Huawei CEO'su, ABD'nin kendilerine çip satmamasının sorun olmayacağını söyledi

Huawei CEO'su Ren Zhenghei, Çinli şirketin ABD şirketlerinden çip almaya ihtiyacı olmadığını ve Donald Trump hükümetinin kısıtlamalarının büyümeleri üzerinde çok az etkisi olacağını iddia etti.

Gerilim durmadan tırmanıyor

Cumartesi günü Huawei’nin Shenzhen merkezinde Japon medyasına konuşan Zhenghei, Qualcomm veya diğer ABD tedarikçileri çip tedarik etmeyi bıraksa bile şirketinin "iyi" olacağını söyledi. Zhenghei, “Biz zaten bunun için hazırlanıyoruz. Huawei'nin büyümesi yavaşlayabilir, ancak sadece biraz.” ifadelerini kullandı. Açıklama, Washington'un Huawei'yi ticaret kara listesine almasından üç gün sonra geldi ve bu durum Huawei'nin ABD'de iş yapmasını oldukça zorlaştırıyor.

https://www.reuters.com/article/us-usa-huawei-tech-ren/huawei-founder-says-growth-may-slow-but-only-slightly-after-u-s-restrictions-idUSKCN1SO0PB

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ABD hükümeti, Çin'in en büyük şirketlerinden biri olan'nin ülke ve müttefikleri için casusluk yaptığını iddia ediyor. Çin hükümeti ise bu iddiaları temelsiz olarak nitelendirerek,. Daha önce bir başka Çinli şirket olan'nin de aynı sorunlardan muzdarip olması ve iflasın eşiğine kadar gelmesi, aynı durumun Huawei için de olup olmayacağına dair soru işaretleri barındırıyor. Ancakkurucusu Zhenghei konuya şu şekilde nokta koyuyor: "ABD’nin isteği üzerine yönetimimizi değiştirmeyeceğiz veya izlemeyi kabul etmeyeceğiz. Yasayı ihlal eden hiçbir şey yapmadık." Çin ve ABD arasındaki bu gerilimin daha ne kadarise merak konusu.