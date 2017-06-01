Google Street View’ın 10. yılına özel birbirinden güzel fotoğraflar paylaşıldı

İlk olarak 2007 senesinin Mayıs ayında kullanıma sunulan Street View, bu ay 10. yıl dönümü kutluyor. 2004 senesinde, Google’ın kurucusu ve Alphabet’in CEO’su olan Larry Page tarafından yaratılan ilk Street View prototipi, o dönemlerde teknolojik imkanların kısıtlı olması nedeniyle karavana monte edilmiş sıradan birkaç kamera ile çekilen fotoğrafları barındırıyordu. Geliştirme döneminin 3 sene içerisinde tamamlanmasıyla 2007 senesinin Mayıs ayında ilk Google Street View fotoğrafı paylaşıldı.

Bugün Google Street View 10. yaşını kutluyor ve Page’in dünyanın 360 derecelik haritasını oluşturma hedefine emin adımlarla ilerliyor. Yedi kıtada, toplamda 83 ülkenin fotoğraflarını barındıran Google Street View’ın 10. yılına özel olarak paylaşılan birbirinden etkileyici fotoğraflara galerimizden göz atabilirsiniz.