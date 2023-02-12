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    Google'ın Android deprem uyarı sistemi nasıl açılır?

    Android deprem uyarı sistemi ile Google depremleri erkenden haber verebiliyor. İşte telefonlarda deprem uyarı sistemi açmak için yapmanız gerekenler:            

    Teknoloji devi Google'ın, dünya çapındaki depremleri algılayarak kullanıcılara bildirim gönderdiği ücretsiz bir devrem uyarı sistemi bulunuyor. Dünya genelinde 3 milyardan fazla Android telefondaki ivmeölçerleri kullanan sistem, 4.5 ve üzeri şiddetindeki sarsıntıları birkaç saniye erken fark ederek bölgedeki kullanıcıları uyarıyor. Peki Google'ın hayat kurtaran deprem erkan uyarı sistemi nasıl açılır? 

    Android deprem uyarı sistemi açma 🔽

    deprem uyarı sistemi Tam Boyutta Gör
    Google'ın Android deprem uyarı sistemi 4 adımda açılabiliyor. İşte yapılışı:
    1. Telefonunuzun ayarlar uygulamasına girin.
    2. Konum ayarlarına tıklayın.
    3. Açılan sayfadan deprem uyarıları butonuna tıklayın.
    4. Deprem uyarıları sayfasından, deprem erken uyarı sistemini aktif edin.

    Bu videoda son zamanlarda adını çok fazla duyduğumuz Google'ın deprem uyarı sisteminin nasıl açıldığını video halinde sizlere gösterdik.

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