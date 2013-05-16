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Google Wallet entegrasyonu sayesinde, Gmail üzerinden para gönderilebilecek

6 yıl
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Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google Wallet entegrasyonu sayesinde, Gmail üzerinden para gönderilebilecek
Birçok kullanıcının yıllardır iletişim veya dosya paylaşımı için kullandığı e-posta servisine yeni bir anlam katmayı planlayan Google, Google Wallet entegrasyonu sayesinde, Gmail üzerinden para göndermeyi mümkün hale getiriyor.

İlk etapta ABD'de yaşayan kullanıcıların beğenisine sunulacak olan özellik sayesinde, bir e-posta iletisi üzerinden kolaylıkla para gönderilebilecek. Bunu yapmak için gereken tek şey ise, e-posta oluşturma ekranındaki "$" simgesine tıklamak.
Sistemde banka kartı veya kredi kartı üzerinden gönderilen paranın %2.9'u gönderim ücreti olarak kesilirken, banka hesabı üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde herhangi bir gönderim ücreti tahsil edilmeyecek.

Ödemeyi alan kullanıcı, miktarı banka hesabına aktarabildiği gibi Google Wallet üzerinden Wallet destekli satış noktalarında harcama yapabilecek. Sistem üzerinden ödeme almak için herhangi bir Gmail veya Google Wallet hesabına ihtiyaç duyulmazken, kişinin ödemeyi alabilmesi için Google Wallet hesabı edinmesi gerekiyor.

Gmail kullanıcılarının e-posta alışkanlıklarına bir yenisini ekleyen sistemin, 18 yaşından büyük olan Gmail kullanıcıları tarafından kullanılabildiğini de belirtelim. 

http://www.google.com/wallet/send-money/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
paypal'i Google değil de, bizim BDDK harcadi... :)
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shadowtr 5 yıl
Sistem üzerinden ödeme almak için herhangi bir Gmail veya Google Wallet hesabına ihtiyaç duyulmazken, kişinin ödemeyi alabilmesi için Google Wallet hesabı edinmesi gerekiyor.


Burayı anlamadım. Cümle kendisini mi yalanlıyor yoksa başka bir şey mi anlatmak istemiş...
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SHERQUAN 5 yıl
Hotmail hala pop3 çalışsın adamlar neler yapıyor :D
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Recharged 6 yıl
Google yeniliklerine devam ediyor her alanda.Bu özellik Türkiye'de ne kadar kullanılır tartışılır kesinti bana biraz fazla geldi çünkü.
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ezequiel1 5 yıl Recharged
Eagle Claw

Google yeniliklerine devam ediyor her alanda.Bu özellik Türkiye'de ne kadar kullanılır tartışılır kesinti bana biraz fazla geldi çünkü.

+1

ayrıca şunu anlamadım banka kartından ücret kesiliirken hesaptan ücret kesilmeyecek ne demek
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cperinaz 6 yıl
hotmail üzerinden mail yollayamioruz bazen :D
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Guest-F8946C419 6 yıl
Mekana gittiğimde, kredi kartı limiti yetersiz dediğinde; artık adama dönüp "parayı mail olarak atsam olur mu?" diyeceğim gün geldi işte.
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Darkimore 6 yıl
Google paypal ida harciyacak heralde. Ahtapot gibi maşallah
1 Yanıt Yanıtla +1
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Umutcan 6 yıl
Vay be bu tarz işler ne kadar basite indirgenmeye başladı. Biz zamanında titreşim yollardık, şimdi millet para yollayacak.
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EddyCue 6 yıl Darkimore
Darkimore

Google paypal ida harciyacak heralde. Ahtapot gibi maşallah

harcayabilecek olsa google wallet ile harcardi. paypal'i bu saatten sonra kimse harcayamaz. standart oldu cunku.
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