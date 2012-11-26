Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, dokunmatik bir Chromebook hazırlığında olabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
485
1
9
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı telefon ve tablet segmentinde, ortak firmalarla kendi markasını taşıyan Nexus modelleri piyasaya süren Google, Chromebook serisinde de benzer bir yöntem uygulayabilir.

Çinli Commercial Times tarafından verilen bilgiye göre Google, kendi markasını taşıyacak ve dokunmatik ekrana sahip olacak bir Chromebook modelini yıl sonunda üretmeye başlayacak.

Google, ilk etapta sadece çevrimiçi hizmetlerden oluşan Chrome işletim sistemini geliştirmiş ve dizüstü pazarında Chromebook ile yeni bir akım başlatmak istemişti. Ancak sürekli internet ihtiyacı olması ve alternatif ürünlerin artması nedeniyle beklenen satış rakamlarına ulaşılamamıştı. Sonrasında pek çok hizmet çevrimdışı çalışacak şekilde optimize edilse de piyasayı domine edecek kadar çok ürün ortaya çıkmadı.

Chrome OS yüklü iki yeni Chromebook modelini, Acer ve Samsung geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürmüştü. Chromebook geliştirmelerine devam eden Google, kendi markasını taşıyan modelini Compal'a ürettirecek. Dokunmatik paneller ise Wintek tarafından tedarik edilecek.

Modelin bileşenleri üretime başlamış durumda ve yıl sona ermeden Compal sevkiyatlara başlamış olacak. Modelin konfigürasyonunun ne olacağı bilinmiyor ancak gelecek yıl başlarında satışa sunulacağı tahmin ediliyor. 

Ayrıca Google bu modelden 20 milyon adet sipariş vermiş durumda. Tahminler Google'ın piyasayı hareketlendirmek istediği veya Cr-48 modeli gibi geliştiricilere dağıtacağı bir model planladığı yönünde. 

http://www.digitimes.com/news/a20121126PB200.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr Worldwide 7 yıl
Daha normali türkiye ye gelmedi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osmanefeozkan 7 yıl
Beyaz olan güzel duruyor 400$ civarı olursa nedne olmasın at win 8 i bak işine tabi önce rt'yi portlamak lazım arm işlemcili olursa :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zeona 7 yıl
olabilir mi? asılsız haberlerden bıktıKKKKKKKKKKKK
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 7 yıl
Google el atmadığı bir yer kalmadı teknoloji nerde onlar orada. Google farklı yapan piyasada bir tekel varsa onun hemen üstüne gidiyor ama tekel konumundaki ürünün yada markanın eksiklerini buluyor geliştiriyor ve bu sayede başarıyı yakalıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengizhan1903 7 yıl
İiyi olur

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esenkaya20 7 yıl
Google her alana yayılmaya başladı bunların birçoğunda da başarıyı fazlasıyla yakalamış olsa da chorome OS işletim sisteminin boş yatırım olduğu düşüncesindeyim
Sanki dünya bulut depolama temeline dayalı bir işletim sistemine hazır değil gibi.
Birçoğumuz daha fiber kablo ile tanışamadık :) (hala 2 megabit netle boğuşuyorum) geçen haberlerde görmüştüm yanılmıyorsam dünyanın hız ortalaması da 2 megabit küsurdu. saniyede 250 KB veri hızı ile chorome OS un senkronize olabileceğini de sanmıyorum
Not: kişisel görüşümdür Google Apple ve Microsoft ile ortaklığım veya reklam anlaşmam yoktur :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 7 yıl
olamaz mı? olabilir! onca yıl sen burada...
haber başlıklarını okurken "eylül akşamı" şarkısı aklıma gelmeye başladı sıklıkla.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amedra 7 yıl
alaz1903

olamaz mı? olabilir! onca yıl sen burada...

haber başlıklarını okurken "eylül akşamı" şarkısı aklıma gelmeye başladı sıklıkla.

Hep böyle ilgi çekmek için başlık yapıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Özel Röportaj: Nokia Lumia 920 hakkında merak edilenler, Symbian ve MeeGo... 7 yıl Ferrari Logic3 Kulaklıklar "Cavallino T250 ve Scuderia Ferrari P200" video inceleme 7 yıl Uygulama Haber 31. Bölüm "Dexter,Predators,QuikIO ve daha fazlası..." 7 yıl OCZ CoreXstream 500W güç kaynağı video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim