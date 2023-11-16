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    YouTube ünlü şarkıcıları klonlayan yapay zeka aracını tanıttı

    YouTube, yeni yapay zeka müzik aracıyla ıslık çalmanızı ve mırıldanmanızı gerçek müziğe dönüştürüyor. Ayrıca içerik oluşturucuların izniyle ünlü şarkıcıların klonlamasına da izin veriyor.
    YouTube ünlü şarkıcıları klonlayan yapay zeka aracını tanıttı Tam Boyutta Gör
    YouTube ünlü şarkıcıları klonlayan yapay zeka aracını tanıttı. Google, halihazırda YouTube için insanların yalnızca bir metin komutu veya basit bir mırıldanma melodisi kullanarak müzik parçaları oluşturmasına olanak tanıyan yeni üretken yapay zeka özelliklerini de test ediyor. Platformda birkaç içerik oluşturucuya sunulan ilk özellik olan Dream Track, ünlü sanatçıların tarzında 30 saniyelik kısa müzik parçalarını otomatik olarak oluşturmak üzere tasarlandı.

    YouTube yapay zeka müzik araçları hazırlıyor

    YouTube ünlü şarkıcıları klonlayan yapay zeka aracını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Yapılan açıklamaya göre Dream Track özelliği, YouTube ile işbirliği yapmayı seçen dokuz farklı sanatçıyı taklit edebiliyor. YouTube ayrıca bir uğultudan müzik parçaları oluşturabilen yeni araçları da hazırlıyor. Öte yandan bu duyuru, YouTube'un yapay zeka tarafından üretilen müzikle ilgili getirdiği yeni kurallarla ve aynı zamanda büyük müzik şirketleriyle olan ilişkisini koruduğu sırada geliyor.

    YouTube, Dream Track özelliğinin şu anda ABD'li seçkin içerik üreticilerinden oluşan küçük bir grup ile test edildiğini ve dokuz sanatçının tarzında parçalar üretebileceğini söylüyor; Alec Benjamin, Charlie Puth, Charli XCX, Demi Lovato, John Legend, Papoose, Sia, T-Pain ve Troye Sivan. Paylaşılan materyallere göre Charlie Puth tarzında nasıl bir parça oluşturulacağı gösteriliyor. Yazılım, sanatçının tarzında şarkı sözleri, altyapı ve yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir ses üretebiliyor. Amaç, bu parçaların YouTube'un TikTok tarzı Shorts hizmetiyle birlikte kullanılması. Ancak gidilen yol, bize geleceği küçük bir kesitini gösteriyor.

    YouTube ünlü şarkıcıları klonlayan yapay zeka aracını tanıttı Tam Boyutta Gör
    YouTube, Dream Track dışında, genellikle geleneksel bir enstrüman çalmadan müzik parçaları oluşturmanıza olanak sağlamak üzere tasarlanmış diğer Music AI Tools özelliğini de sergiledi. Bir video gösteriminde YouTube, aracın mırıldanılan bir melodiyi "saksafon solo" metin istemiyle birleştirerek nasıl bir saksafon parçası oluşturabileceğini gösteriyor. YouTube, Music AI kuluçka merkezindeki katılımcıların bu araçları bu yıl içinde test edebileceklerini söylüyor.

    İşin arka planında ise bu yeni yapay zeka araçları, Google'ın DeepMind şirketinin Lyria adlı müzik üretim modelinden güç alıyor. Google'ın yan kuruluşu DeepMind, Lyria kullanılarak oluşturulan parçaların çıplak kulakla duyulamayan bir SynthID filigranı taşıyacağını ve böylece yapay zeka içeriğin tespit edilebileceğini söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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