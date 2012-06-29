Google I/O 2012 ilk gün açılış konuşmasını izleyin





Google I/O 2012 geliştirici konferansının ilk gün açılış konuşması internette yayınlandı. Tam iki saat süren etkinlik, baştan sonra çok önemli tanıtımlarla doluydu.

Android mobil işletim sisteminin en yeni versiyonu 4.1 Jelly Bean tanıtıldı. Yazılımı daha hızlı, stabil kullanabilmeyi sağlayacak çalışmaları içeren Project Butter kapsamında nasıl yeniliklere imza atıldığından bahsedildi. Google Play Store'un yenileneceği, televizyon programları ve dergi satışına başlanacağı müjdelendi. Ardından Google'ın merakla beklenen ASUS üretimi Nexus 7 tablet bilgisayarı ve ev eğlence cihazı Nexus Q resmen tanıtıldı.

Açılış konuşmasında Android'in yanı sıra Google+ sosyal ağının bir yılda 250 milyon kullanıcıya ulaştığı da açıklandı. Ayrıca Google X laboratuvarlarında geliştirilen Project Glass adlı Google gözülüğü ilk kez canlı olarak tanıtıldı. Konuşmanın gerçekleştiği Moscone Center'da Sergey Brin'in sunumuyla Google Glass'lı paraşütçüler oldukça etkileyici bir gösteri düzenledi.

Eğer Vic Gundotra, Hugo Barra, Google'ın kurucularından Sergey Brin ve hatta Barış Gültekin'in yeni Google Now hizmetinin tanıtımını gerçekleştirerek kısa bir sunum yaptığı Google I/O 2012 açılış konuşmasını kaçırdıysanız aşağıdan tamamını izleyebilirsiniz.

http://www.youtube.com/user/GoogleDevelopers