Google’da 2018 yılında en çok neleri aradık?

Dünya arama trendleri
Bu sonuçlara göre Dünya’nın en çok arama yapılan konusu Dünya Kupası olmuş. Ancak listenin büyük kısmı ani ölümleriyle sevenlerini üzen ünlüleri içeriyor. 20 Nisan tarihinde hayatını kaybeden ünlü DJ Avicii en çok yapılan ikinci arama. Geçtiğimiz ay aramızdan ayrılan çizgi roman yazarı ve Marvel’ın yaratıcısı Stan Lee’de en çok yapılan dördüncü arama olarak yer alıyor. Black Panther ise en popüler film olmayı başarmış. 2018 yılının Dünya arama trendleri bazı listeleri şu şekilde;
Genel Aramalar
- World Cup
- Avicii
- Mac Miller
- Stan Lee
- Black Panther
Haberler
- World Cup
- Hurricane Florence
- Mega Millions Result
- Royal Wedding
- Election Results
Filmler
- Black Panther
- Deadpool 2
- Venom
- Avangers: Infinity War
- Bohemian Rhapsody
Listeler en çok aranan oyuncular, diziler, müzisyenler ve TV dizileri şeklinde uzuyor. Tüm hepsine göz atmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Türkiye arama trendleri
Türkiye gündemini meşgul eden konular haliyle Dünya gündeminden ayrı sonuçlar ortaya çıkarmış. Ülkemizde en çok yapılan arama terimi Dolar olmuş. E-devlet üzerinden sunulan soy ağacı sorgulama uygulaması da ikincilik koltuğunda. Diziler arasında Sen Anlat Karadeniz birinci, Çukur ise ikinci sırada. Nasıl yapılır sorusu en çok Ziron yemeği için kullanılmış. Tüm listeler ise bu şekilde;
Genel Aramalar
- Dolar
- Soy Ağacı-edevlet
- Dünya Kupası
- e-müfredat
- Seçim Sonuçları
Dizi
- Sen Anlat Karadeniz
- Çukur
- Ufak Tefek Cinayetler
- Bir Zamanlar Çukurova
- Erkenci Kuş
Kişi
- Mina Başaran
- Arda Öziri
- Ali Koç
- Münir Özkul
- Cenk Tosun
Nasıl Yapılır
- Ziron
- Mıhlama
- Tiramisu
- Pizza
- Brüksel lahanası
Türkiye arama trendleri listelerinin detaylarına Google Trends sitesinden göz atmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Son olarak Google bu listelerin geçen yılla karşılaştırıldığında en fazla artış gösteren arama terimlerini gösterdiğini dipnot olarak belirtiyor. Türkiye ve Dünya’nın 2018 yılı için özeti niteliğinde bir sonuç ortaya çıkmış.
https://trends.google.com/trends/yis/2018/TR/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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