Meta, yaş tespiti için yapay zeka teknolojisini test etmeye başladı

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Tam Boyutta Gör Meta; Instagram, Facebook ve Messenger kullanıcılarının yaş tespiti için yapay zeka teknolojisini test etmeye başladığını duyurdu. Böylece, yaşı hakkında yanlış bilgi veren gençler tespit edilerek "genç hesabına" geçiş yapmaları sağlanacak.

Şirket, yaş tespit teknolojisinin doğru çalıştığından emin olmak için çeşitli önlemler aldığını, ancak bir hata durumunda yapay zekanın genç olduğundan şüphelendiği kullanıcıların ayarları değiştirerek yetişkin hesabında kalma seçeneğine sahip olduğunu belirtti. Meta, yaş tespiti için daha önce de yapay zekayı kullandığını, ancak bu yeni kullanım şeklinin büyük bir değişiklik olduğunu söylüyor.

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Meta, geçen sonbaharda Instagram’da genç hesaplarını başlattı ve yakın zamanda bu hesapları Facebook ve Messenger’a da genişletti. Genç hesapları, daha sıkı gizlilik ayarlarına ve ebeveyn kontrollerine sahip. Örneğin, bu hesaplar otomatik olarak gizli moda ayarlanıyor ve genç kullanıcıların yabancılarla mesajlaşması engelleniyor.

Şirket, 54 milyondan fazla genci bu tür hesaplara kaydettiğini ve 13 ila 15 yaş arasındaki kullanıcıların %97'sinin bu ayarları açık tutmayı tercih ettiğini söylüyor (16 yaşından küçüklerin genç hesaplarından çıkmak için ebeveynlerinden izin alması gerekiyor). Meta, anket yaptığı ebeveynlerin %90’ından fazlasının genç hesaplarının Instagram’da çocuklarını güvende tuttuğunu düşündüğünü belirtiyor.

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Meta, yaş tespiti için yapay zeka teknolojisini test ediyor