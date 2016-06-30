Google arama sonuçlarında artık deprem bilgileri de yer alacak

Yenilikle birlikte Google’da "Deprem" ya da "Yakınımdaki depremler" şeklinde arama yaptığınız takdirde açılacak bilgi kartı ile son fay hattı kırılmasının nerede, kaç şiddetinde ve yüzeyden ne kadar aşağıda olduğunu detaylı şekilde öğrenebileceksiniz. Üstelik yakın bölgelerdeki son depremler ve yaşanan jeolojik doğal afete dair haberler de yine bu ekranda yer alacak.

Ülkemizin deprem kuşağı üzerinde bulunduğu ve beklenen büyük İstanbul depremi düşünüldüğünde Google’ın bu hamlesi bizim için de büyük önem arz ediyor. Ancak depremin her an yaşanabileceği gerçeğini akıllardan çıkarmadan gerekli tüm önlemleri mutlaka yerine getirmemiz şart.