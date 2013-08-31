Google arama dostu sekmeleri Chrome tarayıcısı ve işletim sisteminde deniyor





Arama denince akla gelen ilk isim olan Google, bu temel özelliğini firma çapındaki tüm hizmetlerine entegre etmiş durumda. Firma, entegrasyonu geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor.





Google, Aralık ayıdan bu yana arama dostu sekmeleri Chrome tarayıcısı ve işletim sisteminin beta sürümlerinde test etmekteydi. Bugünden itibaren ise seçilmiş bir gruba stabil Chrome sürümlerinde de bu sekmeleri test etme imkanı sunmaya başladı.





Arama dostu sekmelerde Google'ı varsayılan arama motoru olarak seçtiğinizde bir arama kutusu otomatik olarak sekme içerisinde ortaya çıkıyor. Bir geliştirici API'si ile bu kutuların diğer arama motorlarına da destek sunması sağlanabiliyyor.





Google bir süre daha arama dostu sekmeleri belirli bir grup ile birlikte denemeye devam edecek. Ancak yaygın olarak kullanıma ne zaman sunulacağı bilinmiyor.

http://blog.chromium.org/2013/08/another-step-toward-faster-search-in.html