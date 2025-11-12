TCL, Google TV özellikli yeni 4K QLED TV serisini tanıttı

Tam Boyutta Gör TCL, bütçe dostu yeni QLED TV serisini duyurdu. 55 inçten 85 inçe kadar çeşitli boyutlarda gelen TCL T7 Serisi, quantum dot teknolojisi ve 144 Hz yerel yenileme hızı sunuyor.

TCL T7 4K QLED TV serisi özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör TCL T7 Serisi, 55 inç, 65 inç, 75 inç ve 85 inç boyut seçeneğiyle geliyor. 55 inçlik model 120 Hz panele sahipken, daha büyük modeller yerel 144 Hz ekran kullanıyor. TV'ler, değişken yenileme hızı (VRR), otomatik düşük gecikme modu (ALLM) ve konsol ile PC oyuncuları için daha akıcı oyun deneyimi ve hızlı tepki veren görseller hedefleyen Game Accelerator 288’i destekliyor.

Her model, TCL'nin yüksek parlaklık sağlayan LED arka aydınlatmalı QLED ekranına sahip ve Dolby Vision, HDR10+, HLG, HDR10 ve Open HDR dahil olmak üzere birçok HDR formatını destekliyor. TCL, bu TV’lerde renk, kontrast ve keskinliği gerçek zamanlı olarak ayarlayarak görüntü kalitesini artırmak için AiPQ Pro işlemcisini kullanıyor. T7 serisi, 1.07 milyar ekran rengi çıkışı sunuyor ve 3840 × 2160 piksel 4K çözünürlüğe sahip.

TCL T7 serisi 4K QLED TV serisi, Google TV platformunu destekliyor. İçerikleri yansıtmak için Chromecast ve Apple AirPlay 2'yi desteklerken, Google Asistan, Alexa ve Apple HomeKit üzerinden sesle kontrol imkanı veriyor. Ses demişken, ses sistemi modele göre farklılık gösteriyor. 55 inç, 65 inç ve 75 inç modellerde, 20 W ile 30 W arasında değişen güçlerde 2 kanallı hoparlör sistemi bulunuyor. 85 inç modelde ise 40 W çıkış gücüne sahip 2.1 kanallı Onkyo hoparlör sistemi var. Tüm modeller Dolby Atmos ve Dolby Digital+ ses formatlarını destekliyor.

TV’ler, dört adet HDMI bağlantı noktası (biri eARC'li), iki adet USB bağlantı noktası (USB 3.0 ve USB 2.0), Ethernet, RF girişi ve optik ses çıkışı sunuyor. Bağlantı yönünden, Wi-Fi 5 (802.11ac) desteği mevcut.

TCL T7 QLED TV serisi fiyatı ne kadar?

TCL T7 QLED TV serisinin fiyatı 600 dolardan başlıyor. Ekran boyutuna göre fiyatlandırma şu şekilde:

55 inçlik model: 599.99 dolar

65 inçlik model: 699.99 dolar

75 inçlik model: 899.99 dolar

85 inçlik model: 1.399,99 dolar

