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Google Street View’ın 10. yılına özel birbirinden güzel fotoğraflar paylaşıldı

Google, bundan tam 10 sene önce kullanıma sunulan Street View’ın yıl dönümüne özel olarak birbirinden güzel fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflara haberimizden ulaşabilirsiniz.
1 yıl
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Diğer
Emre Karakullukçu
Yazar
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İlk olarak 2007 senesinin Mayıs ayında kullanıma sunulan Street View, bu ay 10. yıl dönümü kutluyor. 2004 senesinde, Google’ın kurucusu ve Alphabet’in CEO’su olan Larry Page tarafından yaratılan ilk Street View prototipi, o dönemlerde teknolojik imkanların kısıtlı olması nedeniyle karavana monte edilmiş sıradan birkaç kamera ile çekilen fotoğrafları barındırıyordu. Geliştirme döneminin 3 sene içerisinde tamamlanmasıyla 2007 senesinin Mayıs ayında ilk Google Street View fotoğrafı paylaşıldı.

Bugün Google Street View 10. yaşını kutluyor ve Page’in dünyanın 360 derecelik haritasını oluşturma hedefine emin adımlarla ilerliyor. Yedi kıtada, toplamda 83 ülkenin fotoğraflarını barındıran Google Street View’ın 10. yılına özel olarak paylaşılan birbirinden etkileyici fotoğraflara galerimizden göz atabilirsiniz.


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THR 1 yıl
En sevdiğim google hizmeti :)
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umut_baris 1 yıl
En güzeli bu bence.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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swat882 1 yıl
En sevdiğim google hizmeti :)
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Katalikitci 1 yıl
En sevdiğim google hizmeti :)
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hakan1581 1 yıl Katalikitci
Katalikitci
En sevdiğim google hizmeti :)

Türkiye ' de çalışıyor mu
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axaxa 1 yıl
En sevdiğim google hizmeti :)
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Ters Adam 1 yıl
En sevdiğim google hizmeti :)
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Sıradan Adam 1 yıl
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Guest-F8946C419 1 yıl
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Evil Deeds 1 yıl
En sevdiğim google hizmeti :)
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