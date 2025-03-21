Gmail yapay zeka destekli arama özelliğine kavuşuyor

Gmail’e daha fazla yapay zeka geliyor
Şirketin yaptığı açıklamaya göre Gmail, arama sonuçlarını sıralarken yalnızca tarih bilgisine değil, aynı zamanda kullanıcının en sık iletişim kurduğu kişiler, en çok tıkladığı e-postalar ve mesajların güncellik durumu gibi faktörlere de bakacak. Böylece aranan e-postaların en ilgili olanları listenin üst sıralarında yer alacak. Google, bu değişikliğin özellikle yoğun gelen kutularında kaybolan önemli e-postaları bulmayı kolaylaştıracağını belirtiyor.
Güncelleme, dünya genelindeki bireysel Google hesaplarına sahip kullanıcılar için web sürümünde ve mobil uygulamalarda kullanıma sunulmaya başlandı. Google, ilerleyen dönemde bu özelliği kurumsal Gmail hesaplarına da getirmeyi planlıyor. Son dönemde Gmail, Gemini yapay zeka desteğiyle e-postalardan doğrudan Google Takvim etkinliği oluşturma, gelen kutusunda yapay zeka ile sohbet edebilme, kargo takibi, uçuş check-in işlemleri ya da fatura hatırlatmaları gibi birçok yeni özellik sunmaya başlamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!