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    Facebook ve Messenger'a “Genç Hesapları” geliyor

    Meta, halihazırda Instagram için uyguladığı Genç Hesapları özelliğini Facebook ve Messenger platformlarına da getiriyor. Bu özellik, gençler için daha fazla koruma sağlıyor.
    Facebook ve Messenger'a “Genç Hesapları” geliyor Tam Boyutta Gör
    Geçen yıl Eylül ayında Instagram’da başlatılan Genç Hesapları, sosyal ağların gençleri koruma konusunda yetersiz kaldığına dair eleştiriler üzerine geliştirilmişti. Şimdi ise Meta, Facebook ve Messenger platformlarında genç kullanıcılar için bu özelliği devreye alıyor. Bu hesaplar otomatik olarak daha koruyucu ayarlarla geliyor. İlk olarak ABD, Birleşik Krallık, Avustralya ve Kanada'da kullanılabilir olacak bu özellik, ilerleyen zamanlarda daha fazla bölgeye yayılacak.

    Genç Hesaplar daha fazla koruma sağlıyor

    Facebook ve Messenger'a “Genç Hesapları” geliyor Tam Boyutta Gör
    Gençler, 16 yaş altı kullanıcılar için tasarlanan bu yeni deneyime kaydolarak, zararlı içeriklere ve istenmeyen mesajlara karşı korunabiliyor. Ayrıca 16 yaş altı gençlerin, bu ayarları değiştirebilmek için ebeveynlerinin izni gerekecek. Genç Hesap kullanıcıları yalnızca takip ettikleri ya da daha önce mesajlaştıkları kişilerden mesaj alabilecekler.

    Ayrıca, yalnızca gençlerin arkadaşları, hikayelerini görebilecek ve yanıt verebilecek. Etiketler, bahsetmeler ve yorumlar da yalnızca takip ettikleri ya da arkadaşlarıyla sınırlı olacak. Bu düzenlemeler, gençlerin sosyal medya deneyimlerini daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

    Esasında bu, Türkiye’nin üzerinde çalıştığı sosyal medya düzenlemesinin neredeyse çoğu hedeflerini kapsıyor.

    Gece sessiz moda geçiyor

    Facebook ve Messenger'a “Genç Hesapları” geliyor Tam Boyutta Gör
    Bu hesap türünü kullan gençler, günde bir saat boyunca sosyal medya platformlarını kullandıktan sonra, platformları terk etmeleri için hatırlatmalar alacaklar. Ayrıca, gece saatlerinde “Sessiz Mod”a geçiş yapacaklar. Instagram’a gelen yeni kısıtlamalarla birlikte, 16 yaş altı kullanıcıların, ebeveynlerinin izni olmadan canlı yayın yapmalarına izin verilmeyecek.

    Meta, Instagram'da 54 milyon gencin zaten Genç Hesapları’na geçtiğini duyurdu ve bu özelliğin dünya çapında daha fazla kullanıcıya ulaşacağını belirtti. Ayrıca, 13-15 yaş arasındaki gençlerin %97'sinin yerleşik koruma özelliklerini aktif olarak kullandığı ifade edildi.

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    L
    lterlemez 3 saat önce

    Şu videolar otomatik olarak oynatılıp, zaten zar zor aldığımız internetimizin bant genişliğini neden daraltıyor, anlamış değilim. Neden bu kadar okuyucu düşmanı hareketler yapıyorsunuz?

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