Google'ın sanal gerçeklik platformu Jump VR kapanıyor

Teknoloji Editörü
Google 2015 yılında başlattığı sanal gerçeklik platformu olan Jump VR'ı gelecek ayın sonunda kapatacağını açıkladı. Şirketin kullanıcılara gönderdiği mesajda, hizmet kapatılana kadar verilerini indirebilecekleri belirtiliyor.
Son üç yıldır kullanımı azaldıJump VR platformu, bir araya getirilmiş bir düzineden daha fazla aksiyon kamerası ve özel kamera kuleler kullanılarak çekilen görüntüleri, 3D 360 derecelik videolara dönüştürebilmeyi sağlıyordu. Bu kameralardan alınan görüntüler, Google'ın bulut gücü ile işlenerek, sürükleyici 360 derecelik videolar olarak karşımıza çıkıyordu.
Şirket, kullanıcılara gönderdiği e-posta ile Jump VR kullanımının son üç yılda aazaldığı konusunda bilgiler verdi. Bu nedenle de platformun 26 Haziran itibariyle sonlandırılacağını açıkladı. Daha önce buluta yükledikleri verilerin bir kopyasını indirmek isteyen kullanıcılar 27 Haziran’dan önce indirebilecekler. O tarihten sonra da Google hesapları devre dışı bırakmaya ve tüm verileri silmeye başlayacak.
https://twitter.com/webjournalist/status/1129535053262778368 Yorum Yaz Paylaş Tweetle