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Huawei CEO'su, ABD'nin kendilerine çip satmamasının sorun olmayacağını söyledi

Huawei'nin kurucusu ve CEO'su Ren Zhenghei geçtiğimiz gün önemli açıklamalar yaptı. Zhenghei'ye göre ABD kendilerine çip satmadığı takdirde, bu kendileri için bir sorun teşkil etmeyecek.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Huawei CEO'su Ren Zhenghei, Çinli şirketin ABD şirketlerinden çip almaya ihtiyacı olmadığını ve Donald Trump hükümetinin kısıtlamalarının büyümeleri üzerinde çok az etkisi olacağını iddia etti.

Gerilim durmadan tırmanıyor

Cumartesi günü Huawei’nin Shenzhen merkezinde Japon medyasına konuşan Zhenghei, Qualcomm veya diğer ABD tedarikçileri çip tedarik etmeyi bıraksa bile şirketinin "iyi" olacağını söyledi. Zhenghei, “Biz zaten bunun için hazırlanıyoruz. Huawei'nin büyümesi yavaşlayabilir, ancak sadece biraz.” ifadelerini kullandı. Açıklama, Washington'un Huawei'yi ticaret kara listesine almasından üç gün sonra geldi ve bu durum Huawei'nin ABD'de iş yapmasını oldukça zorlaştırıyor.
ABD hükümeti, Çin'in en büyük şirketlerinden biri olan Huawei'nin ülke ve müttefikleri için casusluk yaptığını iddia ediyor. Çin hükümeti ise bu iddiaları temelsiz olarak nitelendirerek, suçlamaları reddediyor. Daha önce bir başka Çinli şirket olan ZTE'nin de aynı sorunlardan muzdarip olması ve iflasın eşiğine kadar gelmesi, aynı durumun Huawei için de olup olmayacağına dair soru işaretleri barındırıyor. Ancak Huawei kurucusu Zhenghei konuya şu şekilde nokta koyuyor: "ABD’nin isteği üzerine yönetimimizi değiştirmeyeceğiz veya izlemeyi kabul etmeyeceğiz. Yasayı ihlal eden hiçbir şey yapmadık." Çin ve ABD arasındaki bu gerilimin daha ne kadar tırmanacağı ise merak konusu.

https://www.reuters.com/article/us-usa-huawei-tech-ren/huawei-founder-says-growth-may-slow-but-only-slightly-after-u-s-restrictions-idUSKCN1SO0PB Yorum Yaz
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Periah 2 hf. en beğenilen alaz1903
Çinliler bizim dostlarımız değiller. Uygurlara yaptıkları insanlıkdışı müdahale bile ne mal olduklarını gösteriyor. yesinler birbirini.
3 Yanıt Yanıtla +34
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alaz1903 2 hf.
Huawei Ceo'su kendi çipimizi geliştirebiliriz sözüyle "kötü komşu insanı mal sahibi yapar" demiş. Huawei'in bugün Android'e alternatif işletim sistemi bile yedeğinde bekliyordur. Trump efendi zorla ve hile ile Apple'ı eski günlerine getirmeye çalışıyor ama o işler öyle olmuyor.
Huawei Ceo'su kendi çipimizi geliştirebiliriz sözüyle "kötü komşu insanı mal sahibi yapar" demiş. Huawei'in bugün Android'e alternatif işletim sistemi bile yede...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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lterlemez 2 hf.
Bu problemlerin hepsi Amerikan'ın Çin'deki penetrasyon oranının düşük olmasından kaynaklanıyor. Apple gibi markaların Çin'de satış/tercih oranı düşük. Kaldı ki ticaret açığı da bu yüzden ortaya çıkıyor.
Üstelik Çin dışı piyasaların, örneğin "Apple artık çok pahalı" demeye başlaması da işin içinden çıkılmaz hale getiriyor.
Bana kalırsa Amerika'nın başı Çin'le de Çin'siz de ağrıyacak. Dünya üzerindeki piyasalar ya daralıyor ya da ürüne doyuyor. Bu yüzden satışlar düşüyor. Evet, Apple gibi firmalar kar açıklamaya devam ediyor ama bunun nedeni ikinci cümlemin altında yatıyor ve uzun soluklu olmayacak.
Bu problemlerin hepsi Amerikan'ın Çin'deki penetrasyon oranının düşük olmasından kaynaklanıyor. Apple gibi markaların Çin'de satış/tercih oranı düşük. Kaldı ki ...
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Yanıtla +15
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arekamint 2 hf.
yürü be aslan parçası kim tutar seni
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SeKSandDoRT 2 hf.

bazı arkadaşlar ölümü görüp sıtmaya razı olmuşlar, neymiş çin bütün dünyanın başına bela olurmuş, amerika daha vicdanlıymış, kardeşim sen zayıfsan herkes sana musallat olur, sen sağlam güçlü diri isen esen rüzgar silkeler bi kendine gelirsin sallar geçer en fazla, çinin merhametindense ameriganın kazan kaldırması daha yeğdir gibi bir düşünce sözkonusu akıllarda, yok olmasın öyle birşey, bunların ikiside aynı pislik, çin kötü tu kakaysa, amerigada aynı bokun lacivertidir, yok ya ameriga uygur Türklerinin intikamını alıyor

çinde bugünlerin planı yapılmıştı,
donanimhaber.com/...
adamlar bekleyin görün diyorlar daha ne desinler, herşey hazır. ameriga ellerini ovuşturmaya başlayabilir
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DH Misafiri 2 hf.
Ya aklından zorun var yada sadece çine bakıyorsun. ABD çinin telefonundan fişleme yapamadığı için sorun çıkartıyor. ABD nin müslümanları hiç fişkemediğini IRAK 'ta, SURİYE deOrtadoğuda görmüyorsan müslümanlığın bir sorgula
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DH Misafiri 2 hf.
Evet ABD nin çok iyi bir dostu olduğunuz ortada. Hiç bir teröristi desteklemiyor. Ülkelere istediği zaman savaş açmıyor. Her ülkeyi karıştırmıştır. Her ülkeye yaptığı insanlıkdışı muameleyi en yakın suriye ve ırak 'ta görmeyenler acaba bunu da çin mi yaptı demeki. Demek ki dostluk seçimi menfaate dayalı. ABD dostı
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karayulun 2 hf. DH Misafiri
katılıyorum. yugoslavya, çekoslovakya, almanya, ırak, libya, suriye, afganistan........ bunları karıştıran-parçalayan kimler? çin mi?
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ymhaslaman 2 hf.
Haberin ana resmi cuk oturmuş.
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DH Misafiri 2 hf.
Person Of Interest izlemedin galiba hiç :D Bu arada Çindeki insan hakları ihlalleri ve diğer uygunsuzlukları dile getiren Avrupa İnsanhakları örgütü başkanına Şi Çiping'in bir sözü var "Bizde de ABD'de ve heryerde olduğu kadar demokrasi ve adalet var, biz sadece daha o ülkeler kadar iyi anlatamıyoruz."
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mcebi001 2 hf.
Çinlilerin yerinde olsam (oppo,vivo,xiaomi,meizu,zte..vs)ortak bi işletim sistemi kurar üst seviye cihazlar ve düşük fiyatla dünyaya yayardım hatta ülkeler güvensin diye ülke bazında admin sensin olayı yapardım bak o zaman ne ios ne android kalıyor...
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s_mail 2 hf.
kusura bakmayın ama iyi ki amerika var. her ne kadar kötü olsalar da bir çinden herzaman daha iyidir. düşünsenize kendi insanlarını fişleyen, müslümanlara yaptıkları ortada olan bir ülke süper güç olursa dünyada ki her müslüman fişlenir takip edilir yok edilir.
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eazzy 2 hf. s_mail
Her ülke fişliyor buna türkiye dahil .
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kenbalx 2 hf.
Bu mantıkla okadar açığı çıkan intel ve şuan masum gözüken amd de abd nin casusluğunu yapıyor. Onlarda bunları yasaklayıp kendi pc işlemcilerini yapsınlar da işlemci sektöründeki abd tekelini kırsalar.
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SeKSandDoRT 2 hf.

huawei yerinde olsam bende bu kadar rahat konuşurum, sonuçta android açık kaynak, kendi işletim sistemini yaparsın, yine .apk dosyaları çalıştırırsın, arm mimariside ingilizlerindi, o da halka açık japon şirketi softbanka geçti, huawei yi burada durdurabilecek güç göremiyorum, adamlar sonuçta kendi çiplerini de uzak doğuda döktürüyorlar, turupS
kendi ülkesinde apple ürünlerini üç katından aşağı maledemez, her türlü çine muhtaç, çin devletide ikisi arasında hangi tercihi yapar sizce. huawei sadece biraz alttan alıyor mevcut gidişat bozulmasın diye, iş başa düştü mü gereğinide yapar.
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karayulun 2 hf. SeKSandDoRT
sonuçta android denen uyduruk şey aslen linux. google kendi yapmış gibi gösterip ne kadar anırırsa anırsın. üstüne bir de gapps pakaetini zorla dayatmaya devam etmesi çinli üreticilerin lehine durumlar oluşturmaya devam edecek.
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