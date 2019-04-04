Netflix üyelik ücretlerine zam yapacağını kullanıcılara bildirdi

Teknoloji Editörü
Netflix bu yılın başlarında abonelik hizmetinin fiyatlarına zam yapacağını açıklamıştı. Şirket, Mayıs ayında yürürlüğe gireceğini açıkladığı abonelik fiyatlarında yapılan değişiklikleri, kullanıcılarına gönderdiği e-postalarla duyurmaya başladı.
Zorlu rakipler geliyor
Netflix'in en Temel olarak adlandırılan en düşük paketinin aylık fiyatı 8 dolardan, 9 dolara çıkacak. İki cihazda aynı anda HD yayın sunan HD paketin de fiyatı 11 dolardan 13 dolarak çıkacak. Son olarak, aynı anda dört cihaza kadar yayın izleyebilmenizi sağlayan UHD paketinin fiyatının ise 14 dolardan 16 dolara çıkacağı açıklandı.Netflix yıllardır üyelik ücretlerini periyodik olarak arttırıyor ve şirket bu durumu da kullanıcılarına daha kaliteli TV şovları ve filmler sunabilmek olarak açıklıyor. Anca şirketin bu yıl yaptığı fiyat artışlarının biraz tehlikeli olduğu belirtiliyor. Zira şirketin başta Disney+ olmak üzere birkaç dikkate değer rakibi de pazara girmek üzere. Bu zamların ülkemize olan yansımasını ise önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz.
https://edition.cnn.com/2019/04/02/tech/netflix-price-increase-email-trnd Yorum Yaz Paylaş Tweetle
not; standart tarife kullanıcısıyım abzurt zam yaparlarsa iptal ederim.
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