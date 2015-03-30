Google+ fotoğraf ve videoları, Google Drive içerisinde de yer alacak

Servislerini geliştirmek adına sürekli olarak çalışan internet devi Google, bundan sonra Google+'da yer alan fotoğraf ve videoları Google Drive içerisine de taşıyacak.

Bu özellik doğrultusunda Google Drive'ın iOS, Android ve tarayıcı üzerinden erişilen sürümlerine "Photos / Fotoğraflar" menüsü dahil edilecek. Bu menü üzerinden Google+'dan gelen fotoğraf ve videolar düzenlenebilecek ve bu şekilde Google Drive ile ortak çalışma sürecinin de önü açılmış olacak. Ayrıca Google Drive içerik yedekleme noktasında da Google+ için başarılı bir yardımcı oluşturacak.

Bahsi geçen özelliklerin önümüzdeki bir kaç hafta içerisine herkes için kullanılacağı söyleniyor.





http://googledrive.blogspot.com.tr/2015/03/photosindrive.html