LCD Soundsystem’dan ilginç bir VR deneyimi

2000’li yıllarda elektronik dans müzikleriyle kendisine has bir hayran kitlesi oluşturan LCD Soundsystem, 2011 yılında müzik kariyerine nokta koymuştu. Ne var ki grup tekrar toplandı ve geçen yıl yeniden stüdyolara döndü. American Dream albümü ilginç bir VR deneyimine sahip.

3 boyutlu dans

Grup albümdeki Tonite şarkısı için Google Data Arts ekibiyle iş birliğine gitmiş. Dance Tonite adındaki proje kullanıcıları dans partisinin içerisine dahil ediyor. Kullanıcılar ister normal bir şekilde isterse de sanal gerçeklik gözlükleriyle partinin tadını çıkarıyor.

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Şarkı boyunca ekranda dans eden 3 boyutlu nesnelerin olduğu odalar sırasıyla geçiyor. Odaların birisine tıklayarak dansçılara dahil oluyorsunuz. Gözlük olmadan uzaktan bakıyormuş gibi dansçıları izliyorsunuz. Daydream veya HTC Vive gibi gözlüklerle ise dansçılardan birisi oluyor ve 360 derece tecrübe yaşıyorsunuz.

Eğer odayı kapsayabilen bir sanal gerçeklik kaskınız varsa ve kayıt yapabiliyorsanız kendi yaptığınız 16 saniyelik dansı projeye ekleyebiliyorsunuz. Dansınızda kafanız bir koni, kontrolcülerde silindir şeklini alıyor. Kullanıcılar kendilerini ekledikçe odaların sayısı da artıyor. İstenirse kullanıcı kendisini 10 kere tekrar ediyor ve bir odada sadece kendisinin dans figürleri oluşuyor. Grup projenin teknik detaylarını ve kaynak kodlarını da paylaşmış.



