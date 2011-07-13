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Google sözünü tuttu; Android Market yenilendi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Google, geliştiriciler konferansı I/O'da verdiği sözü tutarak Android Market'i başta arayüzünde olmak birçok alanda yeniledi.

Android 2.2 ve üzeri versiyonları destekleyen yeni Market, gelişmiş arayüzü ile kullanıcıların uygulamalara daha rahat erişebilmelerine ve uygulamalar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarına imkan verirken; "Editörün Tercihi" gibi daha fazla sıralama kriterlerini kullanıcılara sunuyor. Fakat bu iyileştirmelerin yanı sıra yeni Market'te en dikkat çeken yenilik ise elektronik kitap satın alınabilmesine ve film kiralanabilmesine imkan verilmesi. Kullanıcılar bu iki yeni hizmet sayesinde tıpkı uygulama satın alır gibi, elektronik kitap bölümünden istedikleri içeriği satın alabilirken; film bölümünden ise 1,99 dolardan başlayan fiyatlarla istedikleri filmleri kiralayabilecekler.


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NowOrN3wer 8 yıl
Yeni marketten uygulama indiremiyorum root tan dolayimi .s
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SaatliBomba 8 yıl
güzel olmuş
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NowOrN3wer 8 yıl

NowOrN3wer
Yeni marketten uygulama indiremiyorum root tan dolayimi .s

Tekrar yukledim duzeldi=)
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alito 8 yıl
güzel fakat biraz ağır çalışıyor gibi. sanırım güncellemelerle düzeltilir
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DemirKipi 8 yıl
Denemek lazım. Teşekkürler.
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I want to play a game 8 yıl
Bize herşey böyle avrupa ya çıkar 3-5 ay sonra bize ancak gelir


galiba yaya geliyor yada bisiklet ile
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wentworthscofield 8 yıl
müthiş özellikler eklenmiş google'ın yaptıkları gerçekten takdire şayan
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DH Misafiri 8 yıl
windows phone 7 menülerine benzemiş...
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positroN 8 yıl
google hep boyle sanki amerika'dan kargoyla gelecek market. bizde niye yok?
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aceleciburak 8 yıl
aslında bu market güncellemesinin güncelleme boyutundan çok üreticileri biraz zorlama yoluda var çünkü donanımı yeten ama hala 2.1 eclair sürümünde kalan telefonlar bi çok üreticide mevcut google bu sayede üreticilerin üzerine giderek sürüm yükseltmelerini sağlayacak 18 ay kuralının yanında bide market güncellemesi yakında hıssedilir şekilde telefonların güncellenmesine neden olacaktır
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yunuss.10 8 yıl
Çok güzel olmuş
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mattboy 8 yıl
Bu marketin kendini güncellemesi gerekmez mi? Tanıtımını Nexus S ile yapmışlar ama hala Root lu Nexus S güncellemeyi almıyor.. Bi de şu Youtube u çözseler artık...
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kirmizibulten 8 yıl
buradan indirebilirsiniz:

filesonic.com/...
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leventalpsal 8 yıl
Çok güzel olmuş ama hala bazı uygulamalara erişilemiyor...
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Bl00dyHell 8 yıl
Arayüz hoş duruyor gerçekten


jibe
Türkiyede ki şu paralı uygulama olayını çözsünler önce üvey evlat muamelesi görüyoruz.


O Google'ın suçu değil bizim devletin suçu, Google vergi vermeyi de kabul etti ama hala ses seda yok bizim devletten.

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jibe 8 yıl
Türkiyede ki şu paralı uygulama olayını çözsünler önce üvey evlat muamelesi görüyoruz.
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erdem_zeus 8 yıl
Denemek isteyenler için

db.tt/...
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alito 8 yıl
ne zaman gelecekki bu? ben hala göremedim.
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