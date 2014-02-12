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Google, yakında üreticileri en yeni Android sürümünü kullanması için zorlamaya başlayabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, yakında üreticileri en yeni Android sürümünü kullanması için zorlamaya başlayabilir


Google'ın 512MB RAM seviyesine kadar destek sunabilen Android 4.4 KitKat sürümü ile ekosistemdeki bölünmüşlük probleminin ortadan kalkacağı umut edilmişti. Ancak halen önceki sürümler ile piyasaya sürülen akıllı telefonlar, Google'ı harekete geçirmiş gibi görünüyor.

Firma içerisinden sızdırılan bilgilere göre Google'ın resmi mobil hizmetlerine cihazlarında yer vermek isteyen üreticiler en son Android versiyonları ile satışa sunmak zorunda kalacak. Google'ın bu aydan itibaren Android 4.2 öncesi sürüm taşıyan yeni cihazlara kesinlikle sertifika vermemeyi planlıyor. 

Nisan ayı sonrasında Android 4.3 öncesi yeni cihazlara sertifika verilmeyecek. Tarihler 31 Temmuz'u gösterdiğinde ise Android 4.4 öncesi yeni cihazlar sertifika alamayacak.

Google'ın bu sertifika onay sürecini 9 ay ile sınırlandırdığı belirtiliyor. Yani yeni bir Android sürümü yayınlandıktan 9 ay sonra bir önceki sürüme sahip yeni cihazlar üzerinde Google servislerine onay verilmeyecek.

Google'ın bu değişiklik ile yeni piyasaya çıkan bir Android cihazının en fazla iki versiyon geride olmasını sağlamak istediği konuşuluyor. Ancak ucuz cihazlar için bu kıstasın üç versiyon gerisine uzatılabileceği de belirtiliyor. Güncelleme verme konusunda ise bir girişim mevcut değil. 

http://www.androidauthority.com/google-oem-force-344372/ Yorum Yaz
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time58 5 yıl en beğenilen
Google önce kendisi galaxy nexus a 4.4 versin, ki bu da sadece ram miktarı 512 olanlar için yeter demek çok mümkün değil, eski telefonların birçok donanım parçaları anyı zamanda 4.4 için uygun driver desteği alması lazım ki stabil olsun.
Google önce kendisi galaxy nexus a 4.4 versin, ki bu da sadece ram miktarı 512 olanlar için yeter demek çok mümkün değil, eski telefonların birçok donanım parç...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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OverClocK1ng 5 yıl
Bence tüm hepsinin 4.4 e geçmesi lazım. Piyasadaki güçlü telefonlar zaten 4.4 e uygun.
Güçlü olmayanlar ise zaten daha uygun. Zira 512 RAM'li cihazlarda eski sürümler daha yavaş. ART ile gelen 4.4 te ise ART sayesinde uygulamalar çok daha hızlı çalışıyorlar. Dolayısıyla telefon da daha hızlı çalışıyor.
Bence eski, yeni ne varsa hepsinin 4.4 e yükselmesi ve aynı ekosistemi kullanmaları lazım...
Bence tüm hepsinin 4.4 e geçmesi lazım. Piyasadaki güçlü telefonlar zaten 4.4 e uygun.Güçlü olmayanlar ise zaten daha uygun. Zira 512 RAM'li cihazlarda eski...
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ConCarnage 5 yıl
androidin düşük ram,işlemci ile çok daha stabil olması için dalvik denen saçmalıktan kurtulması gerekir. sistem tamamen emulator gibi çalışıyor.
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Part Of The Nature 5 yıl
Bizim razr a 4.4 gelse ne super olur valla. 2 sene daha degistirmem telefonu :)
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yhackup 5 yıl
güzel haber bu telefon firmaları çalışsınlar biraz o kadar para veriyoruz

edit;

ama bence telefon firmaları bunu yapmazlar çünkü halen bazı bilgisi olmayan vatandaşlar sırf güncelleme gelmeyecek diye telefon değiştiriyor bunu firmalar biliyor amiral gemilere verirler ama ara telefonlar alamaz diye tahmin ediyorum
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paldov 5 yıl
arayuze ekleyecegimiz programlari biz sevelim o bile yeter.
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assasin34 5 yıl
ios'tanda biktik androidden de..wp8 lumia 1020 aldim rahat ettim.8.1 guncellemesi ile zaten buyuk sicrama yapacak.kirk parcaya bolunmus android artik tat vermiyor.guncelleme bekle yok efendim olmadi rom at..bosver gitsin.
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R3PL4C3R 5 yıl
ART demisinizde 4.4.2'de uygulamalar halen Dalvik kullaniyor.ART pasif olarak duruyor.Siz gelistirici secenekleri falan filan kurcalayip bisi yapmadiginiz surece Dalvik kullaniliyor.
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SPaCeLoRD 5 yıl
512 mb ram kitkat 4.4 'ü kaldıracaksa, firmalar neden pc de olmayan 3 gb 4 gb ram koymaya başladı :) şehir efsanesi gibi bişeydir bu 512mb lık telefona 4.4.
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ardarda45 5 yıl
bu devirde eğer paran varsa Android'de htc alacaksın en azından güncelleme konusunda milleti salak yerine koymuyorlar...
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silver0021 5 yıl ardarda45
ardarda45

bu devirde eğer paran varsa Android'de htc alacaksın en azından güncelleme konusunda milleti salak yerine koymuyorlar...

Htc geçen yılın one x'e guncelleme dahi vermiyor sen neyden bahsediyorsun. Htcde aynı sonyde lg de. Bir tek samsung amiral modellerinin arkasinda fazladan duruyor. Ha napiyor telefonun en son stabil sürümünü yayinliyor ve daha fazla eline yüzüne bulastirmadan çekiliyor. Bu konuda doğru yaptığını düşündüğüm bir sirket.
htc ise onceleri destek konusunda cok iyiydi htc evo 3d ye emegi gecmistir ancak htc one x verilen destegini kesecegini bildiren htc benim için bitmiştir. One x bu sonu haketmiyordu.


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okan_cehapelioglu 5 yıl
hadi bakalım
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furkann20 5 yıl
Bu androide 16 gb ram bile taksan yine kasılır, bi cacık olmaz bu sistemden...
Hiçbir zaman markalar ve modeller arasındaki android sürümlerinin farkları azalmayacak.... Binbir çeşit dandroid..
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alp0007 5 yıl
Google yeni sürümleri eski cihazlara uyumlu çıkartsa sorun büyük ölçüde çözülür.
Saf android çok çirkin.
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Das Boot 5 yıl
Yerinde bir karar, fakat geç alınmış bir karar.
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GetSomeRest 5 yıl
Bence güncellemeyi üreticiler değil google sağlamalı. Her firma ayrı ayrı yazılımcı çalıştıracağına sadece google uğraşmalı bu işlerle. Ekstra uygulamalar olmadan saf android olsa bile kimse itiraz etmez.
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