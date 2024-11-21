Messenger, HD görüşme ve yapay zeka arka planı özelliklerine kavuştu

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Tam Boyutta Gör Meta, Messenger uygulamasına HD görüntülü görüşme ve gürültü engelleme özelliğinin yanı sıra, yapay zeka arka plan desteği gibi çeşitli özellikler ekledi.

Messenger'a gelen yenilikler

Yüksek kaliteli HD görüntülü görüşme, Wi-Fi'de varsayılan olarak aktif sunuluyor ve çağrı ayarları menüsünden hücresel veri ile de HD görüşmeleri aktif edilebiliyor. Ayrıca gürültü engelleme ayarları ve aramalarda ses çıkışını değiştirme seçenekleri de yer alıyor. Meta, kullanıcılara sesli veya görüntülü mesaj gönderme özelliği eklediğini de belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka ile oluşturulan arka planlara erişmek için ise görüşme sırasında kenar çubuğundaki efektler simgesine tıkladıktan sonra, açılan pencerede istemde bulunmanız yeterli. Meta AI, yazdığınız isteme uygun bir arka plan resmi oluşturduktan sonra görüşmelerde kullanabilirsiniz.

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Son olarak Meta, Apple'ın Siri sesli asistanı aracılığıyla eller serbest arama ve mesajlaşma özelliğini ekledi. Siri'den arama yapmasını veya mesaj göndermesini istediğinizde sonunda "Messenger'ı kullanarak" gibi bir şey söylerseniz, söylediğiniz işlemi Messenger uygulamasıyla gerçekleştirebiliyor.

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Messenger, HD görüşme ve yapay zeka arka plana kavuştu