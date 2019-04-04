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Netflix üyelik ücretlerine zam yapacağını kullanıcılara bildirdi

Küresel internet televizyon ağı Netflix, üyelik ücretlerine zam yapacağını yılın başlarında duyurmuştu. Gelen haberlere göre şirket Mayıs ayında yapacağı fiyat artışlarını kullanıcılara bildiriyor.
1 ay
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44
Diğer
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Netflix bu yılın başlarında abonelik hizmetinin fiyatlarına zam yapacağını açıklamıştı. Şirket, Mayıs ayında yürürlüğe gireceğini açıkladığı abonelik fiyatlarında yapılan değişiklikleri, kullanıcılarına gönderdiği e-postalarla duyurmaya başladı.

Zorlu rakipler geliyor

Netflix'in en Temel olarak adlandırılan en düşük paketinin aylık fiyatı 8 dolardan, 9 dolara çıkacak. İki cihazda aynı anda HD yayın sunan HD paketin de fiyatı 11 dolardan 13 dolarak çıkacak. Son olarak, aynı anda dört cihaza kadar yayın izleyebilmenizi sağlayan UHD paketinin fiyatının ise 14 dolardan 16 dolara çıkacağı açıklandı.
Netflix yıllardır üyelik ücretlerini periyodik olarak arttırıyor ve şirket bu durumu da kullanıcılarına daha kaliteli TV şovları ve filmler sunabilmek olarak açıklıyor. Anca şirketin bu yıl yaptığı fiyat artışlarının biraz tehlikeli olduğu belirtiliyor. Zira şirketin başta Disney+ olmak üzere birkaç dikkate değer rakibi de pazara girmek üzere. Bu zamların ülkemize olan yansımasını ise önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz.

https://edition.cnn.com/2019/04/02/tech/netflix-price-increase-email-trnd Yorum Yaz
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AskN0More 1 ay en beğenilen
Benzin oldu 7 lira, ey netflix senin yapacağın zam koyarmı bize?
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sounderland 1 ay
Sıgara gibi gereksiz bir şeye ay da 300 lira vermek kadar koymaz aklı olana..
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DH Misafiri 1 ay
ben her ay 5 liralık izliyorum ne zammı
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DH Misafiri 1 ay
Yalnız bu yöntem başarısız oluyor bilginize :) Geçtiğimiz gün bizzat denedim başarısız oldum. Netflix ile görüştüğümde de e-posta, kredi kartı ve oturum açılan cihaz bilgilerinden herhangi biri daha önceki veriler ile eşleşirse direkt olarak normal aboneliğe geçtiğini, ücretsiz deneme hakkını kullanamadığımızı belirttiler.
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metehanturt 1 ay yeni yorumcu
Netflix üyeliği alıcaltım. Tamda
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akyurt 1 ay
dobly digital ses almasam izlemem çok seçenek yok içerik cins çok değişik. netflix filmlerini izlediğinizde ilk başlarda ağır başlıyor sonlara doğru hareketleniyor. 2 saatin altında bir film görmedim.
not; standart tarife kullanıcısıyım abzurt zam yaparlarsa iptal ederim.
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eyoruk 1 ay
Ulan seçim konusundan kurtulayım ana sayfaya bakayım dedık..İnternete zam Netflix zam...
Hay ben bu işin
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The Hollow 1 ay
Ayda 100TL olsa da ödeyeceğim tek dijital platform. Yurtdışı kataloglarıyla her şey elimin altında. Sinemayı ve torrenting'i unutturdu. İki, üç tuşa bas ve seyret kolaylığını yaşatıyor.
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deneme123deneme 1 ay
cepteb kredi kartıyla ödeme yapın %50 indirim kazanın ben öyle yapıyorum
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pikalos 1 ay
Bunlar hep dışjj güjlerin zammı.
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Paetzold 1 ay
Nelere zam gelmedi üstad
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Jazzalyn 1 ay
Geç bile kaldılar. UHD için 40 veriyorum şuanlık..
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Hakimutata Insane 1 ay
Bize koymaz gardaş 50000 TL hastane ilaç yedi
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