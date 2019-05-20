Google'ın sanal gerçeklik platformu Jump VR kapanıyor

Google 2015 yılında başlattığı sanal gerçeklik platformu olan Jump VR'ı gelecek ayın sonunda kapatacağını açıkladı. Şirketin kullanıcılara gönderdiği mesajda, hizmet kapatılana kadar verilerini indirebilecekleri belirtiliyor.

Son üç yıldır kullanımı azaldı

https://twitter.com/webjournalist/status/1129535053262778368

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platformu, bir araya getirilmiş bir düzineden daha fazla aksiyon kamerası ve özel kamera kuleler kullanılarak çekilen görüntüleri,dönüştürebilmeyi sağlıyordu. Bu kameralardan alınan görüntüler, Google'ınile işlenerek, sürükleyici 360 derecelik videolar olarak karşımıza çıkıyordu.Şirket, kullanıcılara gönderdiği e-posta ilekullanımının son üç yılda aazaldığı konusunda bilgiler verdi. Bu nedenle de platformunitibariyle sonlandırılacağını açıkladı. Daha önce buluta yükledikleri verilerin birindirmek isteyen kullanıcılar’dan önce indirebilecekler. O tarihten sonra da Google hesapları devre dışı bırakmaya ve tüm verileribaşlayacak.