Google Wallet entegrasyonu sayesinde, Gmail üzerinden para gönderilebilecek

Birçok kullanıcının yıllardır iletişim veya dosya paylaşımı için kullandığı e-posta servisine yeni bir anlam katmayı planlayan Google, Google Wallet entegrasyonu sayesinde, Gmail üzerinden para göndermeyi mümkün hale getiriyor.





İlk etapta ABD'de yaşayan kullanıcıların beğenisine sunulacak olan özellik sayesinde, bir e-posta iletisi üzerinden kolaylıkla para gönderilebilecek. Bunu yapmak için gereken tek şey ise, e-posta oluşturma ekranındaki "$" simgesine tıklamak.

Sistemde banka kartı veya kredi kartı üzerinden gönderilen paranın %2.9'u gönderim ücreti olarak kesilirken, banka hesabı üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde herhangi bir gönderim ücreti tahsil edilmeyecek.





Ödemeyi alan kullanıcı, miktarı banka hesabına aktarabildiği gibi Google Wallet üzerinden Wallet destekli satış noktalarında harcama yapabilecek. Sistem üzerinden ödeme almak için herhangi bir Gmail veya Google Wallet hesabına ihtiyaç duyulmazken, kişinin ödemeyi alabilmesi için Google Wallet hesabı edinmesi gerekiyor.





Gmail kullanıcılarının e-posta alışkanlıklarına bir yenisini ekleyen sistemin, 18 yaşından büyük olan Gmail kullanıcıları tarafından kullanılabildiğini de belirtelim.

http://www.google.com/wallet/send-money/