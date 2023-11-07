Tam Boyutta Gör Küresel tablet satışları bu çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre düşüş gösterdi. International Data Corporation'ın (IDC) raporuna göre bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen seneye göre %14.2 düşüşle 33.2 milyon tablet satıldı. Bir önceki çeyreğe göre ise satışlar %29.9 artarak toparlanma yaşandı. Chromebook satışları da benzer şekilde azaldı.

Apple liderliğini koruyor

Apple tablet satışlarında liderliğine devam ederek 12.5 milyon adet satış rakamıyla ve %37.5 pazar payına ulaştı. İkinci sırada ise 6 milyon satış ve %18 pazar payıyla Samsungyer alıyor. Lenovo ve Huawei ise sırasıyla %7.9 ve %6.8 pazar payıyla üçüncü ve dördüncü sırada bulunuyorlar.

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Raporda firmaların tabletler ile PC ve akıllı telefonların beraber en iyi şekilde çalıştığını fark ettiği ve bu nedenle gelecekte daha entegre yazılım ve hizmetler sunabileceği belirtiliyor. Kısa vadede tablet pazarında büyüme beklenmese de eğitim ve çeşitli sektörler nedeniyle pazarın uzun vadede ayakta kalacağı ifade ediliyor.

Chromebook segmenti ise bu çeyrekte %20.8 küçüldü ancak eğitim sektörünün gelecekte pazarı ayağa kaldırması bekleniyor. Chromebook segmentinde %28 ile Acer'ın liderliği bulunuyor. İkinci ve üçüncü sırayı ise %19 pazar payıyla HP ve Dell paylaşıyorlar. Lenovo ise %18 ile dördüncü sırada bulunuyor.

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Tablet satışları düştü, Apple liderliğini sürdürüyor