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    Lenovo, katlanır dokunmatik ekranlı Chromebook'unu tanıttı

    Lenovo, Chromebook serisinin yeni üyesi IdeaPad IP Flex 5’i tanıttı. Performansla taşınabilirliği dengeleyen Chromebook özellikleri ile neler sunuyor bakalım.   
    Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Lenovo Flex 5 Chromebook, 1920x1200 piksel çözünürlük sunan 14 inç IPS dokunmatik ekrana sahip. Dizüstü bilgisayar, 360 derece menteşesi sayesinde dört farklı kullanım şekli sunuyor; dizüstü bilgisayar, çadır, stant ve tablet. Ekran, 60 Hz yenileme hızı, 300 nit tepe parlaklık, 800:1 kontrast oranı, %45 NTSC renk gamı sunuyor.

    Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook özellikleri

    Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook özellikleri ile neler sunuyor Tam Boyutta Gör
    Lenovo’nun ince ve rahat taşınabilir yeni Chromebook’unda 2 adet USB-C bağlantı noktası, 1 adet USB-A bağlantı noktası, 1adet microSD kart yuvası ve 3.5mm kulaklık girişi mevcut. Chromebook’un temel model Intel i3-1315U işlemciyle geliyor. 8 GB RAM (LPDDR4x, 4266), 128 GB eMMC 5.1 depolama seçeneğinin yanı sıra 256 GB/512 GB PCIe 4.0 SSD seçeneğiyle geliyor.

    Chromebook, Waves MaxxAudio ile optimize edilmiş ve ses kalitesini artıran stereo hoparlörler (2W x2) içeriyor. Sabit odaklama özellikli 1080p web kamera mevcut. Batarya hakkında tek bildiğimiz Li-Polimer 51Wh pille geldiği.

    Lenovo, yeni IdeaPad Flex 5 Chromebook'un fiyatını açıklamadı ancak başlangıç fiyatının 400 dolar civarında olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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