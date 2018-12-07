Youtube Rewind 2018 yayınlandı!

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu Youtube, düzenli olarak her sene sonunda, o yılın özeti niteliğinde, o yıl en çok sükse yapmış içerikleri, en trend içerik üreticilerini ve yıla damgasını vuran tüm görüntüleri tek bir video haline getirerek "Rewind" başlığı ile kullanıcılarıyla paylaşıyor. Youtube kullanıcıları için yılın en heyecan verici içeriklerinden biri Rewind serisinin bu yıl için hazırlanan videosu yayınlandı.

Dünyanın dört bir köşesinden, onlarca içerik üreticisinin yer aldığı Rewind 2018'de Enes Batur da yer alıyor. Geçtiğimiz yıl yayınlanan Rewind videosunda ülkemizden Merve Özkaynak, Meryem Can, Orkun Işıtmak, İdil Yazar, Kafalar, Enes Batur ve Nusret yer alıyordu. Bu yıl ise yalnızca Enes Batur'a yer verilmiş durumda.

Açılış konuşmasını ünlü oyuncu Will Smith'in yapmış olduğu Rewind 2018'de Güney Kore popundan, Fortnite'a; Fortnite'dan, Kiki Challenge'a 2018 yılında sıkça karşımıza çıkmış ve gündemi çokça meşgul etmiş pek çok trend yer alıyor.

Peki sizce Rewind 2018'de hangi içerik üreticileri veya trendler yer almalıydı?