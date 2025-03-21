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    Gmail yapay zeka destekli arama özelliğine kavuşuyor

    Google, Gmail’de aradığınız e-postayı daha hızlı bulmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış yeni bir özellik sunuyor. Artık Gmail’de arama yaparken yapay zekadan yararlanılacak.
    Gmail yapay zeka destekli arama özelliğine kavuşuyor Tam Boyutta Gör
    Google, Gmail’in e-posta arama sisteminde önemli bir değişikliğe giderek yapay zeka destekli yeni bir sıralama mekanizmasını devreye soktu. Bu güncellemeyle birlikte kullanıcılar, arama sonuçlarında artık yalnızca kronolojik bir sıralama değil, alaka düzeyine göre önceliklendirilmiş bir listeyle karşılaşacak. Gmail şimdiye kadar e-postaları anahtar kelimelere göre kronolojik sırayla gösteriyordu.

    Gmail’e daha fazla yapay zeka geliyor

    Şirketin yaptığı açıklamaya göre Gmail, arama sonuçlarını sıralarken yalnızca tarih bilgisine değil, aynı zamanda kullanıcının en sık iletişim kurduğu kişiler, en çok tıkladığı e-postalar ve mesajların güncellik durumu gibi faktörlere de bakacak. Böylece aranan e-postaların en ilgili olanları listenin üst sıralarında yer alacak. Google, bu değişikliğin özellikle yoğun gelen kutularında kaybolan önemli e-postaları bulmayı kolaylaştıracağını belirtiyor.

    Gmail yapay zeka destekli arama özelliğine kavuşuyor Tam Boyutta Gör
    Yeni sistemle birlikte Gmail arama ekranında iki farklı sıralama seçeneği sunulacak. Varsayılan olarak e-postalar "En Alakalı" başlığı altında gösterilecek. Ancak kullanıcılar isterlerse tek bir dokunuşla "En Son" seçeneğini aktif hale getirerek sonuçları klasik kronolojik sıralamada görebilecek.

    Güncelleme, dünya genelindeki bireysel Google hesaplarına sahip kullanıcılar için web sürümünde ve mobil uygulamalarda kullanıma sunulmaya başlandı. Google, ilerleyen dönemde bu özelliği kurumsal Gmail hesaplarına da getirmeyi planlıyor. Son dönemde Gmail, Gemini yapay zeka desteğiyle e-postalardan doğrudan Google Takvim etkinliği oluşturma, gelen kutusunda yapay zeka ile sohbet edebilme, kargo takibi, uçuş check-in işlemleri ya da fatura hatırlatmaları gibi birçok yeni özellik sunmaya başlamıştı.

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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