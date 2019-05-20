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Google'ın sanal gerçeklik platformu Jump VR kapanıyor

Teknoloji devi Google, bir hizmetinin daha fişini çekmeye hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre sanal gerçeklik platformu Jump VR gelecek ay kapanıyor. İşte konunun detayları.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google 2015 yılında başlattığı sanal gerçeklik platformu olan Jump VR'ı gelecek ayın sonunda kapatacağını açıkladı. Şirketin kullanıcılara gönderdiği mesajda, hizmet kapatılana kadar verilerini indirebilecekleri belirtiliyor.

Son üç yıldır kullanımı azaldı

Jump VR platformu, bir araya getirilmiş bir düzineden daha fazla aksiyon kamerası ve özel kamera kuleler kullanılarak çekilen görüntüleri, 3D 360 derecelik videolara dönüştürebilmeyi sağlıyordu. Bu kameralardan alınan görüntüler, Google'ın bulut gücü ile işlenerek, sürükleyici 360 derecelik videolar olarak karşımıza çıkıyordu.

Şirket, kullanıcılara gönderdiği e-posta ile Jump VR kullanımının son üç yılda aazaldığı konusunda bilgiler verdi. Bu nedenle de platformun 26 Haziran itibariyle sonlandırılacağını açıkladı. Daha önce buluta yükledikleri verilerin bir kopyasını indirmek isteyen kullanıcılar 27 Haziran’dan önce indirebilecekler. O tarihten sonra da Google hesapları devre dışı bırakmaya ve tüm verileri silmeye başlayacak.

https://twitter.com/webjournalist/status/1129535053262778368 Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 hf.
Telefonla entegre çalışan ar gözlükler ile google glass gibi servis işe yaramaya devam ederdi google hep işi yarım bırakıyor.
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IhtiyarDelikanli 2 hf.
sanal gerçekliğin gündelik hayatın bir parçası olacağı günleri görecekmiyiz acaba
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