Google sözünü tuttu; Android Market yenilendi

Google, geliştiriciler konferansı I/O'da verdiği sözü tutarak Android Market'i başta arayüzünde olmak birçok alanda yeniledi.

Android 2.2 ve üzeri versiyonları destekleyen yeni Market, gelişmiş arayüzü ile kullanıcıların uygulamalara daha rahat erişebilmelerine ve uygulamalar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarına imkan verirken; "Editörün Tercihi" gibi daha fazla sıralama kriterlerini kullanıcılara sunuyor. Fakat bu iyileştirmelerin yanı sıra yeni Market'te en dikkat çeken yenilik ise elektronik kitap satın alınabilmesine ve film kiralanabilmesine imkan verilmesi. Kullanıcılar bu iki yeni hizmet sayesinde tıpkı uygulama satın alır gibi, elektronik kitap bölümünden istedikleri içeriği satın alabilirken; film bölümünden ise 1,99 dolardan başlayan fiyatlarla istedikleri filmleri kiralayabilecekler.