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Google I/O 2015 konferans tarihleri belli oldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google I/O 2015 konferans tarihleri belli oldu

Google'ın her yıl geleneksel olarak düzenlediği I/O geliştirici konferansı bugüne kadar pek çok önemli lansmana ev sahipliği yapmıştı. Bu yıl ki I/O 2015 konferansının da tarihleri belli oldu.

Google başkan yardımcısı Sundar Pichai tarafından verilen bilgiye göre geliştirici konferansı 28-29 Mayıs tarihleri arasında San Fransisco'da düzenlenecek. 17 Mart tarihinde başlayacak bilet satışları da 19 Mart itibariyle sona erecek. 

Ancak önceki yıllarda 30 dakika gibi kısa süre içerisinde tükenen biletler nedeniyle isteyen herkes konferansa katılamıyordu. Geçen yıl Google kura sistemine geçti ve eleştirileri biraz olsun azaltmaya çalıştı. Bu yıl da aynı sistemin devam etmesi bekleniyor. Biletlerin de 900$ civarında olacağı tahmin ediliyor. 

Geçen yıla kadar I/O konferanslarında yeni Android güncellemesi ve bu güncellemeyi taşıyan cihazlar duyurulurdu. Ancak geçen sene Google sadece büyük güncellemenin geliştirici sürümünü tanıttı ve herhangi bir Nexus ürününe de yer vermedi. Ekim ortasında ise yeni Nexus cihazları ile birlikte Android 5.0 sürümü de resmen kullanıma sunuldu. 

Bu yıl ki beklentiler de yine Android 6.0 sürümünün geliştirici önizlemesinin tanıtılması ve sonbahar döneminde de nihai sürümün yeni Nexus cihazları ile birlikte kullanıma sunulması yönünde. Yeni güncellemenin neler sunacağı ise şimdilik belirsiz. 

http://www.phonearena.com/news/Google-IO-2015-to-be-held-May-28th-and-May-29th-in-San-Francisco_id65837 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Sanırım canlı yayınla veriyorlardı görüntüleri, ne gerek var 900$'a?
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GenkaNuan 4 yıl
Android 6 gelir mi acaba ya
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Adamların konuştukları ingilizceden bir b.k anlamıyorum 900 dolarda insaf yani diyiyordum 10.000 kişi katılsa (daha fazla katılıyordur) 9.000.000 dolar eder :O 22.507.202 türk lirası eder :O (tamam cimrilik mod off)
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Grkwnxs 4 yıl
Android 6 gelecek sana tanıtılır bence daha erken değil mi
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simbolmina 4 yıl
Geçen sene çok sıkıcı geçmişti. inşallah bu sene biraz güzel olur. en azınan anlaşılır bir ingilizce kullananlar sunumu yaparlar.
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