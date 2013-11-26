Google Street View, yeni noktalarla büyümeye devam ediyor

İnternet dünyasının büyük ismi Google'ın sevilen servislerinden Street View, kısa zamanda Galapagos adaları, Museo Lamborghini, CERN, Burç Halife, Venedik ve HMS Ocelot gibi dünyanın farklı yerlerinde bulunan önemli yapıları, askeri birimleri ve doğal güzellikleri gezerek karşımıza getirmeyi başardı. Servisin giriş yaptığı son noktalar ise dünyanın önemli havaalanları, tren istasyonları ve metrolar oldu.

Google Maps resmi blog sitesi üzerinden duyurulan bu yeni gelişmeye göre artık kişiler, dünyanın farklı yerlerinde bulunan 16 farklı uluslararası havaalanının ve 50 farklı tren ile metro istasyonun içerisini evlerinden görüntüleyebilecekler. Hatta işi bir adım daha ileriyle taşıyarak Emirates A380 hava aracının içerisine dahi giriş yapan Google Street View, her zaman olduğu gibi bünyesine eklenen yeni noktalarla da farklı bir deneyim vaat ediyor.

Servisin içerisine eklenen yeni noktalara ve konu hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.





http://google-latlong.blogspot.co.uk/2013/11/take-off-for-holidays-with-google.html