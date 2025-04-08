Facebook ve Messenger'a “Genç Hesapları” geliyor

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Tam Boyutta Gör Geçen yıl Eylül ayında Instagram’da başlatılan Genç Hesapları, sosyal ağların gençleri koruma konusunda yetersiz kaldığına dair eleştiriler üzerine geliştirilmişti. Şimdi ise Meta, Facebook ve Messenger platformlarında genç kullanıcılar için bu özelliği devreye alıyor. Bu hesaplar otomatik olarak daha koruyucu ayarlarla geliyor. İlk olarak ABD, Birleşik Krallık, Avustralya ve Kanada'da kullanılabilir olacak bu özellik, ilerleyen zamanlarda daha fazla bölgeye yayılacak.

Genç Hesaplar daha fazla koruma sağlıyor

Tam Boyutta Gör Gençler, 16 yaş altı kullanıcılar için tasarlanan bu yeni deneyime kaydolarak, zararlı içeriklere ve istenmeyen mesajlara karşı korunabiliyor. Ayrıca 16 yaş altı gençlerin, bu ayarları değiştirebilmek için ebeveynlerinin izni gerekecek. Genç Hesap kullanıcıları yalnızca takip ettikleri ya da daha önce mesajlaştıkları kişilerden mesaj alabilecekler.

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Ayrıca, yalnızca gençlerin arkadaşları, hikayelerini görebilecek ve yanıt verebilecek. Etiketler, bahsetmeler ve yorumlar da yalnızca takip ettikleri ya da arkadaşlarıyla sınırlı olacak. Bu düzenlemeler, gençlerin sosyal medya deneyimlerini daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

Esasında bu, Türkiye’nin üzerinde çalıştığı sosyal medya düzenlemesinin neredeyse çoğu hedeflerini kapsıyor.

Gece sessiz moda geçiyor

Tam Boyutta Gör Bu hesap türünü kullan gençler, günde bir saat boyunca sosyal medya platformlarını kullandıktan sonra, platformları terk etmeleri için hatırlatmalar alacaklar. Ayrıca, gece saatlerinde “Sessiz Mod”a geçiş yapacaklar. Instagram’a gelen yeni kısıtlamalarla birlikte, 16 yaş altı kullanıcıların, ebeveynlerinin izni olmadan canlı yayın yapmalarına izin verilmeyecek.

Meta, Instagram'da 54 milyon gencin zaten Genç Hesapları’na geçtiğini duyurdu ve bu özelliğin dünya çapında daha fazla kullanıcıya ulaşacağını belirtti. Ayrıca, 13-15 yaş arasındaki gençlerin %97'sinin yerleşik koruma özelliklerini aktif olarak kullandığı ifade edildi.

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