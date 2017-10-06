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Facebook, Türkiye'de seçim çalışmalarına erken başladı

Türkiye'deki kullanıcıların sahte haberleri tespit etmesi için ipuçları paylaşan Facebook, bugün gazetelere tam sayfa reklam vererek kullanıcıları bilgilendirmeye başladı.
1 yıl
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16
sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Son dönemde ABD'deki başkanlık seçiminde yaşanan yalan haber propagandaları ile gündeme gelen sosyal medya devi Facebook, bu yılın başından beri Almanya ve Fransa tarafından dikkatle takip ediliyordu. Almanya ve Fransa, ülkede gerçekleşen seçimler öncesinde sahte ve kamuoyunu yanıltabilir nitelikte olan haberlerin Facebook'ta yayılmaması için platformu epey zorlamış ve sonucunda Facebook yeni mekanizmalar kullanmak zorunda kalmıştı. Yalan haberlerin tespiti için önemli yayıncılarla anlaşmalar yapan şirket ayrıca Almanya'nın önde gelen gazetelerine toplam 50.000€ değerinde reklam vererek Facebook kullanıcılarıyla haberlerin doğruluğuna ilişkin ipuçları paylaşmıştı. 


Ülkemizde de 3 Kasım 2019 tarihinde yapılması planlanan genel seçimler ve başkanlık seçimi için Facebook benzer bir uygulamayı hayata geçirdi. Asılsız haberlerin tespiti konusunda Kadir Has Üniversitesi ile birlikte çalışan Facebook, "Asılsız Haberleri Tespit Etmek İçin İpuçları" başlıklı makalesini dün Türkiye'deki kullanıcılara sundu. Makale ülkemizdeki 44 milyon Facebook kullanıcısının, haber kaynağının başında yer alırken kullanıcılara haberlerin gerçek ya da sahte tespit etmeye yönelik ipuçları veriliyor. 


Asılsız Haberleri Tespit Etme Yöntemleri 

Şirket bugün ise çalışmasını bir adım daha ileri taşıdı. Platformdan yayınlanan 10 maddelik ipuçları listesini daha çok kişinin görmesini isteyen Facebook, bugün gazetelere tam sayfa reklam vererek ipuçlarını gazete okurlarıyla paylaştı. "Başlıklara şüpheyle yaklaşın", "kaynağı araştırın", "fotoğrafları gözden geçirin" gibi maddelerle kullanıcılara, sahte haberlerin nasıl ayırt edilebileceğini aktaran Facebook, görünen o ki ABD'de yaşanan süreçten önemli dersler çıkarmış. 


Şirketin geçtiğimiz aylarda diğer ülkelerde kullanmaya başladığı sahte haber tespit araçlarını göz önünde bulundurursak ilerleyen dönemlerde seçimlere kalan süre azaldıkça ülkemizde de benzer araçların kullanıcıların güvenilir haberlere erişimini sağlamak adına kullanılabileceğini söyleyebiliriz.

Facebook'un 10 maddeden oluşan ipuçları listesine buradan ulaşabilirsiniz.  

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Wacom Intuos 1 yıl en beğenilen Guest-F8946C419
Sizin kadar çok yalanla uğraşan bir topluluk yoktur. Önce kendinize bakacaksınız. Ülkedeki iktidar destekçileri hakikaten sinsi ve düzenbaz, umarım hevesleri ellerinde kalır.
Sizin kadar çok yalanla uğraşan bir topluluk yoktur. Önce kendinize bakacaksınız. Ülkedeki iktidar destekçileri hakikaten sinsi ve düzenbaz, umarım hevesleri e...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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Guest-F8946C419 1 yıl
Muhaliflerin yalan yanlış haberlerini görmeyeceğiz en azından ;)
6 Yanıt Yanıtla +23
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addidas_85 1 yıl Wacom Intuos
Wacom Intuos
Sizin kadar çok yalanla uğraşan bir topluluk yoktur. Önce kendinize bakacaksınız. Ülkedeki iktidar destekçileri hakikaten sinsi ve düzenbaz, umarım hevesleri ellerinde kalır.

Valla Kılıçdaroğlu bile haber paylaşamazsa şaşırmayın, malum attığı hiç bir iddianın devamı gelmiş değil
Wacom IntuosSizin kadar çok yalanla uğraşan bir topluluk yoktur. Önce kendinize bakacaksınız. Ülkedeki iktidar destekçileri hakikaten sinsi v...
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amacsızpanda 1 yıl
Dh de aynısı yapılsa şu bölümdeki konuların %70 i silinir
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kadirirdem 1 yıl
Gerçek bilgiler görmek güzel olacak.
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Wacom Intuos 1 yıl addidas_85
Algı oyunlarınız dışında bir hareket göremedik. Haber çıkarıyorsunuz, bir bakılıyor ki yalan barındırıyor. Darbe vurmaya çalışıyorsunuz, elinizde kalıyor.
1 Yanıt Yanıtla +2
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addidas_85 1 yıl Wacom Intuos
Wacom Intuos
Algı oyunlarınız dışında bir hareket göremedik. Haber çıkarıyorsunuz, bir bakılıyor ki yalan barındırıyor. Darbe vurmaya çalışıyorsunuz, elinizde kalıyor.

Sahi şu Fetöcü milletvekili listesi vardı elinizde, o ne oldu anlat hele bir dinleyelim
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justaprogrammer 1 yıl
facebook mu

bu arada kadir has ile ilgili benim bir bilgim yok
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Guest-F8946C419 1 yıl
Muhaliflerin yalan yanlış haberlerini görmeyeceğiz en azından ;)
6 Yanıt Yanıtla +23
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Wacom Intuos 1 yıl Guest-F8946C419
Sizin kadar çok yalanla uğraşan bir topluluk yoktur. Önce kendinize bakacaksınız. Ülkedeki iktidar destekçileri hakikaten sinsi ve düzenbaz, umarım hevesleri ellerinde kalır.
1 Yanıt Yanıtla +28
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Ripper Roo 1 yıl Guest-F8946C419
Catology
Muhaliflerin yalan yanlış haberlerini görmeyeceğiz en azından ;)

Sana bi yumak verelim sen onunla oyna pisicik, siyaset seni aşar.
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KortX 1 yıl Guest-F8946C419
Sürekli yerli araba, evet çıkarsa terör bitecek, egonomi çoh eyi propagandaları çok mu düzgün haberlerdi? Güldürme adamı.
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zero fear 1 yıl
Erken seçime hazırlık bence
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nForcer 1 yıl zero fear
zero fear
Erken seçime hazırlık bence


2019'da önce belediye seçimleri yapılacak. O yüzden bu sistemi aradaki 1 yılda ancak oturturlar.
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