Lenovo, katlanır dokunmatik ekranlı Chromebook'unu tanıttı

Chromebook, Waves MaxxAudio ile optimize edilmiş ve ses kalitesini artıran stereo hoparlörler (2W x2) içeriyor. Sabit odaklama özellikli 1080p web kamera mevcut. Batarya hakkında tek bildiğimiz Li-Polimer 51Wh pille geldiği.
Lenovo, yeni IdeaPad Flex 5 Chromebook'un fiyatını açıklamadı ancak başlangıç fiyatının 400 dolar civarında olması bekleniyor.
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.