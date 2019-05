Google Zagat artık iPad'e özel arayüze sahip

Yurtdışına sürekli seyahat eden herkesin iPhone'unda bulunması gereken Google'ın sevilen uygulamalarından Zagat,

Kökeni 1979'a kadar dayanan ve Google'ın 2011 yılında yaklaşık 160 milyon dolara satın aldığı Zagat, dünyanın önemli şehirlerindeki en iyi restaurantları, barları, mağazaları ve hoteller hakkında detaylı bilgileri bir araya getiriyor. Özellikle yabancı turistlere büyük kolaylık sağlayan Zagat şu şehirler hakkında detaylı bilgiler sunuyor: Amsterdam, Atlanta, Austin, Baltimore, Barcelona, Boston, Cape Cod, Charlotte Charleston, Chicago, Connecticut, Dallas, Denver, Florence, Hawaii, Houston, Las Vegas, Londra, Long Island, Los Angeles, Madrid, Miami, Minneapolis, Nashville, New Jersey, New Orleans, New York City, Orlando, Philadelphia, Phoenix/Scottsdale, Portland, OR, Rome, San Antonio, San Diego, San Francisco, Seattle, Tampa, Toronto, Vancouver, Venice, Washington DC, Westchester/Hudson Valley

Son güncelleme ile birlikte Zagat, iPad'e özel arayüze kavuşurken; mağazalar ve hoteller için de puanlama ve yorum yapılmasına imkan sunuyor.

