Meta AI, bir ülkede daha kullanıma sunuldu

Tam Boyutta Gör Meta'ya göre Meta AI, kullanıcılara günlük aktiviteleri yönetmekten yaratıcılığı harekete geçirmeye kadar çeşitli görevlerde yardımcı olmak için tasarlandı. Hindistan'da kullanıma sunulmasıyla kullanıcılar artık en sevdikleri uygulamalardan ayrılmadan işlerini halledebilecek.

Meta AI artık daha hızlı ve daha zeki

Yeni konular öğrenmek, içerik oluşturmak ve en önemli konularla bağlantı kurmak için bu özelliğin yeteneklerinden yararlanılabilecek. Meta AI'nın WhatsApp, Facebook, Messenger ve Instagram ile entegrasyonu onu inanılmaz derecede çok yönlü hale getiriyor.

Örneğin, arkadaşlarla dışarıda geçirilecek bir geceyi planlamak, WhatsApp grup sohbetinde Meta AI'dan harika manzaralara ve vegan seçeneklere sahip restoranlar önermesini isteyerek basitleştirilebilir. Bir hafta sonu kaçamağı düzenliyorsanız Meta AI, yolculuğunuz boyunca durabileceğiniz ilginç yerler önerebilir.

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Öğrenciler için Meta AI, bir teste hazırlanmaya yardımcı olabilir. Kullanıcılar, çalışma oturumlarınıza yardımcı olmak için çoktan seçmeli bir test oluşturmasını isteyebilir. Ayrıca yeni bir daireye taşınıyorsanız Meta AI, mobilya alışverişiniz için AI tarafından hazırlanmış ruh hali panoları oluşturarak ideal estetiğinizi görselleştirmenize yardımcı olabilir.

Meta AI ayrıca kullanıcıların Facebook'taki içerikle etkileşim kurma biçimini de geliştirir. Özet akışınızda gezinirken Meta AI'dan gözünüze çarpan gönderiler hakkında daha fazla bilgi isteyebilirsiniz. Meta AI'nın öne çıkan özelliklerinden biri, metinden görüntüye dönüştürmeyi kolaylaştıran "hayal etme" yeteneğidir.

Etkileşimlerinizde “hayal edin” kelimesini kullanarak benzersiz görseller oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz. Bir görseli özellikle ilgi çekici bulursanız Meta AI'dan görseli canlandırmasını veya yeni istemlere göre değiştirmesini bile isteyebilirsiniz. Meta AI'nın zekası ve verimliliği, Meta tarafından geliştirilen en yeni ve en güçlü geniş dil modeli olan Meta Llama 3 tarafından sağlanmaktadır. Bu teknoloji, Meta AI'yı önceki versiyonlara göre daha akıllı, daha hızlı ve daha ilgi çekici hale getiriyor.

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Meta AI, bir ülkede daha kullanıma sunuldu