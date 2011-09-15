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Google+ artık harita bilgilerini de paylaşmanıza izin verecek

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın sosyal ağı Google+'ın da katılmasıyla rekabetin iyice arttığı sosyal ağ pazarında yenilikler de ardı ardına gelmeye başladı. Firmalar sosyal ağlarına ilgiyi artırmak için popüler olmuş diğer hizmetlerini de entegre etme yoluna gidiyorlar. Bu konuda en hareketli olan şüphesiz Google.

Google+ hizmetini yayına sokana kadar farklı teknolojiler geliştiren pek çok firmayı satın alan Google bunları kademe kademe Google+ ağına entegre etti. Google şimdi ise popüler harita hizmeti Google Maps verilerinin Google+ üzerinde paylaşılması için çalışmalarını sonlandırdı.

Google Maps üzerindeki güzergahları, otel bilgilerini ve diğer içerikleri artık Google+ sosyal ağında paylaşmak mümkün olacak. Google bu işlemi daha önce sitelerin Google+ içerisinde paylaşılmasına olanak tanıyan +snippets programcığına Maps desteği ekleyerek gerçekleştirdi.

+snippets programcığı Ağustos ayında kullanıma sunulmuştu ve web sitelerinin haricinde Google Books, Offers ve Product Search için de paylaşım yapma fonksiyonu kazanmıştı. Bu listeye artık Google Maps de eklendi.

Bu hizmetten yararlanabilmek için Google+ üyesi olmak şart. Kullancılar Google Maps sayfasına geldiklerinde profil resminin yan tarafındaki Paylaş butonuna tıkladıklarında açılan pencereden paylaşım yapabiliyorlar. Paylaşım direkt olarak Google+ akışlarında görünüyor.
Hizmetin benzerlerini Facebook ve Twitter'da konum belirtmek şeklinde bulmak mümkün. Google+ ise bu hizmeti bir adım daha ileri götürmüşe benziyor. 

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DH Misafiri 7 yıl
YMMD with that asnwer! TX
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FRAPS 7 yıl
Artık malroid her haritayı açarken zırt pırt sorar ,senkronize olup bilgilerini paylaşayım mı diye :DDD
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fuckulteli 7 yıl
Hâlâ davet usulüyle mi üyelik alıyor..
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Foo Fighters 7 yıl
Evet davet ile hala. Mail yazın isterseniz pm ile davet yolliyabilirim.
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DH Misafiri 7 yıl
Şu google + a biturlu uye olamadım nasıl olunuyor ?
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JohnLord 7 yıl
adam coskun beyler :(
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janparey 7 yıl
slim91
Salak kızlara tecavüz etmek ve öldürmek kolaylaşacak. Adam gördüğü zaman bilgiyi kızı gözetleyecek boş bulduğu yerde .....................................Bence olmasa daha iyi olurdu.

Sana teknolojiyi yasaklamak lazım
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slim91 7 yıl
Beyler azcık beyninizi kullansanız benim amacımın kötü olmadığını anlarsınız. Şimdibile internetten buldukları kızlara tecavüz eden insanlar var. İşleri daha kolaylaştı malesef ergen kızlar çok saf hemen başka yerlere çekmişsiniz.
DH Misafiri seni dervişler kovalasın sanki kendi farklı birşey kız konusu açılsa hepiniz yalarınnn. vs demeyi biliyorsunuz iki yüzlüler.
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detroit21 7 yıl
slim91
Salak kızlara tecavüz etmek ve öldürmek kolaylaşacak. Adam gördüğü zaman bilgiyi kızı gözetleyecek boş bulduğu yerde .....................................Bence olmasa daha iyi olurdu.

Adama bak :S
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DH Misafiri 7 yıl
slim91
Salak kızlara tecavüz etmek ve öldürmek kolaylaşacak. Adam gördüğü zaman bilgiyi kızı gözetleyecek boş bulduğu yerde .....................................Bence olmasa daha iyi olurdu.

dervişin fikri neyse zikride odur.
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Foo Fighters 7 yıl
slim91
Salak kızlara tecavüz etmek ve öldürmek kolaylaşacak. Adam gördüğü zaman bilgiyi kızı gözetleyecek boş bulduğu yerde .....................................Bence olmasa daha iyi olurdu.

Ne saçma bi açıdan bakmışsın sen öyle ya anca bu kadar olur.
1 Yanıt Yanıtla +2
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ssbrc 7 yıl Foo Fighters
ismky

slim91



Salak kızlara tecavüz etmek ve öldürmek kolaylaşacak. Adam gördüğü zaman bilgiyi kızı gözetleyecek boş bulduğu yerde .....................................Bence olmasa daha iyi olurdu.




Ne saçma bi açıdan bakmışsın sen öyle ya anca bu kadar olur.

aynen ya hiç gülesim yoktu.böyle bir habere böyle bir yorum
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slim91 7 yıl
Salak kızlara tecavüz etmek ve öldürmek kolaylaşacak. Adam gördüğü zaman bilgiyi kızı gözetleyecek boş bulduğu yerde .....................................
Bence olmasa daha iyi olurdu.
NOT:Beyler azcık beyninizi kullansanız benim amacımın kötü olmadığını anlarsınız. Şimdibile internetten buldukları kızlara tecavüz eden insanlar var. İşleri daha kolaylaştı malesef ergen kızlar çok saf hemen başka yerlere çekmişsiniz.
DH Misafiri seni dervişler kovalasın sanki kendi farklı birşey kız konusu açılsa hepiniz yalarınnn. vs demeyi biliyorsunuz iki yüzlüler.
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