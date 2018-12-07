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Youtube Rewind 2018 yayınlandı!

Youtube Rewind 2018 yayınlandı. 2018'de internet gündemini en çok meşgul etmiş trendlerin 8 dakikalık bir özeti olan videoda ülkemizden Enes Batur da yer alıyor.
5 ay
9,2b
1
14
sosyal medya
Zeynep Yolcu
Yazar
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Youtube Rewind 2018 yayınlandı!
 
Dünyanın en büyük video paylaşım platformu Youtube, düzenli olarak her sene sonunda, o yılın özeti niteliğinde, o yıl en çok sükse yapmış içerikleri, en trend içerik üreticilerini ve yıla damgasını vuran tüm görüntüleri tek bir video haline getirerek "Rewind" başlığı ile kullanıcılarıyla paylaşıyor. Youtube kullanıcıları için yılın en heyecan verici içeriklerinden biri Rewind serisinin bu yıl için hazırlanan videosu yayınlandı.
Dünyanın dört bir köşesinden, onlarca içerik üreticisinin yer aldığı Rewind 2018'de Enes Batur da yer alıyor. Geçtiğimiz yıl yayınlanan Rewind videosunda ülkemizden Merve Özkaynak, Meryem Can, Orkun Işıtmak, İdil Yazar, Kafalar, Enes Batur ve Nusret yer alıyordu. Bu yıl ise yalnızca Enes Batur'a yer verilmiş durumda.
Açılış konuşmasını ünlü oyuncu Will Smith'in yapmış olduğu Rewind 2018'de Güney Kore popundan, Fortnite'a; Fortnite'dan, Kiki Challenge'a 2018 yılında sıkça karşımıza çıkmış ve gündemi çokça meşgul etmiş pek çok trend yer alıyor.
Peki sizce Rewind 2018'de hangi içerik üreticileri veya trendler yer almalıydı?

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Strange Night 5 ay en beğenilen
Rewind'a fortnite koymak nedir
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XPerience 5 ay
Geçtiğimiz yılın Rewind'ının yanında çok sönük kalmış. Listede bir tek Enes Batur var bu sefer Türkiye'den. Barış Özcan'ın da bu listeye bir gün girmesini isterim.
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Umutcan 5 ay
Bu cringe şeyler popüler olduğu için doğal olarak bunları koyuyorlar. Bize garip gelebilir ama yeni nesil
bütün gün bunları izliyor.
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mcx 5 ay
Enes batur kimm? Biz ayrı ülkede yaşıyoruz sanırım.
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warchief46 5 ay
Gerizekalı ergenler arasında hangisi en önde gideni onu mu seçiyorlar burada? Ne hale geldi dünya yav.
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ESOES1981TR 5 ay
ya forumda ana sayfa haberi neden ÜLKE VE DÜNYA GÜNDEMİN de yer alabiliyor yani bu haberin siyasetle falan alakası nedir birisi bir haber editörü admin vs... bir açıklyabilir mi yani anasayfa haberlerini görmek istesem gider o bölümü incelerim ama bu haberin ülke ve dünya gündemi ile alakası nedir ya bu ne kepazelikdir ya
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Cilehta 5 ay
ağır leş
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IcyTea Lemon 5 ay
Eyvallah youtube u blokladim
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a_y_k_u_t 5 ay
Şimdiye kadar ki en kötü rewind olmuş.
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Strange Night 5 ay en beğenilen
Rewind'a fortnite koymak nedir
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +17
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BlackLead 5 ay Strange Night
money talks
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