Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LCD Soundsystem’dan ilginç bir VR deneyimi

Uzun bir aradan sonra yeniden müzik dünyasına dönen LCD Soundsystem, American Dream adındaki yeni albümünde ilginç bir sanal gerçeklik deneyimine imza atıyor.
1 yıl
1,2b
1
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2000’li yıllarda elektronik dans müzikleriyle kendisine has bir hayran kitlesi oluşturan LCD Soundsystem, 2011 yılında müzik kariyerine nokta koymuştu. Ne var ki grup tekrar toplandı ve geçen yıl yeniden stüdyolara döndü.  American Dream albümü ilginç bir VR deneyimine sahip.

3 boyutlu dans

Grup albümdeki Tonite şarkısı için Google Data Arts ekibiyle iş birliğine gitmiş. Dance Tonite adındaki proje kullanıcıları dans partisinin içerisine dahil ediyor. Kullanıcılar ister normal bir şekilde isterse de sanal gerçeklik gözlükleriyle partinin tadını çıkarıyor.

Ayrıca Bkz. "“Apple, derinlik algılama konusunda Qualcomm’un 2 yıl önünde”"

Şarkı boyunca ekranda dans eden 3 boyutlu nesnelerin olduğu odalar sırasıyla geçiyor. Odaların birisine tıklayarak dansçılara dahil oluyorsunuz. Gözlük olmadan uzaktan bakıyormuş gibi dansçıları izliyorsunuz. Daydream veya HTC Vive gibi gözlüklerle ise dansçılardan birisi oluyor ve 360 derece tecrübe yaşıyorsunuz.

Eğer odayı kapsayabilen bir sanal gerçeklik kaskınız varsa ve kayıt yapabiliyorsanız kendi yaptığınız 16 saniyelik dansı projeye ekleyebiliyorsunuz. Dansınızda kafanız bir koni, kontrolcülerde silindir şeklini alıyor. Kullanıcılar kendilerini ekledikçe odaların sayısı da artıyor. İstenirse kullanıcı kendisini 10 kere tekrar ediyor ve bir odada sadece kendisinin dans figürleri oluşuyor. Grup projenin teknik detaylarını ve kaynak kodlarını da paylaşmış.


 

https://www.theverge.com/2017/8/22/16179476/lcd-soundsystem-vr-experience-dance-tonite Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Black Mirror'ın 4. sezonundan ilk fragman yayınlandı 1 yıl Google kullanıcılara depresyon testi sunuyor 1 yıl Kötü haber: HTC ya satılacak ya bölünecek 1 yıl Yıkım oyunu Colossatron: Massive World Threat bu hafta ücretsiz 1 yıl Chrome'a web sitelerinin sesini kalıcı olarak kapatabileceğiniz özellik geliyor 1 yıl ViewSonic VX2475S 4K monitör incelemesi "4K Fiyat/Performans monitörü" 1 yıl Türk Telekom'dan Türklere özgü klavye: Tambu 1 yıl Apple CEO'su Tim Cook'un cebindeki telefon iPhone 8 mi? 1 yıl Türk Telekom'da hisse satışı iddiası: Kamu kurumu alıcı olabilir 1 yıl Huawei'den Samsung'a gönderme: Çift kamera ailesine hoşgeldiniz! 1 yıl AMD Radeon RX Vega stok sıkıntısı Ekim ayına kadar sürecek 1 yıl Galaxy Note 8'in pilinin küçük olmasının sebebi belli oldu 1 yıl Apple'dan İran'a yaptırım: Popüler uygulamalar App Store'dan kaldırıldı 1 yıl Samsung'un veliahtına 5 yıl hapis cezası 1 yıl Samsung'dan Galaxy Note 8'e özel alkantara kılıf 1 yıl Türkiye'nin terörle mücadelesini anlatan oyun: Soldier of the Universe 1 yıl Google Pixel 2'nin tanıtılacağı tarih belli oldu 1 yıl Başbakan: Rusya ile S-400 alımı için anlaşmaya vardık 1 yıl Samsung Gear Sport göründü 1 yıl Intel, WiFi AC yongalarını işlemcilerine entegre ediyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN LCD Soundsystem’dan ilginç bir VR deneyimi Sonraki KFC tavuk pişirmeyi VR ile öğretiyor 1 yıl CIA'in eski ajanından ilginç kampanya: Twitter'ı satın al, Trump'ı sustur 1 yıl Xbox Game Pass Türkiye’de 1 yıl Harley Quinn ve Joker'i bir araya getirecek film için hazırlıklar başladı 1 yıl Estonya kendi dijital parasını çıkarıyor: Estcoin 1 yıl HTC'den Android Oreo müjdesi geldi 1 yıl Daha ucuz Samsung Galaxy Note 8 yolda 1 yıl Linksys ve Rivet Networks’ten oyunculara özel router 1 yıl Facebook uygulamasına 360 derece fotoğraf çekme yeteneği geldi 1 yıl Yeni Apple patentleri gelecek iPhone'larda Apple Pencil desteği olabileceğine işaret ediyor 1 yıl Samsung Bixby hoparlörü doğrulandı 1 yıl NuTonomy Singapur'da otonom taksi hizmeti sunacak 1 yıl Apple etkinliği için 12 Eylül iddiası 1 yıl Samsung Galaxy Note 8 detaylı ön inceleme: Merak edilen her şey! 1 yıl Samsung Galaxy Note 8 ile çekilmiş fotoğraflar 1 yıl Nikon D850 sahneye çıktı: 45.7 megapiksel sensör ve 4K video desteği 1 yıl iPhone 8'in 512GB'lık depolama seçeneği olabilir 1 yıl Microsoft kendi yapay zeka altyapısını geliştiriyor 1 yıl Tesla Model 3'ün aero jantları %10'a varan verimlilik sağlıyor 1 yıl Hollanda'nın havaalanları tamamen yenilenebilir enerjiden güç alacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim