Huawei CEO'su, ABD'nin kendilerine çip satmamasının sorun olmayacağını söyledi

Teknoloji Editörü
Huawei CEO'su Ren Zhenghei, Çinli şirketin ABD şirketlerinden çip almaya ihtiyacı olmadığını ve Donald Trump hükümetinin kısıtlamalarının büyümeleri üzerinde çok az etkisi olacağını iddia etti.
Gerilim durmadan tırmanıyor
Cumartesi günü Huawei’nin Shenzhen merkezinde Japon medyasına konuşan Zhenghei, Qualcomm veya diğer ABD tedarikçileri çip tedarik etmeyi bıraksa bile şirketinin "iyi" olacağını söyledi. Zhenghei, “Biz zaten bunun için hazırlanıyoruz. Huawei'nin büyümesi yavaşlayabilir, ancak sadece biraz.” ifadelerini kullandı. Açıklama, Washington'un Huawei'yi ticaret kara listesine almasından üç gün sonra geldi ve bu durum Huawei'nin ABD'de iş yapmasını oldukça zorlaştırıyor.ABD hükümeti, Çin'in en büyük şirketlerinden biri olan Huawei'nin ülke ve müttefikleri için casusluk yaptığını iddia ediyor. Çin hükümeti ise bu iddiaları temelsiz olarak nitelendirerek, suçlamaları reddediyor. Daha önce bir başka Çinli şirket olan ZTE'nin de aynı sorunlardan muzdarip olması ve iflasın eşiğine kadar gelmesi, aynı durumun Huawei için de olup olmayacağına dair soru işaretleri barındırıyor. Ancak Huawei kurucusu Zhenghei konuya şu şekilde nokta koyuyor: "ABD’nin isteği üzerine yönetimimizi değiştirmeyeceğiz veya izlemeyi kabul etmeyeceğiz. Yasayı ihlal eden hiçbir şey yapmadık." Çin ve ABD arasındaki bu gerilimin daha ne kadar tırmanacağı ise merak konusu.
https://www.reuters.com/article/us-usa-huawei-tech-ren/huawei-founder-says-growth-may-slow-but-only-slightly-after-u-s-restrictions-idUSKCN1SO0PB Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Üstelik Çin dışı piyasaların, örneğin "Apple artık çok pahalı" demeye başlaması da işin içinden çıkılmaz hale getiriyor.
Bana kalırsa Amerika'nın başı Çin'le de Çin'siz de ağrıyacak. Dünya üzerindeki piyasalar ya daralıyor ya da ürüne doyuyor. Bu yüzden satışlar düşüyor. Evet, Apple gibi firmalar kar açıklamaya devam ediyor ama bunun nedeni ikinci cümlemin altında yatıyor ve uzun soluklu olmayacak.