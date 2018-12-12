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Google’da 2018 yılında en çok neleri aradık?

Arama moturu devi Google’un her sene sonu düzenli olarak paylaştığı Google Trends yıla özel listesi yayınlandı. Dünya’da ve Türkiye’de en çok yapılan aramalara birlikte göz atalım.
5 ay
8,6b
1
28
Diğer
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google’da 2018 yılında en çok neleri aradık?
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2018 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız bu dönemlerde birçok firma senenin özeti niteliğinde raporlar sunuyor. Her türlü aramamızı gerçekleştirdiğimiz Google da 2018 yılının arama trendlerini paylaştı. Hem Dünya hem de Türkiye için yapılan listeler mevcut.

Dünya arama trendleri

Bu sonuçlara göre Dünya’nın en çok arama yapılan konusu Dünya Kupası olmuş. Ancak listenin büyük kısmı ani ölümleriyle sevenlerini üzen ünlüleri içeriyor. 20 Nisan tarihinde hayatını kaybeden ünlü DJ Avicii en çok yapılan ikinci arama. Geçtiğimiz ay aramızdan ayrılan çizgi roman yazarı ve Marvel’ın yaratıcısı Stan Lee’de en çok yapılan dördüncü arama olarak yer alıyor. Black Panther ise en popüler film olmayı başarmış. 2018 yılının Dünya arama trendleri bazı listeleri şu şekilde;

Genel Aramalar

  1. World Cup
  2. Avicii
  3. Mac Miller
  4. Stan Lee
  5. Black Panther

Haberler

  1. World Cup
  2. Hurricane Florence
  3. Mega Millions Result
  4. Royal Wedding
  5. Election Results

Filmler

  1. Black Panther
  2. Deadpool 2
  3. Venom
  4. Avangers: Infinity War
  5. Bohemian Rhapsody

Listeler en çok aranan oyunculardiziler, müzisyenler ve TV dizileri şeklinde uzuyor. Tüm hepsine göz atmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Türkiye arama trendleri

Türkiye gündemini meşgul eden konular haliyle Dünya gündeminden ayrı sonuçlar ortaya çıkarmış. Ülkemizde en çok yapılan arama terimi Dolar olmuş. E-devlet üzerinden sunulan soy ağacı sorgulama uygulaması da ikincilik koltuğunda. Diziler arasında Sen Anlat Karadeniz birinci, Çukur ise ikinci sırada. Nasıl yapılır sorusu en çok Ziron yemeği için kullanılmış. Tüm listeler ise bu şekilde;

Genel Aramalar

  1. Dolar
  2. Soy Ağacı-edevlet
  3. Dünya Kupası
  4. e-müfredat
  5. Seçim Sonuçları

Dizi

  1. Sen Anlat Karadeniz
  2. Çukur
  3. Ufak Tefek Cinayetler
  4. Bir Zamanlar Çukurova
  5. Erkenci Kuş

Kişi

  1. Mina Başaran
  2. Arda Öziri
  3. Ali Koç
  4. Münir Özkul
  5. Cenk Tosun

Nasıl Yapılır

  1. Ziron
  2. Mıhlama
  3. Tiramisu
  4. Pizza
  5. Brüksel lahanası
Ayrıca Bkz. "Youtube Rewind 2018 yayınlandı!"

Türkiye arama trendleri listelerinin detaylarına Google Trends sitesinden göz atmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Son olarak Google bu listelerin geçen yılla karşılaştırıldığında en fazla artış gösteren arama terimlerini gösterdiğini dipnot olarak belirtiyor. Türkiye ve Dünya’nın 2018 yılı için özeti niteliğinde bir sonuç ortaya çıkmış.


https://trends.google.com/trends/yis/2018/TR/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Alkolog 5 ay en beğenilen
inandırıcı değil porno yok
3 Yanıt Yanıtla +46
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Ohol Oula 5 ay
Cinsel sexks video izle, +18 Alexis Yexas izle, yok, arka tampondan yapmak haram mı yok, sakız çiğnemek orucu bozar mı da yok..
1 Yanıt Yanıtla +26
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Yazmayı_Severim 5 ay Ohol Oula
sayende dh'nin ziyaretçi sayısı artabilir
1 Yanıt Yanıtla +11
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obili 5 ay
En çok arananlar çoğunlukla stabil olduğundan , en çok artanları yazalım da liste değişik olsun diye düşünüyorlar sanırım .
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TEHET 5 ay
Kendimize ait bir liste de olsa iyi olurdu aslında.
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StormLight 5 ay
Aranan kelimelerin en kisasi 5 harfli, oysaki gercek en uzunu 5 en kisasi ise 2 harfli olmasi lazim

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Venüsdeki Limon Ağaci 5 ay
Google illegal kelimelere vermiyor veri. Pornoyu merak eden keyword tool gibi araçlardan aranma volumesine baksın anlar neyin ne olduğunu zaten kafaya oynuyolar.
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meco06 5 ay
O saydıklarını aradıklarını düşünmüyorum en çok arananlar listesinde 1. Sırada xhamster olacaktı
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Organismus 5 ay
Bir zamanlar porno ve çocuk pornusunda dünyada 2. sıradaydık.
Bununla ilgili bir gelişme var mı?
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Technotronic 5 ay
Şu aptalca dizileri nasıl izliyorlar anlamıyorum
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FatihAsl 5 ay
Arkadaşlar bu istatistik en çok aranan değil en çok artan aramalar.
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alex59 5 ay
Ejder meyveli smoothienin hakkını yemişler resmen, Türkiye de kesin o birinci olmalıydı.
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11 52 7 5 ay
Bruksel lahanasi nasil yapilir?
Resmen şirk
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