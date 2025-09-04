Bakanlık, Google kesintisi hakkında açıklama yaptı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Google ve bağlı servislerde Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede ciddi erişim sorunları yaşanıyor. Gmail, YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Cloud, Google Meet, Google Gemini ve Play Store gibi platformlara giriş yapılamıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan yaptığı açıklamada sürecin takip edildiği bildirildi.

Teknik rapor talep edildi

Ömer Fatih Sayan, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada aşağıdaki ifadeleri kullandı:

“Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G’nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız.”

Türkiye’de Google ve servislerinde erişim sorunları yaşanıyor 4 sa. önce eklendi

Verilere göre yaşanan kesinti öncelikli olarak Doğru Avrupa'da bildirilmeye başlandı. Türkiye ile birlikte Yunanistan, Sırbistan, Hırvatistan ve Bulgaristan gibi ülkelerde de binlerce kullanıcı sorunu bildirmiş durumda. Sorun, küresel ölçeğe taşınmış durumda.

