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Google+ fotoğraf ve videoları, Google Drive içerisinde de yer alacak

4 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google+ fotoğraf ve videoları, Google Drive içerisinde de yer alacak
 
Servislerini geliştirmek adına sürekli olarak çalışan internet devi Google, bundan sonra Google+'da yer alan fotoğraf ve videoları Google Drive içerisine de taşıyacak.
Bu özellik doğrultusunda Google Drive'ın iOS, Android ve tarayıcı üzerinden erişilen sürümlerine "Photos / Fotoğraflar" menüsü dahil edilecek. Bu menü üzerinden Google+'dan gelen fotoğraf ve videolar düzenlenebilecek ve bu şekilde Google Drive ile ortak çalışma sürecinin de önü açılmış olacak. Ayrıca Google Drive içerik yedekleme noktasında da Google+ için başarılı bir yardımcı oluşturacak.
Bahsi geçen özelliklerin önümüzdeki bir kaç hafta içerisine herkes için kullanılacağı söyleniyor. 


http://googledrive.blogspot.com.tr/2015/03/photosindrive.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Sonunda düşünüp yapmışlar :) Şu saçmalık yüzünden Google Drive'ı kullanmıyordum.
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1Ceko 3 yıl
Ben fotoğraf yükledim google drive'a. fotoğraflar yer kaplamayacak deniyordu fakat kaplıyor bende yer şuan doldurdu çoğunu hatta fotoğraflar nasıl google fotoğraflara geçirip yer kaplamamasını sağlayabilirim?
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korayalttantire 4 yıl
Google servislerinin kullanımı son zamanlarda karmaşıklaştı. Fotoğraflar servisi güzel ama birini etiketlediğinizde Google Plus'ta tüm albümü o kişiyle paylaşmak zorunda kalıyorsunuz. Eğlenceli fotoğraf araçları falan da Google Drive içine gömülürse Google Plus saçmalığı olmadan fotoğraflarımızı arşivler ve kullanırız.
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