptıklarınız potansiyel olarak Google hesabınızın dışında tutulabilir. Şirket hizmetin ne zaman başlayacağını ise resmi olarak açıklamış değil.

https://www.gamesindustry.biz/articles/2019-04-02-google-were-committed-to-protecting-and-respecting-privacy-with-stadia Yorum Yaz
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Arkadyeviç 1 ay en beğenilen
Google ve gizlilik. İnanalım mi?
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R0llingMan 1 ay
İnternet temelli hiçbir cihazda gizlilik diye birşey yoktur NSA vardır.
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DH Misafiri 1 ay
İşte o reklamı direkt sana gönderebilmek için reklam şirketlerinden yüksek fiyatta para alınıyor. Bu yüzden sen önemlisin.
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DH Misafiri 1 ay
Google ve gizlilik? Google, hani şu parasını insanların kişisel bilgilerini toplayarak kazanan şirket?
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ClassımDeğilsin 1 ay
yalan
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danlabilic 1 ay
kesin yaşanır bu:d
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GR33K 1 ay
Açıkçası google napsın benim boklu hesabımı. Bana yapacağı en büyük şey zırp pırt çevremde olan ve ya daha önce aradığım şeylerin reklamı açıkçası
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BAM TELİ 1 ay
sevgili arkadaşlar, google kullanıcı gizliliğine önem vermiyor söyleminizi biran için kabul edelim; peki neyi kullanalım ? Chrome dışında hangi tarayıcılar olabilir ? daha doğrusu, kullanışlı olup da kullanıcı gizliliğine önem veren ne tür programlar önerirsiniz?
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Moving On 1 ay BAM TELİ
Hiçbir program kullanıcı gizliliğine önem vermek zorunda değil, ki öyle bir uygulama da yoktur bence, fakat bu oldukça açıkken bu şekilde yalan haberler yapılması anlamsız.
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sniper23 1 ay BAM TELİ
TOR browser, Brave veya Mozilla Firefox.
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ymhaslaman 1 ay
Mobilde Opera Touch.
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The.Mafia 1 ay
Türkiye bu internet altyapısı ile zor tutar bu konsol
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Deswaaa 1 ay
Bu stadia tutsa da tutmasa da konsol devam edicem zaten türkiye de bu internet altyapısıyla direk çöpe
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Wolf Larsen 1 ay
Googleye para vermek insanliga ihanettir, kollari her gun daha da uzuyor, yapay zeka sistemlerine milyarlar yatiriyorlar, cin komunist partisiyle yataga giriyorlar kullandigimiz o kadar faydali servisin bir maliyeti olacak
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