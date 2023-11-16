YouTube ünlü şarkıcıları klonlayan yapay zeka aracını tanıttı

YouTube, Dream Track özelliğinin şu anda ABD'li seçkin içerik üreticilerinden oluşan küçük bir grup ile test edildiğini ve dokuz sanatçının tarzında parçalar üretebileceğini söylüyor; Alec Benjamin, Charlie Puth, Charli XCX, Demi Lovato, John Legend, Papoose, Sia, T-Pain ve Troye Sivan. Paylaşılan materyallere göre Charlie Puth tarzında nasıl bir parça oluşturulacağı gösteriliyor. Yazılım, sanatçının tarzında şarkı sözleri, altyapı ve yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir ses üretebiliyor. Amaç, bu parçaların YouTube'un TikTok tarzı Shorts hizmetiyle birlikte kullanılması. Ancak gidilen yol, bize geleceği küçük bir kesitini gösteriyor.
İşin arka planında ise bu yeni yapay zeka araçları, Google'ın DeepMind şirketinin Lyria adlı müzik üretim modelinden güç alıyor. Google'ın yan kuruluşu DeepMind, Lyria kullanılarak oluşturulan parçaların çıplak kulakla duyulamayan bir SynthID filigranı taşıyacağını ve böylece yapay zeka içeriğin tespit edilebileceğini söylüyor.
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.