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Google kablosuz internet altyapısını gelişmekte olan ülkelere yayma planları yapıyor

5 yıl
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27
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google kablosuz internet altyapısını gelişmekte olan ülkelere yayma planları yapıyor

Hayatına arama motoru kategorisinde başlayan Google, şimdi internetin pek çok kategorisinde faaliyet gösteriyor. İşi genelde yazılım olan Google'ın fiber internet projesi ise uzun süredir takip ediliyor.

ABD'nin belirli bölgelerine fiber altyapı ile 1Gbps hızlarında internet erişimi sağlayan Google, kapsama alanını önümüzdeki yıllarda daha da genişletecek.

Wall Street Journal tarafından verilen bir habere göre, Google gelişmekte olan ülkelere de kablosuz internet hizmeti götürmenin planlarını yapıyor. Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgiler Güneydoğu Asya ve Afrika'da Sahra çölünün alt bölgeleri gibi yerlerde Google'ın kısmen veya tamamen kablosuz internet erişimi sağlayacağına işaret ediyor.

Gelişmekte olan ülkelerde genelde büyük şehirler dışında internete erişim pek mümkün olmuyor. Google hem kırsal alandaki insanlara internet hizmeti sunacak hem de büyük şehirlerdeki internet hızlarına da yatırım yapacak.

Henüz resmi bir teyit gelmese de programın çoktan başladığı belirtiliyor. Google açısından da oldukça önemli olan programda yerel operatörler ve servis sağlayıcılar da programda aktif rol oynayacak. Google hizmetin devamlılığı için iş modelleri geliştirecek.

Ayrıca Google, TV frekanslarından bazılarının ağ erişimine açılması gibi teknik konularda kanun düzenleyiciler ile de görüşme halinde. 

Proje kapsamında uydu internet, hava balonu tarzında yapılarla kırsal alana sinyal ulaştırma, WiFi ağları için ucuz Android telefonlar geliştirme şeklinde pek çok faaliyet yer alıyor.

Google yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt, gelecekte tüm dünyayı internet ile tanıştırmak istediklerini açıklamıştı. Firmanın yeni stratejisinin ilk örneği olan proje ile yaklaşık 1.5 milyar insan internetle tanışacak veya genişbant internete geçiş yapacak.

http://www.slashgear.com/google-plan-to-launch-wifi-networks-in-emerging-markets-will-connect-millions-24283593/ Yorum Yaz
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Farwynd 5 yıl en beğenilen
heyula07
Adamlar aç yemek bulamıyor. İnterneti ne yapsınlar. Ara sıra yeryüzüne in google. Dünya senin hayallerinden ibaret değil.

Peki bu aç insanları kurtaracak olan şey senin 2 senede bir attığın 5 tl'lik sms mesajın mı?
Bunun gibi ülkelerde bilgiye ulaşabileceğin tek kaynak internet.
heyula07Adamlar aç yemek bulamıyor. İnterneti ne yapsınlar. Ara sıra yeryüzüne in google. Dünya senin hayallerinden ibaret değil.Pek...
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alemburda34 5 yıl
Google Türkiye'ye gelde TTNET aklını başına getir. Yıl olmuş 2013 hala yalın internette yok telefon almazsan üstüne bunu ödersin şunu ödersin falan filan sözde bakınca yalın internet var vermediği hizmet için para istiyor telefon kullanmadığımda düşmesi gereken fatura yükseliyor şaka gibi :(
Google Türkiye'ye gelde TTNET aklını başına getir. Yıl olmuş 2013 hala yalın internette yok telefon almazsan üstüne bunu ödersin şunu ödersin falan filan sözde ...
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ycanatilgan 5 yıl
Ayrica ben hizmet g getirmesini demedim getirmez dedim
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j.sahin 5 yıl
Dovahkiin

Ramazan bayramı Türkiyenin bayramı falan değildir, Müslümanların bayramıdır. Türkiye lâik bir ülkedir, ne zaman şeriat ülkesi olduk?


Alıntı yaptıgın arkadasın fıkırlerını bende desteklemıyorum o konuda senınle aynı fıkırdeyım onlar Ramazana deger vermesın ya da doodle yapmasın zorun da degıller hızmet getırsınler se ısterız para kazanırlar bıze de teklonoji daha uyguna gelir aksını ıstemek gıbı batıl ve gerıcı ınanclarım yok.

Yalnız hatalı oldugun yer; sen inanmasan da ben ınanmasam da Ramazan Bayramı Türklerin de bayramıdır. Müslumanlara aıt olmas dogru ama Turkıye de cogunlukla musluman ve Türkiye laik diye Ramazan Bayramına sahip olamaz demek degıl. Biraz olsun degerlere sahıp cıkmak ıyıdır sız cıkmayabılırsınız hakkınız ama ben cıkarım ve benım bayramım sırf sız laiksınız dıye benım olmakdan cıkmayacak.

Laiksenız kendınıze laiksınız Cagdaslıkla laikligi karıstırmayın lutfen ıkımızde cagdasız belkı ama siz laiksenız ve laiklik benı dıger benımsedıklerımden mahrum edecekse bende muslamınım.
1 Yanıt Yanıtla
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ycanatilgan 5 yıl j.sahin
j.sahin
Dovahkiin

Ramazan bayramı Türkiyenin bayramı falan değildir, Müslümanların bayramıdır. Türkiye lâik bir ülkedir, ne zaman şeriat ülkesi olduk?


Alıntı yaptıgın arkadasın fıkırlerını bende desteklemıyorum o konuda senınle aynı fıkırdeyım onlar Ramazana deger vermesın ya da doodle yapmasın zorun da degıller hızmet getırsınler se ısterız para kazanırlar bıze de teklonoji daha uyguna gelir aksını ıstemek gıbı batıl ve gerıcı ınanclarım yok.

Yalnız hatalı oldugun yer; sen inanmasan da ben ınanmasam da Ramazan Bayramı Türklerin de bayramıdır. Müslumanlara aıt olmas dogru ama Turkıye de cogunlukla musluman ve Türkiye laik diye Ramazan Bayramına sahip olamaz demek degıl. Biraz olsun degerlere sahıp cıkmak ıyıdır sız cıkmayabılırsınız hakkınız ama ben cıkarım ve benım bayramım sırf sız laiksınız dıye benım olmakdan cıkmayacak.

Laiksenız kendınıze laiksınız Cagdaslıkla laikligi karıstırmayın lutfen ıkımızde cagdasız belkı ama siz laiksenız ve laiklik benı dıger benımsedıklerımden mahrum edecekse bende muslamınım.


Birincisi Google in 19 Mayisi kutlamak zorunda oldugunu soyleyen kim biz de Google kullanmak zorunda degiliz..

Ama hatali buldugun bolume katiliyorum
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j.sahin 5 yıl
heyula07
Adamlar aç yemek bulamıyor. İnterneti ne yapsınlar. Ara sıra yeryüzüne in google. Dünya senin hayallerinden ibaret değil.

Dogru soyluyor olabılırsın arkadasım ama bu adamlar hayır kurumu degıller, şirketler amcları dogrultusunda hareket ederler ve en cıkarsız hayır ıslerı bıle vergı ve benzeri mukellefiyetlerden kurtulmaktadır.
Ama yınede kınayamayız cunku yapmak zorunda da degıller. Yapmak zorunda oldukları tek sey teknolojiyi gelıstırmek yaymak buna zorunlu olmalarının sebebıyse para kazanmak ıstemelerı ıstıyorlarsa yapacaklar.
Ayrıca ınternetın gunumuzde ne kadar guclu bır etken oldugunu dusunursek yardım ve destek dısında tabı reklamıda unutmadan; kesınlıkle baska planları da vardır ama yıne de haklılar onlar bır sırket. İşleri para kazanmak vakıf degıller.
Umarım Turkıye de bu halkanın ıcınde olmasa dahı benzer ıletısım sırketlerı pıyasaya gırer para kazanır ama bizden ev basına dusen ıletısım masrafı duser. Hem onlar kazansın hem biz. Yoksa sadece TTnet Kazanır
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ycanatilgan 5 yıl
Bayramlarınıza birazcık değer verseydiniz sadece gelecek interneti düşünüp ağzınızın suyu akmazdı da bana hak verirdiniz. Mesaja eksi koyanlara yazıklar olsun.. Buyrun mesajı da sildim. Siz burada anca gelecek interneti düşünün..
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ycanatilgan 5 yıl
JohnLord1905
ycan00Google 19 Mayısı, 30 Ağustosu ve Ramazan Bayramını kutlamaktan bir Doodle yapmaktan aciz. Türkiyeye internet mi getirecek? Googleı kınıyorum inadına Firefox ve Yandex kullanıyorum
Ramazan bayramı kutlamadı diye internet getirmesin Türkiyeye senin düşüncene ....

Akıl var mantık var Türkiye'nin en önemli bayramını kutalama kadar türkiye'yi önemsemiyor da internet getirecek.
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Ceqa 5 yıl
gelişmekte olan ülkelerin başını çekiyoruz 30-40 yıldır o kategorideyiz bize gelsinler
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Rajeesh 5 yıl
google street arabalarıyla wifi bilgilerini çaldıkları yetmemiş, tamamen ele geçirecek milletin internetini vay anasını
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Tekno moomce 5 yıl
5 mbt free bedava verecekler ise gelsinler bi dakika durmama bunlar ile 3 mbt 64 lira vermekte keriz yerine konmaktan bıktım beğenmeyenler olabilir ama nedenlerini de yazsınlar da bilelim ADSL pahalılık sırasında birinciyizi hız gelince sonunucuyuz upload falan boş ver daha fiber diyip deyip sınırsız paketleri 118 liraya satıyolar el insaf elin BG elin amerikalsı en iyi bağlantıyı en ucuza alıyo biz rekabet hiç yok
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SEO-Uzmanı 5 yıl
türkiye'ye gel desen, gider afrikada wimax denemesi yapar bu google ! :E
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darkaura 5 yıl
heyula07
Adamlar aç yemek bulamıyor. İnterneti ne yapsınlar. Ara sıra yeryüzüne in google. Dünya senin hayallerinden ibaret değil.

neden aclar yemek bulamiyorlar peki? hic bunu dusundunuzmu. avrupa, amerika, cin ayni kalitede toprakdan 10larca kat daha fazla yiyecek uretebilirken afrika bunu niye basaramiyorda goz gore gore aclikdan oluyor? cevap basit geri kaldiklari icin. halki cahil oldugu icin. cahil olduklarindan 3 parca elmasi almak isteyen dis guclerin oyununa kolayca gelip hic bitmeyen ic savaslarla tum kaynaklarini tuketiyorlar. acligin fakirligi ilaci egitimdir, bilgidir. ve bilgiye ulasmanin en hizli etkili yoluda internetir. google bunun bilincinde. ama sadaka anlayisinda olan sen ve senin gibi yoneticilerimiz saniyorsunuzki ramazandan ramazana somaliye yardim gondermekle aclik biter. ayni anlayistandirki bu ulkede internet bu kadar pahali, bu kadar agir vergilere tabi. cunku google in gordugunu gormekden acizsiniz.
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alemburda34 5 yıl
Google Türkiye'ye gelde TTNET aklını başına getir. Yıl olmuş 2013 hala yalın internette yok telefon almazsan üstüne bunu ödersin şunu ödersin falan filan sözde bakınca yalın internet var vermediği hizmet için para istiyor telefon kullanmadığımda düşmesi gereken fatura yükseliyor şaka gibi :(
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