Google kablosuz internet altyapısını gelişmekte olan ülkelere yayma planları yapıyor





Hayatına arama motoru kategorisinde başlayan Google, şimdi internetin pek çok kategorisinde faaliyet gösteriyor. İşi genelde yazılım olan Google'ın fiber internet projesi ise uzun süredir takip ediliyor.





ABD'nin belirli bölgelerine fiber altyapı ile 1Gbps hızlarında internet erişimi sağlayan Google, kapsama alanını önümüzdeki yıllarda daha da genişletecek.





Wall Street Journal tarafından verilen bir habere göre, Google gelişmekte olan ülkelere de kablosuz internet hizmeti götürmenin planlarını yapıyor. Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgiler Güneydoğu Asya ve Afrika'da Sahra çölünün alt bölgeleri gibi yerlerde Google'ın kısmen veya tamamen kablosuz internet erişimi sağlayacağına işaret ediyor.





Gelişmekte olan ülkelerde genelde büyük şehirler dışında internete erişim pek mümkün olmuyor. Google hem kırsal alandaki insanlara internet hizmeti sunacak hem de büyük şehirlerdeki internet hızlarına da yatırım yapacak.





Henüz resmi bir teyit gelmese de programın çoktan başladığı belirtiliyor. Google açısından da oldukça önemli olan programda yerel operatörler ve servis sağlayıcılar da programda aktif rol oynayacak. Google hizmetin devamlılığı için iş modelleri geliştirecek.





Ayrıca Google, TV frekanslarından bazılarının ağ erişimine açılması gibi teknik konularda kanun düzenleyiciler ile de görüşme halinde.





Proje kapsamında uydu internet, hava balonu tarzında yapılarla kırsal alana sinyal ulaştırma, WiFi ağları için ucuz Android telefonlar geliştirme şeklinde pek çok faaliyet yer alıyor.





Google yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt, gelecekte tüm dünyayı internet ile tanıştırmak istediklerini açıklamıştı. Firmanın yeni stratejisinin ilk örneği olan proje ile yaklaşık 1.5 milyar insan internetle tanışacak veya genişbant internete geçiş yapacak.

http://www.slashgear.com/google-plan-to-launch-wifi-networks-in-emerging-markets-will-connect-millions-24283593/