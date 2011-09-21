Google+ artık herkese açık

Haziran ayının sonunda sosyal ağ dünyasına adımını atan Google'ın yeni sosyal ağı Google+ o günden bu yana kapalı davetiye sistemi ile çalışıyordu. Gruplar oluşturarak arkadaşlarınızı ekleyebildiğiniz ve paylaşım yapabildiğiniz Circles-Çevreler, istediğiniz konuya göre paylaşımları görebildiğiniz Sparks-Konular ve video sohbet odaları Hangouts şeklinde bölümlerden oluşan Google+ bu süre içerisinde sosyal oyunlar gibi pek çok önemli yeniliğe kavuştu. Davetiye sistemi ile olsa da oldukça popüler olan Google+ 25 milyon kullanıcıyı geride bırakmıştı.





Son dönemlerde biraz yavaşlamaya başlayan Google+ nihayet yaygın kullanıma dün itibariyle başladı ve yanında bazı yeniliklerini de tanıttı. Google+'ın herkese açık hale gelmesi firma tarafından 100. yenilik olarak tanımlanıyor.





Yeniliklerden birisi Hangouts video sohbet özelliğinin Android 2.3 ve üzeri cihazlar için erişilebilir hale gelmesi. iOS desteği ise kısa zamanda yayınlanacak.





Hangouts ayrıca On Air özelliğine de kavuşuyor. Bu özellikle Google+ kullanıcıları sohbete katılmadan izleyici olarak takip edebilecek.





Diğer bir yenilik ise Hangouts üzerinde Google Docs dökümanlarını kullanabilmek. Böylece canlı sohbet yaparken arkadaşlarınızla dökümanlar üzerinde ortak çalışma yapabiliyorsunuz.





Google+'ın sohbet özelliğini temsil eden Huddle ise artık Messenger olarak değiştirildi. Bunun yanında fotoğraf paylaşımı da mümkün hale geldi.





Google+ kısa süre önce geliştirici API’lerini de kullanıma sunmuştu. Böylece kısa sürede Google+ uygulamaları görebilmemiz mümkün olacak.





Bu adımla Google+ artık tam olarak sosyal pazarına giriş yapmış oldu. Facebook'un F8 geliştirici konferansı öncesinde yapılan bu hamle Google+'ın ne kadar başarılı olabileceğini önümüzdeki aylarda gösterecek.