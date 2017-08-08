Google cinsiyetçi mesaj yayınlayan mühendisin işine son verdi

Geçtiğimiz aylarda Google'ın; aynı pozisyonda çalışan kadın çalışanlara, erkek çalışanlara kıyasla daha az ücret ödendiği iddiası ortaya atılmış ve Çalışma Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Henüz soruşturma tamamlanmamışken bir Google mühendisinin yazdığı 10 sayfalık manifesto şirketi adeta karıştırmıştı. Google'da yazılım mühendisi olarak çalışan James Damore, "Google'ın İdeolojik Yankı Çemberi" başlıklı yazısında, teknoloji şirketlerinde üst düzey görevlerde kadınlara pek yer verilmediğini çünkü kadın ve erkekler arasında biyolojik farklılıklar olduğunu açıklamıştı.





Bu açıklamanın ardından hem Google'daki hem de diğer Silikon Vadisi şirketlerindeki çalışanlar James Demore'u şiddetle eleştirirken Google CEO'su Sundar Pichai, Demore'un görevine son verildiğini duyurdu. Pichai çalışanlara gönderdiği mesajda, "Bir grup meslektaşımızın, işine biyolojik açıdan daha az uygun olduğu önerisi temel değerlerimize ve davranış kurallarımıza aykırı." ifadelerini kullandı. Bununla birlikte Pichai, 10 sayfalık yazıda şirketin eksikliğini vurgulayan bazı noktaların önemli ve tartışmaya açık olduğunu belirterek ifade özgürlüğüne de dikkat çekti.





Saldırgan ve Kabul Edilemez

Pichai, çalışanlara gördükleri eksiklikleri dile getirmek için özgür bir çalışma ortamı sunduklarını ve herkes için daha kapsayıcı bir çevre yaratmayı amaçladıklarını belirtirken Damore'un açıklamalarının saldırgan ve kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Tabi Google, her fırsatta şirketin cinsiyet ayrımcılığına son derece karşı olduğunu dile getirse de Google'ın en son paylaştığı çeşitlilik raporuna göre şirketteki çalışan gruplarının dağılımında pek çok Silikon Vadisi şirketinde olduğu gibi erkek, beyaz ve Asyalıların üstünlüğü görünüyor.





Çeşitlilik raporuna göre kadınlar şirketteki teknik iş gücünün yüzde 20'sini oluştururken liderlik görevlerinin ise yüzde 25'inde yer alıyor. Çalışanlarının yüzde 69'u erkek ve yüzde 56'sının beyaz olduğu Google'da dikkat çeken bir diğer nokta ise Afrika kökenli Amerikalıların, teknik işgücünün sadece yüzde 1'ini oluşturuyor olması.





Son zamanlarda Google'ın adı sık sık cinsiyetçilik iddialarıyla anılsa da bu açıdan eleştirilen tek şirket Google değil. Geçtiğimiz aylarda ayrımcılık ve taciz iddialarıyla gündeme gelen Uber'de, CEO Travis Kalanick'in istifası istenmiş ve cinsiyet ayrımcılığı iddiaları sonucunda 20 çalışanın işine son verilmişti.

https://www.theguardian.com/technology/2017/aug/08/google-fires-author-anti-diversity-memo