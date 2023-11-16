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    Anlık Bildirim

    Google, yapay zeka müziklerinin içine duyulamayan filigranlar yerleştiriyor

    Google’ın yeni SynthID aracı, DeepMind'ın Lyria modelinden gelen sesi filigranlamak için kullanılacak. Böylece bir şarkının yapay zeka tarafından oluşturulup oluşturulmadığı anlaşılacak.

    Youtube, kısa bir süre önce yeni yapay zeka tabanlı müzikler ve sesler oluşturmak için bir takım özellikler tanıttı. Bazı sanatçılarla anlaşan YouTube, yapay zeka araçlarıyla bu sanatçıların seslerinin klonlanmasını ve nihayetinde şarkılar üretilmesini sağlayacak. Google aynı zamanda bu tür müzik içeriklerinde yapay zekanın kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek için SynthID aracını da duyurdu.

    Yapay zeka müzikleri için duyulamayan filigran dönemi

    Google, yapay zeka müzikleri için duyulamayan filigran geliştirdi
    Google DeepMind'ın AI Lyria modeli kullanılarak oluşturulan sesler, SynthID ile filigranlanarak insanların içeriğin yapay zeka tarafından oluşturulup oluşturulmadığını belirlemelerine olanak tanıyacak. DeepMind, yayınladığı blog yazısında filigranın insan kulağı tarafından tespit edilemeyeceğini ve dinleme deneyiminden ödün vermeyeceğini söyledi. Bu özel fligran, ses parçası sıkıştırılsa, hızlandırılsa veya çeşitli şekillerde düzenlense bile yine de tespit edilebilecek.

    SynthID gibi filigran araçları, üretken yapay zekanın bazı zararlarına karşı önemli bir koruma olarak görülüyor. ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz haftalarda imzaları yürütme emri ile yapay zeka tarafından üretilen içeriğin filigranlanması çağrısında bulunmuştu. DeepMind'a göre SynthID'nin ses uygulaması, ses dalgasını, bir sesteki frekans spektrumunun zaman içinde nasıl geliştiğini gösteren iki boyutlu bir görselleştirmeye dönüştürerek çalışıyor. Bu yaklaşımın bugün var olan hiçbir şeye benzemediğini iddia ediliyor. Google çok benzer bir özelliği görseller için de birkaç ay önce duyurmuştu.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/11/16/23963607/google-deepmind-synthid-audio-watermarks https://deepmind.google/discover/blog/transforming-the-future-of-music-creation/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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