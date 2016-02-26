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Google VR'ın gizli silahı: Project Tango

Sanal gerçeklik pazarı kızışmaya devam ediyor. Oculus, Playstation ve HTC şimdilik pazarda yerini almış durumda olsa da büyük ağabey Google henüz son kozunu oynamış değil.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Google VR'ın gizli silahı: Project Tango
 
Sanal gerçeklik pazarını bu günlere getiren en önemli şirketlerden birisi şüphesiz Oculus. Bildiğiniz gibi şirket hızlı yükselişin ardından Facebook bünyesine girdi ve faaliyetlerine burada devam ediyor. Diğer yandan HTC - Valve işbirliğinden ortaya çıkan Vive ile Playstation VR, Oculus'un sektörde yalnız olmayacağını gösterdi. Büyük üreticilerin önemli paralar harcadığı bu teknolojinin artık hayatımızın bir parçası olması kaçınılmaz.
Yeni teknolojilere hızlı ayak uyduran Google ise sanal gerçeklik konusunda biraz ağır hareket ediyordu. Belki de teknolojinin yeterince yaygınlaşamayacağını düşünen üretici CardBoard ürünüyle birlikte sanal gerçeklik deneyimini çok uygun fiyata milyonlarca insana ulaştırmayı başardı. Son haberler ise şirketin Cardboard'a göre çok daha profesyonel bir VR kaskı hazırladığını gösteriyor.
Rakiplerinin gerisinden gelen Google'ın en önemli kozu ise Project Tango olacak. Takip edenler hatırlayacaktır Project tango tablet veya akıllı telefonlarda denenen bir teknoloji. Özel kameralar ve yazılım sayesinde ortamın 3 boyutlu haritasını çıkarabilen bu teknoloji gerçek dünyayı çok hızlı bir şekilde sanal ortama aktarabiliyor.
The Verge'da yayınlanan habere göre Google VR kaskında bu teknolojiden bolca istifade etmeyi amaçlıyor. Project Tango ile birlikte hem VR içeriklerin üretimi kolaylaştırılabilecek, hem de sanal gerçeklik deneyimi kullanıcılara daha iyi yansıtılabilecek. 2016 yılı bitmeden Google'ın da kendi VR gözlüğü ile rekabete dahil olması bekleniyor. Belki Mayıs ayında düzenlenecek I/O 2016 etkinliğinde bu konuyla ilgili bazı gelişmeleri görebiliriz.

http://www.theverge.com/2016/2/25/11112544/google-vr-project-tango-io-2016 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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kadirirdem 3 yıl
iyi güzel rekabet iyi olur gelsin ama fiyatlarda düşsün de bizlerde alalım artık....
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cihan_4554 3 yıl
Apple da girermi acaba ?
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arel.gr 3 yıl
iyi calisiyorlar !
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