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    Anlık Bildirim

    Tablet satışları düştü, Apple liderliğini sürdürüyor

    Küresel tablet satışları bu çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre %14.2 düştü. Bir önceki çeyreğe göre ise satışlar attı. Satışlarda ise Apple liderliğini devam ettiriyor.

    Tablet satışları düştü, Apple liderliğini sürdürüyor Tam Boyutta Gör
    Küresel tablet satışları bu çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre düşüş gösterdi. International Data Corporation'ın (IDC) raporuna göre bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen seneye göre %14.2 düşüşle 33.2 milyon tablet satıldı. Bir önceki çeyreğe göre ise satışlar %29.9 artarak toparlanma yaşandı. Chromebook satışları da benzer şekilde azaldı.

    Apple liderliğini koruyor

    Tablet satışları düştü, Apple liderliğini sürdürüyor
    Apple tablet satışlarında liderliğine devam ederek 12.5 milyon adet satış rakamıyla ve %37.5 pazar payına ulaştı. İkinci sırada ise  6 milyon satış ve %18 pazar payıyla Samsungyer alıyor. Lenovo ve Huawei ise sırasıyla %7.9 ve %6.8 pazar payıyla üçüncü ve dördüncü sırada bulunuyorlar.

    Raporda firmaların tabletler ile PC ve akıllı telefonların beraber en iyi şekilde çalıştığını fark ettiği ve bu nedenle gelecekte daha entegre yazılım ve hizmetler sunabileceği belirtiliyor. Kısa vadede tablet pazarında büyüme beklenmese de eğitim ve çeşitli sektörler nedeniyle pazarın uzun vadede ayakta kalacağı ifade ediliyor.

    Chromebook segmenti ise bu çeyrekte %20.8 küçüldü ancak eğitim sektörünün gelecekte pazarı ayağa kaldırması bekleniyor. Chromebook segmentinde %28 ile Acer'ın liderliği bulunuyor. İkinci ve üçüncü sırayı ise %19 pazar payıyla HP ve Dell paylaşıyorlar. Lenovo ise %18 ile dördüncü sırada bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 6 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    üniversite ders saatleri citoles kilo verdim geniş banda erişemezsiniz uyurken sürekli yutkunma sarı site

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