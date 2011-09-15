Google+ artık harita bilgilerini de paylaşmanıza izin verecek

Haber Editörü
Google'ın sosyal ağı Google+'ın da katılmasıyla rekabetin iyice arttığı sosyal ağ pazarında yenilikler de ardı ardına gelmeye başladı. Firmalar sosyal ağlarına ilgiyi artırmak için popüler olmuş diğer hizmetlerini de entegre etme yoluna gidiyorlar. Bu konuda en hareketli olan şüphesiz Google.
Google+ hizmetini yayına sokana kadar farklı teknolojiler geliştiren pek çok firmayı satın alan Google bunları kademe kademe Google+ ağına entegre etti. Google şimdi ise popüler harita hizmeti Google Maps verilerinin Google+ üzerinde paylaşılması için çalışmalarını sonlandırdı.
Google Maps üzerindeki güzergahları, otel bilgilerini ve diğer içerikleri artık Google+ sosyal ağında paylaşmak mümkün olacak. Google bu işlemi daha önce sitelerin Google+ içerisinde paylaşılmasına olanak tanıyan +snippets programcığına Maps desteği ekleyerek gerçekleştirdi.
+snippets programcığı Ağustos ayında kullanıma sunulmuştu ve web sitelerinin haricinde Google Books, Offers ve Product Search için de paylaşım yapma fonksiyonu kazanmıştı. Bu listeye artık Google Maps de eklendi.
Bu hizmetten yararlanabilmek için Google+ üyesi olmak şart. Kullancılar Google Maps sayfasına geldiklerinde profil resminin yan tarafındaki Paylaş butonuna tıkladıklarında açılan pencereden paylaşım yapabiliyorlar. Paylaşım direkt olarak Google+ akışlarında görünüyor.
Hizmetin benzerlerini Facebook ve Twitter'da konum belirtmek şeklinde bulmak mümkün. Google+ ise bu hizmeti bir adım daha ileri götürmüşe benziyor.
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Sana teknolojiyi yasaklamak lazım
DH Misafiri seni dervişler kovalasın sanki kendi farklı birşey kız konusu açılsa hepiniz yalarınnn. vs demeyi biliyorsunuz iki yüzlüler.
Adama bak :S
dervişin fikri neyse zikride odur.
Ne saçma bi açıdan bakmışsın sen öyle ya anca bu kadar olur.
aynen ya hiç gülesim yoktu.böyle bir habere böyle bir yorum
Bence olmasa daha iyi olurdu.
NOT:Beyler azcık beyninizi kullansanız benim amacımın kötü olmadığını anlarsınız. Şimdibile internetten buldukları kızlara tecavüz eden insanlar var. İşleri daha kolaylaştı malesef ergen kızlar çok saf hemen başka yerlere çekmişsiniz.
DH Misafiri seni dervişler kovalasın sanki kendi farklı birşey kız konusu açılsa hepiniz yalarınnn. vs demeyi biliyorsunuz iki yüzlüler.