Facebook ve Messenger'a “Genç Hesapları” geliyor

Ayrıca, yalnızca gençlerin arkadaşları, hikayelerini görebilecek ve yanıt verebilecek. Etiketler, bahsetmeler ve yorumlar da yalnızca takip ettikleri ya da arkadaşlarıyla sınırlı olacak. Bu düzenlemeler, gençlerin sosyal medya deneyimlerini daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor.
Esasında bu, Türkiye’nin üzerinde çalıştığı sosyal medya düzenlemesinin neredeyse çoğu hedeflerini kapsıyor.
Gece sessiz moda geçiyor
Meta, Instagram'da 54 milyon gencin zaten Genç Hesapları’na geçtiğini duyurdu ve bu özelliğin dünya çapında daha fazla kullanıcıya ulaşacağını belirtti. Ayrıca, 13-15 yaş arasındaki gençlerin %97'sinin yerleşik koruma özelliklerini aktif olarak kullandığı ifade edildi.
Şu videolar otomatik olarak oynatılıp, zaten zar zor aldığımız internetimizin bant genişliğini neden daraltıyor, anlamış değilim. Neden bu kadar okuyucu düşmanı hareketler yapıyorsunuz?