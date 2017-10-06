Facebook, Türkiye'de seçim çalışmalarına erken başladı

Son dönemde ABD'deki başkanlık seçiminde yaşanan yalan haber propagandaları ile gündeme gelen sosyal medya devi Facebook, bu yılın başından beri Almanya ve Fransa tarafından dikkatle takip ediliyordu. Almanya ve Fransa, ülkede gerçekleşen seçimler öncesinde sahte ve kamuoyunu yanıltabilir nitelikte olan haberlerin Facebook'ta yayılmaması için platformu epey zorlamış ve sonucunda Facebook yeni mekanizmalar kullanmak zorunda kalmıştı. Yalan haberlerin tespiti için önemli yayıncılarla anlaşmalar yapan şirket ayrıca Almanya'nın önde gelen gazetelerine toplam 50.000€ değerinde reklam vererek Facebook kullanıcılarıyla haberlerin doğruluğuna ilişkin ipuçları paylaşmıştı.





Ülkemizde de 3 Kasım 2019 tarihinde yapılması planlanan genel seçimler ve başkanlık seçimi için Facebook benzer bir uygulamayı hayata geçirdi. Asılsız haberlerin tespiti konusunda Kadir Has Üniversitesi ile birlikte çalışan Facebook, "Asılsız Haberleri Tespit Etmek İçin İpuçları" başlıklı makalesini dün Türkiye'deki kullanıcılara sundu. Makale ülkemizdeki 44 milyon Facebook kullanıcısının, haber kaynağının başında yer alırken kullanıcılara haberlerin gerçek ya da sahte tespit etmeye yönelik ipuçları veriliyor.





Asılsız Haberleri Tespit Etme Yöntemleri

Şirket bugün ise çalışmasını bir adım daha ileri taşıdı. Platformdan yayınlanan 10 maddelik ipuçları listesini daha çok kişinin görmesini isteyen Facebook, bugün gazetelere tam sayfa reklam vererek ipuçlarını gazete okurlarıyla paylaştı. "Başlıklara şüpheyle yaklaşın", "kaynağı araştırın", "fotoğrafları gözden geçirin" gibi maddelerle kullanıcılara, sahte haberlerin nasıl ayırt edilebileceğini aktaran Facebook, görünen o ki ABD'de yaşanan süreçten önemli dersler çıkarmış.





Şirketin geçtiğimiz aylarda diğer ülkelerde kullanmaya başladığı sahte haber tespit araçlarını göz önünde bulundurursak ilerleyen dönemlerde seçimlere kalan süre azaldıkça ülkemizde de benzer araçların kullanıcıların güvenilir haberlere erişimini sağlamak adına kullanılabileceğini söyleyebiliriz.

Facebook'un 10 maddeden oluşan ipuçları listesine buradan ulaşabilirsiniz.