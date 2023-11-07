Tablet satışları düştü, Apple liderliğini sürdürüyor

Apple liderliğini koruyor
Raporda firmaların tabletler ile PC ve akıllı telefonların beraber en iyi şekilde çalıştığını fark ettiği ve bu nedenle gelecekte daha entegre yazılım ve hizmetler sunabileceği belirtiliyor. Kısa vadede tablet pazarında büyüme beklenmese de eğitim ve çeşitli sektörler nedeniyle pazarın uzun vadede ayakta kalacağı ifade ediliyor.
Chromebook segmenti ise bu çeyrekte %20.8 küçüldü ancak eğitim sektörünün gelecekte pazarı ayağa kaldırması bekleniyor. Chromebook segmentinde %28 ile Acer'ın liderliği bulunuyor. İkinci ve üçüncü sırayı ise %19 pazar payıyla HP ve Dell paylaşıyorlar. Lenovo ise %18 ile dördüncü sırada bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.