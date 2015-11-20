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Google, telif hakkı mücadelesi için bazı YouTube kullanıcılarına yardım edecek

İnternet yayıncılığında telif hakkı büyük bir sorun. Ne kadar özgün olursa olsun içerikler telif hakkı kanunlarına kurban gidebiliyor. Google bu konuda kullanıcısının yanında yer alıyor.
3 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Google, telif hakkı mücadelesi için bazı YouTube kullanıcılarına yardım edecek


YouTube üzerinde video paylaşımı yapmak zaman zaman bunaltıcı olabiliyor. Emek harcanarak özgün şekilde oluşturulmuş bir video, telif hakkı sahipleri tarafından şikayet edilebiliyor. Bu durumda kullanıcının büyük bir mücadele vermesi gerekiyor. 

Google, gerçekten özgün kriterlere göre videolarını hazırlamış ancak telif hakkı kanunlarına dayanarak platformdan kaldırılma talebi almış kullanıcıların hakkını korumaya hazırlanıyor. Google'ın hamlesinin dijital haklar savunucusu EFF vakfının bir süre önce yaşadığı bir problemin ardından gelmesi dikkat çekti.
EFF, geçtiğimiz haftalarda oğlunun Prince’e ait Let’s Go Crazy parçasında ilgi çekici 29 saniyelik dansını YouTube üzerine yüklemesinin ardından Universal Studios'un telif hakkı şikayetine maruz kalan bir kullanıcıyı savunmuş ve haklı bulunmuştu.

Google yeni politikasına göre, özgün ve adil kullanım şartları içerisinde hazırlanmış videolar, kullanıcısının onayı alınarak YouTube telif hakkı bölümünde yayınlanmaya devam edecek. Bu süre içerisinde ABD'de videoya telif hakkı ihlali davası açılırsa tüm mahkeme masrafları da karşılanacak.

Google bu kararı, üretken içeriklerin önünün kesilmemesi ve bu özgün içerikleri kullanan şirketlerin zarar görmemesi için aldığını belirtiyor. Ayrıca zaman zaman telif hakkı kanunlarının kötü niyetli ve siyasi amaçlar uğruna yorumlandığını savunanlar da mevcut. 

Google şimdiden hakkında şikayetler olan bir grup özgün videonun listesini yaptı ve mahkemede bu videoları savunacak. Google'ın bu hamlesi ile özgün içerik konusunda kullanıcıların cesaret kazanacağı düşünülüyor. 

http://www.theguardian.com/technology/2015/nov/19/google-youtube-copyright-lawsuits-fair-use-dmca Yorum Yaz
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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DH Misafiri 3 yıl
Merhaba,ben ve bir kaç arkadaşım Hukuk,Türkçe,Matematik,Tarih ve Bilişim gibi dersler üzerine kpss sınavına hazırlananlar ve aöf ögrencileri için bildiklerimizi anlatmak istiyoruz youtube kanalımızda ancak kafamıza takılan şey,biz kendi özgün ders notlarımızı da paylaşacağız ama bunun yanında Milli egitim ders kitaplarını veya herhangi bir yardımcı kaynak kitapı kaynak olarak kullanırsak telif hakkı sıkıntısı yaşanır mı ?Bilen varsa ve açıklarsa mutlu olurum.Ve umarım konuyu dogru yere açmışımdır :D Şimdiden teşekkür Allah'a emanet olun.
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Patren 3 yıl
youtube en cok para kazanan kisiler her zaman spamcilardir
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