Google+ artık eski fotoğraf düzenlemelerine değişim desteği veriyor

Google'ın fotoğraf odaklı geniş özellikler sunan sosyal ağı Google+, fotoğraf düzenleme noktasında eskiye dönük kontrol sunmaya başladı.





Bünyesine dahil edilen bu yeni özellikle tam anlamıyla geriye çevrilebilir fotoğraf düzenleme yapısına geçiş yapan Google+, artık kişilerin servis içerisinde yaptıkları düzenlemeleri istedikleri zaman farklı işlemlerle değiştirmesine imkan tanıyor. Bu sayede ufak bir değişiklik için saklanan orijinal fotoğraflar üzerinden sıfırdan başlangıca gerek bırakmayan Google+, geriye yönelik düzenleme özelliğini şimdilik sadece Chrome bünyesinde sunuyor ve yeni eklenen Auto Awesome Effects özelliğiyle de belirlenen fotoğraflara otomatik filtreler ekleyebiliyor.





Konu hakkında Google tarafından hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

https://plus.google.com/app/basic/stream/z12pzlxqbpmau3nfq22ufrqwtrymvnt2u