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Google, yapay zekanın etik anlayışını ve topluma etkisini araştıracak

Google'ın yapay zeka araştırma birimi olan DeepMind, yapay zekanın topluma olan etkilerini ve etik anlayışını keşfetmek için Etik ve Toplum isimli yeni bir ekip kurdu.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Her ne kadar günümüzde toplum hayatında yapay zeka izlerine belirgin bir şekilde rastlamasak da yapay zeka uzmanlarına göre ilerleyen yıllarda yapay zeka teknolojisi hayatımızın bir parçası haline gelecek ve yapay zeka iş yükünün büyük bir kısmını üstlenecek. Tabi bu süreçte yapay zekanın insanlığa katkı sunmanın yanında, insanların işini elinde alma örneğinde olduğu gibi toplumda derin etkiler yaratması kaçınılmaz olacak. Yapay zekanın toplumda yaratacağı etkileri ve sahip olacağı etiği keşfetmek isteyen Google'ın yapay zeka birimi Deepmin ''Etik ve Toplum'' ekibini kurdu.

Yapay Zekanın Kontrol Altında Tutulması Amaçlanıyor  

Yapay zekanın sadece yüksek etik standartlarına sahip olması durumunda insanlığa katkı sunabileceğini açıklayan DeepMind, teknoloji uzmanlarının ''çalışmalarının etiği ve sosyal etkileri için'' sorumluluk almaları gerektiğine inanıyor. Hatırlayacağınız üzere Elon Musk ve Alibaba CEO'su Jack Ma gibi isimler yapay zekanın insanlığa felaketler getirebileceğine dikkat çekmişti. Bu tehlikelerin farkında olan ve şimdiden önlemini almak isteyen DeepMind, ''tüm yapay zeka uygulamalarının insan kontrolü altında kalması ve insanlığa fayda sunması'' için hareket edeceklerini belirtiyor.
DeepMind'da aslında 8 kişilik bir takım yapay zekanın topluma olan etkileri üzerinde yaklaşık 18 aydır çalışmalar yürütüyordu. Etik ve Toplum ekibinde ise hem çalışan sayısı artacak hem de incelenen konuların kapsamı genişleyecek. Önümüzdeki yıl yaklaşık 25 kişilik bir ekip haline gelmesi planlanan Etik ve Toplum ekibi; gizlilik, şeffaflık ve adalet, ekonomik etkiler, kontrol ve hesap verebilirlik, yapay zekanın risklerini yönetme, yapay zekanın ahlakı ve değerleri ile yapay zekanın küresel sorunları çözme şeklini ele alacak.
Tabi yapay zekanın teknoloji dünyasında getirdiği yeniliklerle birlikte toplumu nasıl şekillendireceğini de keşfetmek son derece önemli. Bu anlamda, Etik ve Toplum ekibiyle önemli bir rol üstlenen DeepMind, bütün teknoloji dünyasını benzer hamleler atmaya davet ediyor. Daha önce de Yapay Zeka Etik Kurulu ve Topluma Fayda Sağlamak için Yapay Zeka Ortaklığı gibi oluşumlarla yapay zekanın etkileri meselesini ele alan DeepMind bu faaliyetleri ile yapay zeka teknolojilerinin Google için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. 

https://deepmind.com/blog/why-we-launched-deepmind-ethics-society/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 1 yıl
memur zihniyetine göre
icra memurunun yaptığı iş ; işin gereği etiktir !
emir demiri keser zihniyeti ne kadar etik !?
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Morichannnn 1 yıl
Ne yapayım zekaymış kardeşim bu seneyi Yapay Zeka senesi ilan etmeleri gerekiyor. Şu an reklamdan başka birşey değil daha olgunlaşması lazım.
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