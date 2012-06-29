Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google I/O 2012 ilk gün açılış konuşmasını izleyin

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,8b
1
6
Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google I/O 2012 geliştirici konferansının ilk gün açılış konuşması internette yayınlandı. Tam iki saat süren etkinlik, baştan sonra çok önemli tanıtımlarla doluydu.
Android mobil işletim sisteminin en yeni versiyonu 4.1 Jelly Bean tanıtıldı. Yazılımı daha hızlı, stabil kullanabilmeyi sağlayacak çalışmaları içeren Project Butter kapsamında nasıl yeniliklere imza atıldığından bahsedildi. Google Play Store'un yenileneceği, televizyon programları ve dergi satışına başlanacağı müjdelendi. Ardından Google'ın merakla beklenen ASUS üretimi Nexus 7 tablet bilgisayarı ve ev eğlence cihazı Nexus Q resmen tanıtıldı. 
Açılış konuşmasında Android'in yanı sıra Google+ sosyal ağının bir yılda 250 milyon kullanıcıya ulaştığı da açıklandı. Ayrıca Google X laboratuvarlarında geliştirilen Project Glass adlı Google gözülüğü ilk kez canlı olarak tanıtıldı. Konuşmanın gerçekleştiği Moscone Center'da Sergey Brin'in sunumuyla Google Glass'lı paraşütçüler oldukça etkileyici bir gösteri düzenledi.
Eğer Vic Gundotra, Hugo Barra, Google'ın kurucularından Sergey Brin ve hatta Barış Gültekin'in yeni Google Now hizmetinin tanıtımını gerçekleştirerek kısa bir sunum yaptığı Google I/O 2012 açılış konuşmasını kaçırdıysanız aşağıdan tamamını izleyebilirsiniz.

http://www.youtube.com/user/GoogleDevelopers Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
|M|N|Ç| 7 yıl
erci501
Türkçe altyazı olsaydı iyiydi.

Apple la ilgili olsaydı mutlaka olurdu adım gibi eminim(Sitenin sahibi apple fanı bi kere çok görmemek lazım)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mailmanyqwlk 7 yıl
DH'de Android üvey evlat sanki...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pardus Linux 7 yıl
Evet tüm Apple videoları için alt yazı hazırlıyorsunuz keşke bunu da düşünen olsa, DH'de Android üvey evlat sanki...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-mehmet- 7 yıl
salondan çıkanlar neden çıkıyor beğenmedikleri için mi ? tuvalete gitmek için mi ? anlayamadım.
(bknz: 5:05)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 7 yıl
Türkçe altyazı olsaydı iyiydi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 7 yıl
özet geç !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Buffalo CloudStation Pro Duo NAS video inceleme 7 yıl Logitech G105 Modern Warfare 3 Oyuncu Klavyesi Video İnceleme 7 yıl HTC One V Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim