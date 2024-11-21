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    Messenger, HD görüşme ve yapay zeka arka planı özelliklerine kavuştu

    Meta, Messenger uygulamasına HD görüntülü görüşme ve gürültü engelleme özelliğinin yanı sıra, yapay zeka arka plan desteği gibi çeşitli özellikler ekledi. İşte Messenger'a gelen yenilikler...
    Messenger, HD görüşme ve yapay zeka arka plana kavuştu Tam Boyutta Gör
    Meta, Messenger uygulamasına HD görüntülü görüşme ve gürültü engelleme özelliğinin yanı sıra, yapay zeka arka plan desteği gibi çeşitli özellikler ekledi.

    Messenger'a gelen yenilikler

    Yüksek kaliteli HD görüntülü görüşme, Wi-Fi'de varsayılan olarak aktif sunuluyor ve çağrı ayarları menüsünden hücresel veri ile de HD görüşmeleri aktif edilebiliyor. Ayrıca gürültü engelleme ayarları ve aramalarda ses çıkışını değiştirme seçenekleri de yer alıyor. Meta, kullanıcılara sesli veya görüntülü mesaj gönderme özelliği eklediğini de belirtiyor.

    Messenger, HD görüşme ve yapay zeka arka plana kavuştu Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka ile oluşturulan arka planlara erişmek için ise görüşme sırasında kenar çubuğundaki efektler simgesine tıkladıktan sonra, açılan pencerede istemde bulunmanız yeterli. Meta AI, yazdığınız isteme uygun bir arka plan resmi oluşturduktan sonra görüşmelerde kullanabilirsiniz. 

    Son olarak Meta, Apple'ın Siri sesli asistanı aracılığıyla eller serbest arama ve mesajlaşma özelliğini ekledi. Siri'den arama yapmasını veya mesaj göndermesini istediğinizde sonunda "Messenger'ı kullanarak" gibi bir şey söylerseniz, söylediğiniz işlemi Messenger uygulamasıyla gerçekleştirebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 19 saat önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 2 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 6 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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