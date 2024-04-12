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    Hava kirliliğinin azalması küresel ısınmayı hızlandırıyor mu?

    NASA'nın Bulutlar ve Dünyanın Radyant Enerji Sistemi projesi kapsamında kullandığı meteoroloji uyduları, son 10 yılda gezegenin emdiği Güneş enerjisi miktarında belirgin bir artış tespit etti.

    Hava kirliliğinin azalması küresel ısınmayı hızlandırıyor mu? Tam Boyutta Gör

    NASA'nın Bulutlar ve Dünyanın Radyant Enerji Sistemi projesi kapsamında kullandığı meteoroloji uyduları, son 10 yılda gezegenin emdiği Güneş enerjisi miktarında belirgin bir artış tespit etti.

    NASA'nın Bulutlar ve Dünyanın Radyant Enerji Sistemi (CERES) projesi kapsamında kullandığı meteoroloji uyduları, son 10 yılda gezegenin emdiği Güneş enerjisi miktarında belirgin bir artış tespit etti. Bu, sera gazı artışının yol açacağı ısınmanın çok ötesindeydi. 

    CERES verilerini incelenmesiyle Dünya'nın kendisine gelen ışığı daha az yansıttığı tespit edildi. Havayı kirleten parçacıklar ışığı uzaya yansıttığı için araştırmacılar bunun, hava kirliliğinin azalmasından kaynaklanabileceğini söylüyor. 

    Communications Earth & Environment adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada 2001-2019 döneminde gezegenin ısınmasına yol açan enerji artışının yüzde 40'ından temiz havanın sorumlu olabileceği bulundu. 

    İklim uzmanları kirliliğin azalmasının ısınmaya yol açabileceğini uzun süredir beklerken, aerosol denen parçacıkların düşüşü iki yıl önce küresel çapta fark edilen bir noktaya gelmişti.

    Öte yandan gökyüzünün daha parlak hale gelmesinin tek açıklaması kirliliğin azalması olmayabilir. CERES verileri Dünya'nın ışığı yansıtma kabiliyetinin her iki yarımkürede de düştüğünü gösteririyor fakat kirlilik Kuzey Yarımküre'de daha fazla azaldı. Ayrıca yeni araştırmadaki modeller, fazladan emilen ışığın yüzde 40'ına kadarı için bir açıklama sunmuyor. 

    Çin'in hava kirliliğini azaltma yönündeki uzun soluklu çabalarını inceleyen bilim insanları da ısınma artışına dikkat çekiyor. Asya ülkesinin resmi verilerine göre temelde kömür santrallerinden yayılan sülfür dioksitin (SO2) yol açtığı kirliliği ortadan kaldırmaya yönelik bu çabalarla SOsalımları yüzde 90'a yakın oranda azaldı.

    Ancak zehirli kalkanını kaybeden Çin'deki ortalama sıcaklıklar 2014'ten bu yana 0,7 derece arttı. Bilim insanları hava kirliliğinin ortadan kaldırılmasının son 10 yılda bazı Çin şehirlerindeki sıcaklıklar üzerinde sera gazlarından kaynaklanan ısınmadan daha büyük bir etkiye sahip olabileceğini söylüyor.

    Fakat küresel ısınma üzerindeki etkisine karşın iklimbilimciler hava kirliliğiyle mücadeleye son verilmesi gibi bir öneride bulunmuyor. Bunun yerine sera gazı salımını düşürmek için daha etkili adımlar atılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, havanın daha açık hale gelmesinden kaynaklanan etkilerin telafi edilmesi için kısa vadedeki en umut verici yollardan birinin metan gazının azaltılması olduğunu belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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