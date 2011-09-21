Google+ artık herkese açık

Haber Editörü
Haziran ayının sonunda sosyal ağ dünyasına adımını atan Google'ın yeni sosyal ağı Google+ o günden bu yana kapalı davetiye sistemi ile çalışıyordu. Gruplar oluşturarak arkadaşlarınızı ekleyebildiğiniz ve paylaşım yapabildiğiniz Circles-Çevreler, istediğiniz konuya göre paylaşımları görebildiğiniz Sparks-Konular ve video sohbet odaları Hangouts şeklinde bölümlerden oluşan Google+ bu süre içerisinde sosyal oyunlar gibi pek çok önemli yeniliğe kavuştu. Davetiye sistemi ile olsa da oldukça popüler olan Google+ 25 milyon kullanıcıyı geride bırakmıştı.
Son dönemlerde biraz yavaşlamaya başlayan Google+ nihayet yaygın kullanıma dün itibariyle başladı ve yanında bazı yeniliklerini de tanıttı. Google+'ın herkese açık hale gelmesi firma tarafından 100. yenilik olarak tanımlanıyor.
Yeniliklerden birisi Hangouts video sohbet özelliğinin Android 2.3 ve üzeri cihazlar için erişilebilir hale gelmesi. iOS desteği ise kısa zamanda yayınlanacak.
Hangouts ayrıca On Air özelliğine de kavuşuyor. Bu özellikle Google+ kullanıcıları sohbete katılmadan izleyici olarak takip edebilecek.
Diğer bir yenilik ise Hangouts üzerinde Google Docs dökümanlarını kullanabilmek. Böylece canlı sohbet yaparken arkadaşlarınızla dökümanlar üzerinde ortak çalışma yapabiliyorsunuz.
Google+'ın sohbet özelliğini temsil eden Huddle ise artık Messenger olarak değiştirildi. Bunun yanında fotoğraf paylaşımı da mümkün hale geldi.
Google+ kısa süre önce geliştirici API’lerini de kullanıma sunmuştu. Böylece kısa sürede Google+ uygulamaları görebilmemiz mümkün olacak.
Bu adımla Google+ artık tam olarak sosyal pazarına giriş yapmış oldu. Facebook'un F8 geliştirici konferansı öncesinde yapılan bu hamle Google+'ın ne kadar başarılı olabileceğini önümüzdeki aylarda gösterecek.
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arkadaş öncelikle kimseye gözünü kapat demiyorum mizah anlayışın biraz daha iyi olsaydı keşke :) konuya gelecek olursam sen ne dediğinin farkında değilsin diyelim hotmail yada facebook veya twitter vs. seni izlemiyormu o sitelere çokmu güveniyorsun bu gruplar sütten çıkmış ak kaşıkmı zannediyorsun yazdığım şeylerin google fun'lığı ile alakası yok facebook doğru düzgün hizmet vermeden sadece insanlar üzerinden para kazanmaya yönelmişken google'ın yaptığı tamamen ücretsiz hizmetlere karşılık eleştirinin bu işlerle ilgili herkesin haksız bir eleştiri yaptığını anlayacağı kanaatindeyim. sen mesajdaki anlatmak istediğim şeyi anlamamışsın ben bize hizmet edenin yanında olalım demek istiyorum. Ama şu bir gerçekki türk milleti olarak geçmişimize bakarsak hep bize hizmet etmeyenlerin peşinden gidip hizmet edenleri haksız bir şekilde eleştirdik ve halada öyle o yüzden eleştirinide çok görmüyorum. neyse kardeş dafazla uzatmayayım kal sağlıcakla.....
YUH!
Piyasaya google fun boyları damlamış. Resmen google amcaya serbesti verelim diyosun. Adamlar herkesi izliyor takip ediyor. Dikkat çekip bilinci artıracağına insanların gözlerini google'a kapatıp teslim olmasını savunuyorsun. Yuh!
905401111111 gibi 12 hane olarak ve onu yapıştırın o zaman şifre 2 sn de geliyor.
Alışkanlık abi alışkanlık,
Alışkanlıklardan vazgeçemiyoruz,
Şahsen sosyal paylaşım sitelerinde hemen hemen hepsine üyeyim fakat hiçbirini kullanmam :)
Önümüzdeki günlerde Google+'ı görelim bakalım nasıl gelişecek...
google+ nın geliştiği kadar facebookta gelişiyor. mesela youtube a girmek veya gmail e bakmak için g+ yı mecbur tutsalar o zaman baya üyeleri olur :)