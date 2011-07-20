Google tanınmış kişilere yönelik doğrulanmış Google+ profil sistemini başlatıyor

Google, sosyal ağı Google+’a çok güveniyor hiç bir yazılımında olmadığı kadar destek veriyor. Henüz davetiye sistemi ile çalışmasına rağmen çok büyük ilgi gören Google+ için ilk güncellemelerini yayınlayan Google ardından işletmelere yönelik profil hizmetini başlatmıştı.





Facebook ile farklı özelliklerde bir sosyal ağ olmak istediğini dile getiren Google bu kez yine bir başka sosyal ağdan esinlendi.





CNN, henüz üç haftalık olan yeni sosyal ağın Twitter benzeri bir hesap doğrulama planını hayata geçireceğini bildirdi. Bilindiği gibi Twitter’da ünlü kişiler veya devlet adamları için doğrulanmış hesaplar kullanılıyor.





Doğrulanmış hesap için Twitter’a birtakım resmi belgeler gönderilmesi gerekiyor. Böylece bu hesabın sahte değil gerçekten o kişiye ait olduğu anlaşılıyor. Hesabın sağ tarafında ise yeşil bir onay simgesi görünüyor.





Google+ da buna benzer bir kimlik doğrulama sistemini kendi içinde kullanacak. Hollywood danışmanı ve sosyal ağ trendleri uzmanı Brett Schulte, Google’ın hesabını doğrulatmak isteyen ünlülerden ehliyet fotokopilerini fakslamalarını isteyebileceğini söylüyor.





Google bu konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken henüz Google+ ile ilgili herhangi bir detay açıklamak istemediklerini ancak ileride çok daha fazla yeniliğin Google+’a geleceğini belirtiyor.





Kullanıcı sayısı 10 milyonu aşan Google+’ın ilk günlerinde, Google başkan yardımcısı Vic Gundrota hayranlarıyla bir videolu görüşme yapmıştı. Yaygın kullanıma geçtikten sonra Google+’a çok fazla tanınmış kişinin katılacağı tahmin ediliyor.