Google, yapay zeka müziklerinin içine duyulamayan filigranlar yerleştiriyor

Youtube, kısa bir süre önce yeni yapay zeka tabanlı müzikler ve sesler oluşturmak için bir takım özellikler tanıttı. Bazı sanatçılarla anlaşan YouTube, yapay zeka araçlarıyla bu sanatçıların seslerinin klonlanmasını ve nihayetinde şarkılar üretilmesini sağlayacak. Google aynı zamanda bu tür müzik içeriklerinde yapay zekanın kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek için SynthID aracını da duyurdu.
Yapay zeka müzikleri için duyulamayan filigran dönemi
SynthID gibi filigran araçları, üretken yapay zekanın bazı zararlarına karşı önemli bir koruma olarak görülüyor. ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz haftalarda imzaları yürütme emri ile yapay zeka tarafından üretilen içeriğin filigranlanması çağrısında bulunmuştu. DeepMind'a göre SynthID'nin ses uygulaması, ses dalgasını, bir sesteki frekans spektrumunun zaman içinde nasıl geliştiğini gösteren iki boyutlu bir görselleştirmeye dönüştürerek çalışıyor. Bu yaklaşımın bugün var olan hiçbir şeye benzemediğini iddia ediliyor. Google çok benzer bir özelliği görseller için de birkaç ay önce duyurmuştu.Kaynakça https://www.theverge.com/2023/11/16/23963607/google-deepmind-synthid-audio-watermarks https://deepmind.google/discover/blog/transforming-the-future-of-music-creation/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.