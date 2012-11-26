Google, dokunmatik bir Chromebook hazırlığında olabilir





Akıllı telefon ve tablet segmentinde, ortak firmalarla kendi markasını taşıyan Nexus modelleri piyasaya süren Google, Chromebook serisinde de benzer bir yöntem uygulayabilir.





Çinli Commercial Times tarafından verilen bilgiye göre Google, kendi markasını taşıyacak ve dokunmatik ekrana sahip olacak bir Chromebook modelini yıl sonunda üretmeye başlayacak.





Google, ilk etapta sadece çevrimiçi hizmetlerden oluşan Chrome işletim sistemini geliştirmiş ve dizüstü pazarında Chromebook ile yeni bir akım başlatmak istemişti. Ancak sürekli internet ihtiyacı olması ve alternatif ürünlerin artması nedeniyle beklenen satış rakamlarına ulaşılamamıştı. Sonrasında pek çok hizmet çevrimdışı çalışacak şekilde optimize edilse de piyasayı domine edecek kadar çok ürün ortaya çıkmadı.





Chrome OS yüklü iki yeni Chromebook modelini, Acer ve Samsung geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürmüştü. Chromebook geliştirmelerine devam eden Google, kendi markasını taşıyan modelini Compal'a ürettirecek. Dokunmatik paneller ise Wintek tarafından tedarik edilecek.





Modelin bileşenleri üretime başlamış durumda ve yıl sona ermeden Compal sevkiyatlara başlamış olacak. Modelin konfigürasyonunun ne olacağı bilinmiyor ancak gelecek yıl başlarında satışa sunulacağı tahmin ediliyor.





Ayrıca Google bu modelden 20 milyon adet sipariş vermiş durumda. Tahminler Google'ın piyasayı hareketlendirmek istediği veya Cr-48 modeli gibi geliştiricilere dağıtacağı bir model planladığı yönünde.

http://www.digitimes.com/news/a20121126PB200.html