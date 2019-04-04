Netflix üyelik ücretlerine zam yapacağını kullanıcılara bildirdi

Netflix bu yılın başlarında abonelik hizmetinin fiyatlarına zam yapacağını açıklamıştı. Şirket, Mayıs ayında yürürlüğe gireceğini açıkladığı abonelik fiyatlarında yapılan değişiklikleri, kullanıcılarına gönderdiği e-postalarla duyurmaya başladı.

Zorlu rakipler geliyor

Netflix'in en Temel olarak adlandırılan en düşük paketinin aylık fiyatı 8 dolardan, 9 dolara çıkacak. İki cihazda aynı anda HD yayın sunan HD paketin de fiyatı 11 dolardan 13 dolarak çıkacak. Son olarak, aynı anda dört cihaza kadar yayın izleyebilmenizi sağlayan UHD paketinin fiyatının ise 14 dolardan 16 dolara çıkacağı açıklandı.

https://edition.cnn.com/2019/04/02/tech/netflix-price-increase-email-trnd

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Netflix yıllardır üyelik ücretleriniolarak arttırıyor ve şirket bu durumu da kullanıcılarınaTV şovları ve filmler sunabilmek olarak açıklıyor. Anca şirketin bu yıl yaptığı fiyat artışlarının birazolduğu belirtiliyor. Zira şirketin baştaolmak üzere birkaç dikkate değer rakibi degirmek üzere. Bu zamlarınolan yansımasını ise önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz.