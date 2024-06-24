Meta AI, bir ülkede daha kullanıma sunuldu

Meta AI artık daha hızlı ve daha zeki
Yeni konular öğrenmek, içerik oluşturmak ve en önemli konularla bağlantı kurmak için bu özelliğin yeteneklerinden yararlanılabilecek. Meta AI'nın WhatsApp, Facebook, Messenger ve Instagram ile entegrasyonu onu inanılmaz derecede çok yönlü hale getiriyor.
Örneğin, arkadaşlarla dışarıda geçirilecek bir geceyi planlamak, WhatsApp grup sohbetinde Meta AI'dan harika manzaralara ve vegan seçeneklere sahip restoranlar önermesini isteyerek basitleştirilebilir. Bir hafta sonu kaçamağı düzenliyorsanız Meta AI, yolculuğunuz boyunca durabileceğiniz ilginç yerler önerebilir.
Öğrenciler için Meta AI, bir teste hazırlanmaya yardımcı olabilir. Kullanıcılar, çalışma oturumlarınıza yardımcı olmak için çoktan seçmeli bir test oluşturmasını isteyebilir. Ayrıca yeni bir daireye taşınıyorsanız Meta AI, mobilya alışverişiniz için AI tarafından hazırlanmış ruh hali panoları oluşturarak ideal estetiğinizi görselleştirmenize yardımcı olabilir.
Meta AI ayrıca kullanıcıların Facebook'taki içerikle etkileşim kurma biçimini de geliştirir. Özet akışınızda gezinirken Meta AI'dan gözünüze çarpan gönderiler hakkında daha fazla bilgi isteyebilirsiniz. Meta AI'nın öne çıkan özelliklerinden biri, metinden görüntüye dönüştürmeyi kolaylaştıran "hayal etme" yeteneğidir.
Etkileşimlerinizde “hayal edin” kelimesini kullanarak benzersiz görseller oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz. Bir görseli özellikle ilgi çekici bulursanız Meta AI'dan görseli canlandırmasını veya yeni istemlere göre değiştirmesini bile isteyebilirsiniz. Meta AI'nın zekası ve verimliliği, Meta tarafından geliştirilen en yeni ve en güçlü geniş dil modeli olan Meta Llama 3 tarafından sağlanmaktadır. Bu teknoloji, Meta AI'yı önceki versiyonlara göre daha akıllı, daha hızlı ve daha ilgi çekici hale getiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.