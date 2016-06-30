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Google arama sonuçlarında artık deprem bilgileri de yer alacak

Meydana gelen depremler hakkında en doğru bilginin en kısa sürede alınması için arama sonuçlarında düzenlemeye giden Google, doğal afete dair tüm detaylara artık tek tıkla ulaşmamızı sağlayacak.
2 yıl
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Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Yenilikle birlikte Google’da "Deprem" ya da "Yakınımdaki depremler" şeklinde arama yaptığınız takdirde açılacak bilgi kartı ile son fay hattı kırılmasının nerede, kaç şiddetinde ve yüzeyden ne kadar aşağıda olduğunu detaylı şekilde öğrenebileceksiniz. Üstelik yakın bölgelerdeki son depremler ve yaşanan jeolojik doğal afete dair haberler de yine bu ekranda yer alacak.
Ülkemizin deprem kuşağı üzerinde bulunduğu ve beklenen büyük İstanbul depremi düşünüldüğünde Google’ın bu hamlesi bizim için de büyük önem arz ediyor. Ancak depremin her an yaşanabileceği gerçeğini akıllardan çıkarmadan gerekli tüm önlemleri mutlaka yerine getirmemiz şart.

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kadirirdem 2 yıl
bu iyi olur...
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A.F.Y.D 2 yıl
google gelisiyor
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