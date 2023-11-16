Google, yapay zeka müziklerinin içine duyulamayan filigranlar yerleştiriyor

Youtube, kısa bir süre önce yeni yapay zeka tabanlı müzikler ve sesler oluşturmak için bir takım özellikler tanıttı. Bazı sanatçılarla anlaşan YouTube, yapay zeka araçlarıyla bu sanatçıların seslerinin klonlanmasını ve nihayetinde şarkılar üretilmesini sağlayacak. Google aynı zamanda bu tür müzik içeriklerinde yapay zekanın kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek için SynthID aracını da duyurdu.

Yapay zeka müzikleri için duyulamayan filigran dönemi

Google DeepMind'ın AI Lyria modeli kullanılarak oluşturulan sesler, SynthID ile filigranlanarak insanların içeriğin yapay zeka tarafından oluşturulup oluşturulmadığını belirlemelerine olanak tanıyacak. DeepMind, yayınladığı blog yazısında filigranın insan kulağı tarafından tespit edilemeyeceğini ve dinleme deneyiminden ödün vermeyeceğini söyledi. Bu özel fligran, ses parçası sıkıştırılsa, hızlandırılsa veya çeşitli şekillerde düzenlense bile yine de tespit edilebilecek.

YouTube ünlü şarkıcıları klonlayan yapay zeka aracını tanıttı 39 dk. önce eklendi

SynthID gibi filigran araçları, üretken yapay zekanın bazı zararlarına karşı önemli bir koruma olarak görülüyor. ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz haftalarda imzaları yürütme emri ile yapay zeka tarafından üretilen içeriğin filigranlanması çağrısında bulunmuştu. DeepMind'a göre SynthID'nin ses uygulaması, ses dalgasını, bir sesteki frekans spektrumunun zaman içinde nasıl geliştiğini gösteren iki boyutlu bir görselleştirmeye dönüştürerek çalışıyor. Bu yaklaşımın bugün var olan hiçbir şeye benzemediğini iddia ediliyor. Google çok benzer bir özelliği görseller için de birkaç ay önce duyurmuştu.

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Google, yapay zeka müzikleri için duyulamayan filigran geliştirdi