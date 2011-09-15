Google+ artık harita bilgilerini de paylaşmanıza izin verecek

Google'ın sosyal ağı Google+'ın da katılmasıyla rekabetin iyice arttığı sosyal ağ pazarında yenilikler de ardı ardına gelmeye başladı. Firmalar sosyal ağlarına ilgiyi artırmak için popüler olmuş diğer hizmetlerini de entegre etme yoluna gidiyorlar. Bu konuda en hareketli olan şüphesiz Google.





Google+ hizmetini yayına sokana kadar farklı teknolojiler geliştiren pek çok firmayı satın alan Google bunları kademe kademe Google+ ağına entegre etti. Google şimdi ise popüler harita hizmeti Google Maps verilerinin Google+ üzerinde paylaşılması için çalışmalarını sonlandırdı.





Google Maps üzerindeki güzergahları, otel bilgilerini ve diğer içerikleri artık Google+ sosyal ağında paylaşmak mümkün olacak. Google bu işlemi daha önce sitelerin Google+ içerisinde paylaşılmasına olanak tanıyan +snippets programcığına Maps desteği ekleyerek gerçekleştirdi.





+snippets programcığı Ağustos ayında kullanıma sunulmuştu ve web sitelerinin haricinde Google Books, Offers ve Product Search için de paylaşım yapma fonksiyonu kazanmıştı. Bu listeye artık Google Maps de eklendi.





Bu hizmetten yararlanabilmek için Google+ üyesi olmak şart. Kullancılar Google Maps sayfasına geldiklerinde profil resminin yan tarafındaki Paylaş butonuna tıkladıklarında açılan pencereden paylaşım yapabiliyorlar. Paylaşım direkt olarak Google+ akışlarında görünüyor.

Hizmetin benzerlerini Facebook ve Twitter'da konum belirtmek şeklinde bulmak mümkün. Google+ ise bu hizmeti bir adım daha ileri götürmüşe benziyor.