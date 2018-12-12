Google’da 2018 yılında en çok neleri aradık?

2018 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız bu dönemlerde birçok firma senenin özeti niteliğinde raporlar sunuyor. Her türlü aramamızı gerçekleştirdiğimiz Google da 2018 yılının arama trendlerini paylaştı. Hem Dünya hem de Türkiye için yapılan listeler mevcut.

Dünya arama trendleri

Bu sonuçlara göre Dünya’nın en çok arama yapılan konusu Dünya Kupası olmuş. Ancak listenin büyük kısmı ani ölümleriyle sevenlerini üzen ünlüleri içeriyor. 20 Nisan tarihinde hayatını kaybeden ünlü DJ Avicii en çok yapılan ikinci arama. Geçtiğimiz ay aramızdan ayrılan çizgi roman yazarı ve Marvel’ın yaratıcısı Stan Lee’de en çok yapılan dördüncü arama olarak yer alıyor. Black Panther ise en popüler film olmayı başarmış. 2018 yılının Dünya arama trendleri bazı listeleri şu şekilde;

Genel Aramalar

World Cup Avicii Mac Miller Stan Lee Black Panther

Haberler

World Cup Hurricane Florence Mega Millions Result Royal Wedding Election Results

Filmler

Black Panther Deadpool 2 Venom Avangers: Infinity War Bohemian Rhapsody

Listeler en çok aranan oyuncular, diziler, müzisyenler ve TV dizileri şeklinde uzuyor. Tüm hepsine göz atmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Türkiye arama trendleri

Türkiye gündemini meşgul eden konular haliyle Dünya gündeminden ayrı sonuçlar ortaya çıkarmış. Ülkemizde en çok yapılan arama terimi Dolar olmuş. E-devlet üzerinden sunulan soy ağacı sorgulama uygulaması da ikincilik koltuğunda. Diziler arasında Sen Anlat Karadeniz birinci, Çukur ise ikinci sırada. Nasıl yapılır sorusu en çok Ziron yemeği için kullanılmış. Tüm listeler ise bu şekilde;

Genel Aramalar

Dolar Soy Ağacı-edevlet Dünya Kupası e-müfredat Seçim Sonuçları

Dizi

Sen Anlat Karadeniz Çukur Ufak Tefek Cinayetler Bir Zamanlar Çukurova Erkenci Kuş

Kişi

Mina Başaran Arda Öziri Ali Koç Münir Özkul Cenk Tosun

Nasıl Yapılır

Ziron Mıhlama Tiramisu Pizza Brüksel lahanası

Ayrıca Bkz.

"Youtube Rewind 2018 yayınlandı!"

Türkiye arama trendleri listelerinin detaylarına Google Trends sitesinden göz atmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Son olarak Google bu listelerin geçen yılla karşılaştırıldığında en fazla artış gösteren arama terimlerini gösterdiğini dipnot olarak belirtiyor. Türkiye ve Dünya’nın 2018 yılı için özeti niteliğinde bir sonuç ortaya çıkmış.

https://trends.google.com/trends/yis/2018/TR/